El covid quiebra el negocio: los fichajes en Segunda caen un 40%

Enero de 2021 se cerró con un total de 109 operaciones de entrada y de salida. El año pasado fueron 175. Casi un 40% menos de mercadeo en la categoría de plata, acostumbrada al ajetreo en los fichajes. El grueso de las operaciones se concentró en el último día de mercado: 25 fichajes de un total de 49. El 50%. Solo cinco equipos, entre ellos el Oviedo, se quedaron sin fichar. “En general, también en Primera División, este mercado ha sido totalmente atípico y me recordó a la época de la Edad Media cuando existía el trueque: ‘Yo a este no lo necesito, necesito a este tuyo y nos olvidamos de pagar nada’”, explica el conocido agente de futbolistas Rodrigo Lovelle, de la agencia Protiosport. “Las operaciones que se han llevado a cabo fueron por necesidades deportivas y buscando el beneficio del jugador. Al final, por mucha crisis económica que haya, que la hay, un jugador que no tiene sitio en un equipo consigue salir”, explica Fernández, que es optimista con que en el futuro el negocio del fútbol se vaya recuperando del golpe de la pandemia.

“Creo que la crisis del fútbol no viene para quedarse. Me recuerda a lo vivido en 2009. El fútbol pertenece al sector servicios y si la sociedad funciona lo hará el fútbol. En cuanto la situación sanitaria mejore las operaciones llegarán a los niveles de antes de la pandemia. La situación para los agentes también es complicada, porque la crisis no es solo para los equipos. Si no puedes viajar no puedes captar nuevos jugadores”, finaliza el agente gallego. Personas con peso en el mundo del fútbol coinciden en que el caso más llamativo en Segunda División es el del Cartagena: 8 fichajes y 10 bajas.

Es el equipo que más operaciones ha realizado a una gran distancia del segundo. “El Cartagena es una isla en medio del mar y la excepción que confirma la norma general de lo que está pasando en el fútbol. Yo y muchos colegas todavía no entendemos cómo han podido hacer tantos fichajes. Mucha gente se ha quedado descolocada”, dice un director deportivo de un destacado equipo de Segunda División, que en su caso augura un futuro negro para el negocio del fútbol.

“El mercado de verano va a ser igual de caótico y las consecuencias del covid se verán de forma más evidente. Como no entre gente al campo, los clubes importantes pueden irse a la ruina porque viven de los ingresos de los socios. Muchos presidentes lo saben y por eso les han dicho a sus directores deportivos que reduzcan sus operaciones al mínimo imprescindible”, explica este directivo. “Del mercado destaco la cantidad de movimientos que se han hecho al final: creo que son casi el 50% del total. La mayoría han sido intercambios de cromos y muchos descartes de Primera, algo que sí es habitual. Lo que más me ha sorprendido ha sido el fichaje de Campuzano por el Sporting”.

Un responsable deportivo de otro club de Segunda coincide con su colega. “La realidad es dura y no se puede tapar por mucho que la Liga levante la mano en verano: no hay dinero. En Segunda se demuestra, porque excepto los equipos de arriba, que han hecho apuestas claras, todo son cambios de cromos. No hay grandes dispendios que sí hubo en el enero pasado y eso se debe únicamente al covid”, explica este gestor. “El fichaje más importante es sin duda el de Álvaro Giménez por el Mallorca, al que le pagan un dineral. Mollejo lo hizo bien en Segunda y también parece una buena incorporación. Se habla mucho del fichaje de Jesé, pero creo que es un caso aparte: llevaba sin jugar dos años y ha vuelto a casa. Para calibrar el mercado hay que tener en cuenta un dato: casi no han llegado jugadores del extranjero. Es un indicativo de la crisis económica”, finaliza.