Armengol vuelve al pasado en el Avilés: de la etapa de Gol Plus a la actual

“Cuando llegué al Avilés en mi primera etapa se respiraba ilusión. Gol Plus quería profesionalizar al club, hacerlo más serio y captar más gente. Gracias a ellos la gente se enganchó y es justo decirlo. Estar en Tercera y meter en casa a 1.000 personas no es nada fácil. Había muchos críos de Avilés que se hicieron del equipo de la ciudad”, rememora. La etapa de Gol Plus se resume en un ascenso administrativo (el equipo compró la plaza en Segunda B), una salvación, un año de play-off de ascenso a Segunda que acabó en derrota contra el Llagostera y un descenso posterior tras el adiós de Gol Plus. Desde entonces, hasta este verano, la inestabilidad ha sido una constante en el Avilés. “Cuando se fue Gol Plus el momento era de incertidumbre total. En el vestuario lo intentamos llevar de la mejor manera posible, pero influyó”.

Tras Gol Plus cogió las riendas del Avilés el escocés John Clarkson. “Se tomaron decisiones raras y extrañas”, explica Armengol, que antes de regresar al Avilés pasó por el Marino de Luanco y por el Caudal. Regresó este verano y no duda en decir que la etapa actual le recuerda a la de Gol Plus. “Pero hay una diferencia: los que están ahora son los propietarios y no solo los gestores. El cambio es grande, porque tienen el poder para tomar decisiones. Baeza y su equipo son gente joven y de fútbol. Le ponen ilusión y a nosotros nos pagan al día, por lo que tenemos la tranquilidad suficiente para estar pendientes de jugar al fútbol”, explica.

“La estabilidad es fundamental en el fútbol. Cuando un futbolista tiene la cabeza en otra cosa la situación se puede poner peligrosa y difícil. Ahora estamos bien”, dice Armengol. El ovetense es el portero menos goleado de su grupo (7 goles en 13 partidos) y celebra el buen momento del equipo tras dos victorias seguidas y la llegada al banquillo de Luis Rueda. Con 34 años, ni se le ocurre pensar en la retirada. “La ilusión no se pierde e incluso aumenta con los años. Cuando ves que se va acabando intentas aprovechar más cada entrenamiento y cada partido. Sigo adelante porque lo que más me gusta es jugar al fútbol”, concluye.

Hoy, ante el Llanera

El Avilés juega hoy ante el Llanera a las 16.30 horas en el Pepe Quimarán. Será un encuentro clave en Tercera: los locales marchan segundos en la tabla con 29 puntos y los visitantes cuartos con 27. El Avilés cuenta con las bajas de Jaime Robledo y Palanca, mientras que el Llanera no podrá contar con Jandro. Los dos equipos llegan al encuentro tras ganar su anterior partido. El Avilés, con Luis Rueda, suma dos victorias consecutivas.