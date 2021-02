El entrenador del Real Avilés Luis Rueda compareció antes del encuentro que jugará su equipo mañana (12 horas) en el Suárez Puerta ante el Gijón Industrial. El técnico ovetense dice que llega al partido “con ganas” y que tratará de afrontarlo “con la intensidad que requiere” medirse “a un rival difícil”. El aplazamiento del partido de la pasada jornada ante el Caudal fue “positivo” para Luis Rueda: “En mi caso es positiva la suspensión porque llevo quince días aquí; porque, aunque conozco a los jugadores y a la categoría, no los conoces del todo hasta que no trabajas con ellos, y sí nos dio esta semana para un conocimiento máximo”. En cuanto a la ausencia del portero suplente Jaime Robledo, dijo que utilizarán “a los porteros del juvenil de División de Honor”. “Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, intentar que Davo no tenga ningún percance”, añadió.