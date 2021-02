El final del fortín de Ganzábal

El conjunto langreano está protagonizando otra buena temporada, es el mejor de los equipos asturianos y está peleando por meterse en la zona de privilegio de la clasificación.

Uno de sus jugadores destacados es el portero y capitán Adrián Torre. Formado en la cantera del club, el guardameta cumple su séptima temporada en el primer equipo. Adrián Torre considera una anécdota la derrota ante el Burgos. “Las rachas están siempre para romperse. Más que la derrota, nos duele la forma en la que perdimos, ya que no fuimos inferiores al Burgos, un equipo que maneja un gran presupuesto y que está formado para ascender. Creo que realizamos un buen partido, y lo más importante, competimos hasta el final”. Para el portero “la permanencia pasa por Ganzábal. Si somos fuertes en casa, con que se hagan las cosas medio bien fuera, tendremos muchas posibilidades de conseguir el objetivo”.

Adrián Torre asegura que “estamos realizando una gran temporada y peleando con los equipos de arriba de la clasificación. No fuimos inferiores a ningún equipo de los que nos ganaron y estamos compitiendo a un gran nivel. No está faltando ahora la suerte que tuvimos en el inicio de Liga, pero mantenemos la misma ilusión y compromiso”.

Adrián Torre no tiene dudas al señalar que “el principal objetivo es mantener la categoría, pero teniendo los puntos que tenemos hay que ser ambiciosos. Demostramos que no somos inferiores a ningún equipo y vamos a pelear por quedar lo más arriba posible en la clasificación y tratar de meternos en el play-off y jugar en una categoría superior”. Para el portero langreano “la categoría está muy igualada. No hay más que mirar dónde estaba el Marino hace tres jornadas y ahora está como nosotros. Si logras encadenar dos triunfos pasas de un extremo al otro”.

Adrián Torre destaca que los próximos tres partidos, en los que se enfrentarán a equipos asturianos, “marcarán lo que puede ser el final de temporada”. A nivel personal está satisfecho: “Soy el capitán del equipo, llevo muchos años aquí y no puedo pedir más”.