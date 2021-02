“En estos momentos la respuesta es que sí, que habrá Descenso Internacional del Sella, lo mismo que habrá Olimpiada, Tour de Francia, Roland Garros, etc. Lo que parece evidente es que, puesto que la pandemia aún estará presente en nuestras vidas, habrá que adaptar tanto la competición como la fiesta a la situación del momento”, manifestó hoy, martes, Juan Manuel Feliz Granda, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), a seis meses vista del evento.

Feliz apunta que la mayor preocupación de la organización se centra en evitar las aglomeraciones de espectadores, como sucedía en pasadas ediciones, y no tanto en los aspectos deportivos: "El piragüismo es un deporte al aire libre, no es de contacto, y las distancias entre los palistas se mantienen con las proas, las popas y las palas. No creo que sea necesario llegar a limitar el número de embarcaciones porque ellas no son el problema”. El CODIS asume que la participación será menor que la de 2019 por las restricciones de desplazamientos en varios países, pero confía en que siga siendo una gran fiesta deportiva.