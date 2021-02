Natalio ya es historia del Avilés: el delantero hace el gol 1.000 del conjunto blanquiazul en Tercera

Natalio se siente “un privilegiado” por jugar en el Avilés, entrenarse por las mañanas y “cobrar puntualmente”. Si encima las cosas le van bien, mete goles y consigue escribir su nombre en la historia del club blanquiazul, pues aún mejor. El delantero, de 36 años, logró el gol mil del Avilés en Tercera División desde la fusión de 1983 cuando hizo el segundo tanto de la victoria (2-0) del domingo ante el Gijón Industrial. “Es bonito porque son cifras que van a pasar a la historia, para mí es un orgullo defender este escudo y a toda la ciudad que tiene detrás”, comenta al respecto el futbolista de Canals (Valencia).

El tanto sirvió también al Avilés para certificar una victoria que confirma el buen momento por el que pasa el equipo, que ha sumado dos victorias consecutivas y se ha vuelto a meter entre los tres primeros del subgrupo A. En la del domingo se pudieron ver ya las primeras señas de identidad del nuevo entrenador, Luis Rueda, que llegó en lugar de Abraham, que decidió dar un paso a un lado. Para Natalio este nuevo Avilés “es más táctico y más directo”, a diferencia del anterior, en el que buscaban más tener “la posesión”.

Eso sí, Natalio quiso elogiar la labor de Abraham durante el tiempo que estuvo al frente del conjunto blanquiazul: “Es un magnífico entrenador, un gran tío y se ha tenido que marchar por nuestra culpa; fue él el que dio un paso al lado demostrando que es un hombre de club y pensando que era lo mejor para la entidad”, añade el futbolista. El nuevo entrenador es para Natalio “un tío de carácter, con las ideas claras, con un estilo asimilado, práctico, que busca que dejemos la puerta a cero y, de momento, nos está yendo bien”.

El que es, con diez tantos, el máximo goleador de la Tercera asturiana reconoce que hasta la fecha las cosas no han sido fáciles para ellos: “Lo hemos pasado mal estos meses y ahora queremos seguir como estamos, tenemos el máximo respeto a los demás equipos y ahora dependemos de nosotros, aunque no hay demasiado margen de error y el domingo tenemos un duelo directo muy importante ante el Llanera. Si no se saca el resultado no se acaba el mundo, pero nos vamos a preparar a conciencia y tratar de conocer sus virtudes y sus defectos”, avisa.

Natalio está en un gran estado de forma, con cuatro goles en los cuatro últimos partidos: “Me dicen que si estoy en mi segunda juventud, nunca he tenido lesiones graves, soy de los que van al gimnasio, estoy dedicado al fútbol al 100% y soy consciente de que los futbolistas de este club somos unos privilegiados”.