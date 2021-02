De brillar diez años en el atletismo a jugar al basket para preparar el MIR

Su trayectoria en el atletismo está cargada de éxitos, con ocho títulos nacionales en pruebas de medio fondo y su presencia en tres campeonatos del Mundo, uno de cross y dos de pista, además de en unos Juegos del Mediterráneo. Esto la llevó a militar en uno de los clubes más fuertes del atletismo nacional como es el Playas de Castellón. Todo ello a la vez que sacaba la carrera de Medicina. Ahora, tras una década de éxitos, ha tomado el camino inverso, deja el atletismo y vuelve al baloncesto en las filas del Fodeba a la vez que prepara el MIR.

“Empecé a practicar los dos deportes en el colegio École en Oviedo y los compaginé hasta cuarto de la ESO, que fue cuando me decanté por el atletismo porque tenía la posibilidad de acudir a un Mundial, aunque me dio mucha pena dejar el baloncesto. No es que me arrepienta porque lo del atletismo me salió bien. Ahora, que estoy otra vez estudiando fuerte para el MIR y no me daba para entrenar todo lo que debería en atletismo, me decidí a volver al baloncesto, que en el fondo es el deporte que más me gustaba”.

Así resume Frechilla sus dos decisiones. La tercera, la de elegir el Fodeba para su vuelta a las canchas se debe a que “gente del baloncesto me habló bien de este club. Además, tiene dos equipos senior, uno en Nacional y otro en Autonómica, y como llevaba alrededor de diez años sin jugar no sabía muy bien el nivel que iba a dar. Si no podía jugar en Nacional podría hacerlo en Autonómica”.

“Para estudiar y hacer dos deportes tienes que organizarte, al final te acostumbras y te cuesta menos que cuando tienes todo el tiempo del mundo”, explica sobre sus primeros años. “Salía del colegio a las cuatro y media, entrenaba atletismo, luego iba al baloncesto y cuando acababa me ponía a estudiar. La clave es la organización y en eso el deporte te ayuda mucho”, añade. Campeona de España desde cadete a sub-23 y subcampeona absoluta de 800 metros son sus logros más destacados además de un sinfín de títulos regionales y victorias en diferentes pruebas.

De vuelta a las canchas de baloncesto, Marta Frechilla prefiere jugar “de escolta o alero”, aunque no rechaza hacerlo de base en caso de necesidad. El baloncesto es menos exigente en cuanto entrenamientos que el atletismo, deporte por el que ha retrasado dos años hacer el MIR. “Ahora que estoy preparándolo bien, el baloncesto me sirve para despejar porque son muchas horas de estudio y el entrenamiento me viene bien”. Aún duda sobre qué especialidad hacer: “Tengo varias que me gustan y son muy diferentes pero lo que tengo claro es que no me quiero ir de Asturias. Me gusta la cirugía plástica pero también cardiología o cuidados intensivos”. Tendrá hasta junio para decidirse.

Llegó al Fodeba con la pretemporada ya avanzada, “pero desde el primer momento me sentí muy bien acogida por el entrenador y mis compañeras”, asegura la jugadora, que considera “que como equipo estamos mejorando poco a poco e iremos a mejor”.

El presidente del club, Pedro López Ferrer, la pone como ejemplo para las más jóvenes: deportista de éxito a la vez que hacía una carrera tan dura como Medicina. Frechilla asume la responsabilidad: “Ejemplo somos todas las senior porque todas estudiamos o ya acabamos, que vean que hacer deporte y estudiar una carrera no es incompatible”.

Frechilla será baja durante un tiempo porque acaba de lesionarse en una mano durante un entrenamiento de la pasada semana y tendrá que pasar por el quirófano. Sin embargo, entre la jugadora y el club ya hay un acuerdo para que siga la próxima temporada en la que será una de las referencias del equipo.