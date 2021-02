El análisis de los 1.000 goles del Avilés desde 1985 hasta el último tanto de Natalio

Para seguir adelante, el gol 1.000 en Tercera División es uno de esos alicientes, más o menos humildes, que se recibe mejor por el efecto sorpresa. Más allá de los tres puntos ante el Gijón Industrial, Natalio Lorenzo, por supuesto, desconocía que el remate, semejante a una semivolea, también suponía el gol del millar. Dicho sea de paso, la cifra tiene su trasfondo, el que nos devela la desproporcionada cantidad de temporadas que el Real Avilés ha pululado por el cuarto nivel del fútbol español. Con la presente, son exactamente 18, es decir, el mismo número de las que militó en Segunda B.

Ha de tenerse en cuenta que, hasta la llegada de la anterior propiedad, en 1997, el equipo acumulaba dos temporadas en Segunda, doce en Segunda B y dos matizables en Tercera, pues, por entonces (1985-1986 y 1986-1987), Segunda B tenía dos grupos y uno, respectivamente. Así pues, el balance de la propiedad recientemente finiquitada (últimos 23 años) queda en evidencia.

La historia de los 1.000 goles tercerdivisionarios, en la que han intervenido 152 rematadores, se iniciaba el 1 de septiembre de 1985, día que el Real Avilés Industrial vencía con ciertos apuros (1-2) al desaparecido CD San Martín, en Blimea, donde se ubica técnicamente el estadio El Florán, no en Sotrondio, como suele ser creencia. Los realavilesinos sólo llevaban cuatro minutos en la categoría, tiempo que el luanquín Juanma Suárez, aprovechando un centro de Ángel De Miguel, invertía para batir al guardameta del San Martín, el avilesino Ovidio Delgado, a la sazón compañero de Juanma dos años antes en la primera temporada del Real Avilés Industrial.

Juanma rememora aquellos tiempos: “El equipo venía de descender, y yo de una lesión de larga duración por una rotura de tibia que sufrí en Barcelona, en el Mini Estadi. No recuerdo con nitidez aquel gol. Hacíamos un fútbol muy ofensivo y nos quedamos fuera de la Promoción por goal-average. A mitad de esa misma temporada, ya me incorporé al Sporting. Me parece imposible que hayan pasado 35 años”.

Y tanto que era un equipo ofensivo, el dirigido por el temperamental José Ramón Fuertes; no en vano, de sus 93 goles, 55 se los repartían cuatro jugadores: Ángel De Miguel (16), Abel Díez (13), Nacho Peral (13) y Juanma Suárez (13). Con la llegada del siglo XXI, el Real Avilés Industrial no sólo entró en un nuevo siglo, también en otra dimensión, la de un club vulgar que no supo aprovechar, por ejemplo, la ventaja de ubicarse en un contexto poblacional muy superior al de sus rivales. A partir de aquellos momentos de un equipo que no era competitivo ni en el cuarto nivel, quien más goles celebró fue Héctor Quintanilla, elevado en sus cinco temporadas (2005-2010) a máximo realizador global, con 51 dianas, una más que el cántabro Jorge Rodríguez, autor de medio centenar en sólo dos ejercicios (2015-2017).

Con los 14 goles que acumula hasta hoy, Natalio Lorenzo va camino de entrar en este particular top ten, que se cerrará definitivamente en junio, con la abolición de Tercera División. Ni un año de vida tenía el valenciano cuando Juanma Suárez abría la cuenta en aquel final de verano de 1985.