Todas las crónicas, fichas y resultados de la jornada de balonmano en Asturias

Unión Financiera 48 U. Valladolid 17 Unión Financiera (48): Magnol Suárez, Cristian Murias (2), Nacho Zapico (4), Dani Sedano (6), César Sánchez (1), Richi Díez (3), David Ortega (5) –siete inicial- Álvaro Campo, Juan Echevarría (1), Nacho Huerta (2), Rubén Menéndez (2), Dani Tolmos (5), Raúl Echevarría (2), Jayro Pérez (7) y Francesco Aragona (8). Universidad de Valladolid (17): Alberto García, Carlos de Diego, Miguel Sanz, Saúl Reyes (5), Antonio Soto (2), Martín Gil (1), Miguel del Castillo (3) –siete inicial- Gonzalo Rozas, Daniel Moral, Aitor Ferrero (1), Alberto Abellón (4) y Daniel Domingo (1). Árbitros: Aníbal Diego Montes y Mikel Elvira Martínez. Mostraron amarilla al local Nacho Zapico y al visitante Carlos de Diego. Excluyeron por dos minutos a los locales César Sánchez y David Ortega y a los visitantes Martín Gil, Miguel Sanz, Saúl Reyes y Alberto Abellón. Marcador cada cinco minutos: 3-1; 7-2; 11-4; 13-4; 16-5; 18-9 –descanso- 22-10; 26-11; 31-12; 38-15; 44-16; 48-17.

El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo contó con un partido plácido para cerrar la primera vuelta. El equipo de Toni Malla se impuso sin demasiados problemas al colista, el Universidad de Valladolid, por 48-17. Los carbayones dominaron el encuentro de principio a fin y el entrenador pudo dar minutos a todos los jugadores de la plantilla. Todos los integrantes del equipo, a excepción de los porteros, lograron anotar al menos un gol en la victoria por una diferencia más amplia en esta temporada. El Unión Financiera pronto puso tierra de por medio en el electrónico, ya que a los seis minutos de juego ya dominaban por 4-1.

Pero fue en la segunda mitad cuando el Unión Financiera fue un auténtico vendaval en ataque, con 30 goles conseguidos en los 30 minutos de juego. Nacho Huerta y Rubén Menéndez –este último aparecía tras su lesión– lograron los primeros tantos tras la reanudación, pero todos los jugadores sumaron su granito de arena, también en la parcela goleadora.

El Oviedo Femenino mantiene su racha

El Oviedo Balonmano Femenino puso el broche de oro a un mes de enero perfecto, con seis triunfos en otros tantos choques ligueros. Las pupilas de Manolo Díaz superaron con una gran autoridad (35 -10) al filial del Salud Tenerife en el Florida Arena. El partido sólo estuvo equilibrado en los primeros diez minutos de juego. Las ovetenses encadenan su novena victoria consecutiva y se mantiene segundo en la clasificación. El próximo fin de semana las carbayonas afrontarán se desplazamiento a Galicia para medirse con el Rubensa Porriño.

Oviedo B. F. 35 Salud Tenerife 10 Oviedo Balonmano Femenino: Dahiana Sánchez, Carmen García-Calvo (4), Miriam Cortina (4), Teresa Rodríguez (6), Celia Rojo (6), Laura Gutiérrez (3), Brenda Torres (1) -siete inicial-, Andrea Carbajal (1), Estefanía Parapar (4), Julia Suárez (5), Elsa Martín (1), Inés Suárez y Alba Peláez. Salud Tenerife: Lucía Téllez, Daisy Cabrera (2), Aina Fernández (1), Úrsula González (2), Ana González (1), Lara Coello (4), Eloradana Martín -siete inicial-, Paula Báez, María Belén Antón, Alismary González, Alicia Robles y Sofia María Palenzuela. Árbitros: Javier Quesada Gutiérrez y Javier Miranda González (asturianos). Excluyeron a las locales Teresa Rodríguez (2), Estefanía Parapar (2) y Laura Gutiérrez, y a las visitantes Ana González (2), Lara Coello (2), María Belén Antón, Aina Fernández y Úrsula González. Parciales: 3-2, 5-4, 7-4, 10-4, 13-5, 16-5 (descanso), 19-6, 24-6, 26-7, 28-7, 31-9 y 35-10.

Victoria del Siero sobre la bocina

El Siero Deportivo consiguió un triunfo tan trabajado como meritorio, ya que estuvo todo el partido por detrás en el marcador. El encuentro se decidió en un cara o cruz en los últimos minutos y se decantó para las locales gracias a un gol de Blanca a falta de menos de 30 segundos. Las jugadoras de José Antonio Rodríguez, Cuco, dieron una lección de resistencia a la derrota. Pese a que el equipo cántabro llegó a tener cómodas ventajas, el Siero siempre volvía. De esta forma, los últimos veinte minutos fueron de gran emoción, con Blanca Sánchez respaldando a Cristina Pevida en la faceta goleadora. Con esta victoria, el Siero Deportivo alcanza los 16 puntos y se consolida en la zona media-alta de la División de Honor Plata Femenina.

Siero Deportivo 22 Camargo 21 Siero Deportivo: Fani, Laura (1), Blanca (7), Alba (3), Lucía (1), Julia (3) y Pevida (5)–siete inicial–. También jugaron Laura Suárez, Vera, Raquel, Aida, Luna, María Alonso, Nuria, Mara y Clara (2). Camargo: Alexia, Victoria (4), Aida Gómez (4), Mara, Cristina Urrutia (7), Andrea Sainz (2) y Willi Limón–siete inicial–. También Hernando (2), Clara, Aitana y Silvia (1). Árbitros: González de la Iglesia y Lozano Mieres. Parciales: 1-1, 2-4, 3-7, 7-9, 9-11, 11-15 (descanso). 14-16, 15-18, 18-18, 19-19, 20-21 y 22-21. Polideportivo de Siero.

El Finetwork Gijón golea al Delicias

El Finetwork Gijón volvió ayer a dar un recital ofensivo a costa esta vez del Delicias, que apenas aguantó los primeros diez minutos. Luego los gijoneses pusieron la directa. Gracias a su gran defensa fueron aumentando las diferencias en el marcador hasta el punto de que el encuentro estaba ya prácticamente sentenciado antes de llegar al descanso, en el que el Finetwork Gijón ya tenía una renta de 11 goles. En la reanudación, los hombres de Ángel Gulín no se relajaron, sino que siguieron ofreciendo la misma intensidad defensiva y el mismo acierto en ataque, lo que hizo que las diferencias fuesen en aumento alcanzado los 17 goles de ventaja, 31-14, mediada esta segunda parte. Con el partido controlado, Gulín hizo debutar a un juvenil, Hugo Suárez, que incluso marcó un gol haciendo gala de la cantera del club. Al final, la victoria local fue contundente (15 goles de diferencia), lo que permite al Finetwork Gijón seguir en la lucha por las primeras posiciones, aunque no pudo recuperar la segunda plaza, arrebatada por la Atlética Avilesina tras la derrota gijonesa la pasada jornada en Salamanca, ya que los avilesinos también dieron buena precisamente del Ciudad de Salamanca, 31-25. Por su parte, el líder, Unión Financiera, no tuvo piedad del último clasificado, Universidad de Valladolid, 48-17, lo que le permite mantener dos puntos de ventaja sobre la Atlética.

Finetwork Gijón 34 Delicias 19 Finetwork Gijón: Cardín, Samu Arias (4), Nacho García (3), Cortina (2), Palacio, Canal (4) y Madrazo (4). También jugaron Dani Suárez-Otero, Pol Deiros (4), Diego Cruz (1), Óscar Álvarez (1), Aladino (1), Hugo Fernández (4), Iván Suárez (6), Merino (1) y Hugo Suárez (1). Delicias: Del Valle, Recio, Diego Fernández (1), Cruzata (6), Arranz (1), Valencia (1) y Álvaro López (5). También jugaron Carnicero (2), Sanz (1), Hierro (2), Víctor Rodríguez (1) y Benéitez (1). Marcador cada 5 minutos: 2-2, 6-2, 9-3, 11-5, 15-5, 19-8 descanso, 22-9, 27-12, 31-14, 32-18, 34-19 y 26-21. Árbitros: Jon Mendizabal y Xabier Elizetxea. Excluyeron por dos minutos a Nacho García, Palacio, Pol Deiros (dos veces) y Merino, por los locales, y Víctor Rodríguez y Benéitez, por los visitantes. Palacio de los Deportes: Alrededor de 200 espectadores.

El Toscaf sigue firme

El Cafés Toscaf prolongó ayer ante el Ciudad de Salamanca su racha de triunfos –consiguió su cuarto consecutivo–, lo que le permite mantenerse firme en la segunda plaza de la clasificación. El partido de ayer, que puso fin a la primera vuelta de la Liga, fue igualado en los primeros minutos, a pesar de que el primer parcial fue claramente favorable a los avilesinos por 4-1. Reaccionó el equipo salmantino, un equipo con mucha capacidad de lanzamiento en la primera línea, y logró el primer empate del partido, a cinco tantos.

Con una diferencia mínima se saldaron los dos siguientes parciales, en un choque muy igualado, pero poco antes del descanso los avilesinos consiguieron marcharse con tres goles de diferencia, 16-13, diferencia que ampliaron antes del descanso a cuatro goles, 18-14, la máxima ventaja en la primera mitad. En la segunda, el equipo de Salamanca consiguió acercarse de nuevo en el marcador y logró el segundo empate del partido con 21-21. A partir de aquí se produjo la reacción del equipo avilesino. Consiguió marcharse de nuevo de cuatro goles, 26-22, diferencia que fue ampliando hasta llegar a una máxima de siete goles, para concluir con el definitivo 31-25.

Toscaf Atlética 31 C. Salamanca 25 Cafés Toscaf Atlética: Carvalho, Adrián Rey (1), Costoya (4), Telenti (1), Fedder, Juan Puig (2), Adrián Cuevas (3), Rozada (4), Rubio (3), Aitor Rodríguez (5), Samuel Pérez (5), Silvino (2), Monge (1), Braulio y Alex Díaz. Ciudad de Salamanca: Javier Sánchez, Bedia (5), Hugo Garín (1), Javier Baz (1), Javier Fraile, Víctor Matilla, Ignacio Alonso (1), Macos Esteban, Sergio Sánchez (4), Ángel Ramírez, Marcos González, de la Cruz (5), Ovejero (1), Agúndez (3) y Carretero (4). Árbitros: Madrazo Viadero y Soto Rodríguez. Parciales: 4-1, 5-5, 10-9, 13-11, 16-13 y 18-14-descanso. 20-19, 21-21, 26-22, 29-22 y 31, 25. Polideportivo de La Magdalena.

El Grupo IMG se lleva el derbi

El Grupo IMQ y el Villa de Luanco jugaron un entretenido derbi regional que se decantó para las filas grupistas en la segunda parte. Los gijoneses comenzaron adelantándose en el marcador, pero los luanquinos se metieron rápido en el partido y el marcador se mantuvo apretado durante los primeros 30 minutos. Aunque el Grupo IMQ llegó a tener una ventaja de 4 goles, 10-6, el Villa de Luanco reaccionó antes del descanso, al que se llegó con un apretado 11-10. En la reanudación se mantuvo la igualdad durante bastantes minutos en los que ambos equipos no estuvieron acertados de cara a la meta rival hasta el punto de que en los primeros 10 minutos solo anotaron un gol cada uno.

Un gol de Ardisana llevó el empate al marcador, 12-12, dos goles de Canal, otro de Marcos Méndez y otro de Diego Fernández Valdés volvieron a abrir hueco para los grupistas, que ya alcanzaron la máxima ventaja del partido, 21-14, a falta de cinco minutos para el final. Minutos en los que hubo intercambio de goles que benefició al conjunto gijonés, que se hizo con la victoria.

En las filas grupistas destacó la aportación ofensiva de Marcos Méndez con 8 goles, mientras que entre los luanquinos el más acertado fue Manel Menéndez, con 7.