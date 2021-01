Mañana, lunes, 1 de febrero, se abrirá la lista de espera para esta nueva edición Gran Trail Picos de Europa, carrera por montaña que tendrá lugar el próximo 26 de junio, con salida de Benia de Onís y que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. A través de la susodicha lista se irán adjudicando los dorsales que vayan quedando disponibles, bien por la baja de corredores inscritos o bien por la ampliación de dorsales.

Por tal motivo se utilizará un sistema que puede ser beneficioso, tanto para los corredores realmente interesados en la carrera como también para la organización. Cada corredor deberá abonar 10 euros al inscribirse en la lista de espera y en caso de que la organización se ponga en contacto para asignarle un dorsal, ese dinero será descontado del importe de la inscripción.

Si finalizado plazo de inscripción al corredor no se le asignara un dorsal se le devolverá íntegramente los 10 euros. No obstante, en el caso de que la organización se ponga en contacto con un corredor y este no formalice la pertinente inscripción esos 10 euros no serán devueltos.

Con este método se pretende que aquellos corredores que realmente no estén interesados en la prueba se abstengan de inscribirse a la lista de espera y evitar que la asignación de un dorsal se demore en el tiempo. La Gran Trail Picos de Europa (GTPE) arrancó con mucha fuerza este nuevo año 2021, tras no poder dilucidarse a causa de la incertidumbre por la pandemia en 2020 -hubo de suspenderse-, pues, en apenas 24 horas, a finales de diciembre del pasado ejercicio, se cubrieron los 1.200 dorsales que sacó la organización de la prestigiosa carrera.

Los participantes de la denominada prueba “reina” GTPE se adentrarán, tras tomar la salida e Benia, en el parque nacional de los Picos de Europa, recorriendo parajes de singular belleza como los puertos del Onís, La Molina y Pandescura, Riu Casañu, la majada de Belbin, Canal de Culiembru, Ruta del Cares, Canal de Trea, Jultayu (1.895 metros), Vega de Ario o Lagos de Covadonga, antes de arribar a la meta, localizada en la villa de Benia, capital del concejo de Onís. Consta de 70 kilómetros y 5.300 metros de desnivel positivo.

Asimismo, se pondrán en liza otras tres carreras que configuan el formato: 35 kilómetros, 22 y 10. La organización de la prueba estará a cargo, como en las anteriores ediciones, del CD Gran Trail, en colaboración con el Ayuntamiento de Onís, institución que aposto con fuerza desde el primer dia con ese gran evento deportivo, uno de los más atractivos de cuantos se desarrollan en la comarca del suoriente asturiano.