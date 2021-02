Por qué el cuello es tan importante para un piloto de Fórmula 1

“A muchos pilotos les puede afectar sobre manera tener un accidente en el apartado psicológico, pero Alonso no es de esa clase de corredores. El accidente que ha tenido es aparatoso, pero no deja de ser un percance menor. Todos los pilotos de Asturias le deseamos suerte en su vuelta a la Fórmula 1: seguro que puede demostrar su talla”, finaliza el gijonés.

Bruno Méndez (Tapia de Casariego, 1990) es campeón de Europa de Fórmula 3 y subcampeón en Fórmula BMV. “Cuidar la zona del cuello es primordial para un piloto, sobre todo en un fórmula. La fuerza de la velocidad hace que gracias al casco la cabeza pueda pesar cinco veces más de lo normal dentro del vehículo. Por eso es súper importante tener un cuello fuerte y trabajar en ese sentido”, explica Méndez. “Hay muchos ejercicios que un piloto puede hacer para trabajar esa zona. En mi caso, por ejemplo, me ponía cinco kilos de plomo en el casco y hacía tandas de 20 o 30 vueltas. Mucha gente lo probaba y no era capaz. Es una zona fastidiada”, detalla el piloto, que no cree que el accidente le vaya a pasar factura al ovetense.

“No creo, sí que es cierto que hay muchos pilotos que tienen la manía de apretar los dientes y eso sí podría suponerle un problema a Fernando. En el aspecto psicológico no le pasará ningún tipo de factura porque tiene la moral alta y está preparado para luchar y dar lo mejor de sí mismo”, finaliza el piloto el tapiego.

Fernando Azurmendi (Oviedo, 1956) es preparador de automovilismo y fue uno de los profesores de Alonso cuando éste tenía 18 años. “En la moral no le va afectar el accidente porque Fernando tiene una fuerza psicológica tremenda, hay que echarle mucho valor para regresar a la Fórmula 1.”, explica el ovetense, que cree que lo peor para el piloto es que “en un tiempo no podrá trabajar muscularmente en esa zona, que es fundamental para encarar una carrera”. Según Azurmendi, la “preparación física en el automovilismo es un aspecto fundamental y en la Fórmula 1 especialmente en la zona del cuello y de la boca”.