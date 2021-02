Charly, jugador del Unión Financiera Base Oviedo de balonmano, vuelve a competir tras ser vacunado

A Carlos Alberto Sánchez Norniella, “Charly”, le daba miedo perderse una temporada que puede ser la del ascenso del Unión Financiera Base Oviedo a División de Honor Plata, pero más miedo le daba todavía contagiar a alguien haciendo su trabajo de enfermero en una planta UCI del hospital gijonés de Jove. El ovetense, de 26 años, tuvo que decantarse por la opción más responsable, con la esperanza de poder regresar a tiempo de vivir la recta final de la temporada. Y así ha sido.

El enfermero ya se ha puesto la vacuna contra el covid-19 y, tras unos pocos entrenamientos, ayer regresó al pabellón de Vallobín para intentar ayudar a su equipo en la pelea por el ascenso. Un momento bonito porque regresaba a la pista, aunque un tanto doloroso por la derrota ante el Soria, uno de sus rivales directos y que, además, les ganó el average particular, puesto que el Unión Financiera ganó allí por 23-26 en la primera jornada. “Fue una decisión dura, pero meditada”, reconocía a LA NUEVA ESPAÑA en un reportaje realizado la pasada Navidad, en el que preveía su vuelta para el mes de marzo. Finalmente lo ha podido adelantar y en el primer partido de febrero ya ha podido estar presente con los compañeros del club en cuya cantera se formó.

Antes, en otra información publicado por este periódico a principios de diciembre, el pivote del Unión Financiera detallaba las razones por las que había decidido dar un paso a un lado: “Soy enfermero de quirófano y desde principios de año estoy en una planta UCI del hospital de Jove, en Gijón. Es cuestión de responsabilidad. En el equipo estamos 18 tíos entrenando juntos, sin mascarilla. Desde que empezó todo esto hago bastante burbuja y casi no veo ni a mis padres. Llegado el caso, no me sentiría bien si pasara algo por un contagio por mi culpa. Estoy en contacto con personas muy delicadas. En el hospital voy protegido, con todas las medidas de seguridad necesarias, seguir con el equipo era un riesgo que no debía asumir”.

Su trabajo de sanitario ha hecho que Charly esté entre los primeros que se han puesto la vacuna contra el covid-19 y que pueda adelantar su vuelta al equipo. La pandemia se mantiene en cifras muy altas de contagio y su labor seguirá siendo muy necesaria y muy complicada en estos tiempos tan difíciles para los sanitarios. El jugador no quiso hacer declaraciones ayer, una vez acabado el partido, sobre su regreso ni sobre el hecho de haber recibido la vacuna tras una de las derrotas más duras que ha sufrido el equipo esta temporada. Llegarán mejores momentos para Charly y para el Unión Financiera. A partir de ahora, el pivote podrá disfrutarlos sin el miedo a que el virus lo estropee todo.

Dolorosa derrota del Unión Financiera

Unión Financiera (22)-Soria (26) Unión Financiera Base Oviedo: Magnol Suárez, Cristian (3), César (2), Richi (2), Zapico (2), Sedano, Ortega (4) –siete inicial–, Juan Echevarría (2), Nacho Huerta (4), Charly Norniella, Rubén, Dani Tolmos (2), Dani Sedano, Raúl Echevarría, Álvaro Campo, Jayro Pérez y Aragona (1). Balonmano Soria: Alberto, Diego Rueda (1), Mario Rubio (4), Raúl Lavilla (6), Francisco García (3), Javier Gutiérrez (2), José Andrés Torres (5) –siete inicial–, Daniel Vallejo, Manuel Lafuente, Fernando Nevado (1), Javier González, Pablo Sánchez, Víctor Sanz, Areias (1), Saúl de Miguel e Iván Álvarez (3). Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-5, 8-6, 10-7, 10-10, 12-11 (descanso), 12-13, 12-17, 14-19, 15-21, 18-25 y 21-26. Árbitros: Madrazo Viadero y Soto Rodríguez. Excluyeron a los locales Sedano, Germán y Tolmos, y a Gutiérrez y Andrés.

Dolorosa derrota del Unión Financiera, que perdió el partido y el average con Soria. Los de Oviedo notaron mucho la baja de Maxi Cancio, que estará unos dos meses de baja.