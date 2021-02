Los bolos entran en crisis y claman su vuelta

Según el organismo que lidera Amable Poladura, el próximo martes, día 16, se realizará el sorteo de calendario para la competición de cuatreada de Primera, Segunda y Tercera categoría. Luego se mandará a la Dirección Regional de Deportes, que será la que tendrá el visto bueno. Su intención era que la competición comenzase la última semana de febrero, pero ya advierte de que podría retrasarse a marzo.

Amable Poladura no entiende el parón de la competición en un deporte como los bolos. “Es un deporte en el que se compite de manera individual al aire libre. Cumpliendo los protocolos establecidos se podría jugar con normalidad, pero no lo podemos hacer porque no es una competición nacional. No obstante, ahora con los cierres perimetrales y con la mayoría de las boleras municipales cerradas para la competición es muy difícil”, asume.

Una de las consecuencias del parón de las competiciones es la disminución de los ingresos de la Federación. Amable Poladura se queja de que “de nuestra subvención anual nos quitaron 4.000 euros. Tienen que entender que los bolos es un deporte autóctono que no puede estar al mismo nivel que el fútbol, el balonmano o el baloncesto a la hora de establecer los baremos para las subvenciones”. Además, añade que “tampoco pudimos acceder a la subvención de 18.000 euros correspondiente al deporte tradicional, con lo que el perjuicio económico que sufrimos es muy grande”.

El presidente de la Federación Asturiana considera que ese problema económico que arrastra la Federación se hará mayor este año 2021. “Nos estamos quedando sin dinero. Todas las licencias, salvo las de cuatreada, se han reducido de manera considerable porque no hay competiciones”. El año pasado la Federación contaba con un total de 800 licencias, de las que 293 correspondían a la modalidad de cuatreada, con lo que la reducción es casi del setenta por ciento. “Esperemos que cuando se puedan empezar las competiciones de bolo palma, bolo celta o vaqueiro, las licencias se recuperen”.

De todas formas, Amable Poladura no esconde que la situación para los bolos es crítica. “Si no se involucra el Principado, estamos abocados al cierre, como sucederá con muchas federaciones”. Y pone su ejemplo: “Si no llega a ser porque el administrativo de la Federación cogió la baja y después se jubiló, no habríamos tenido dinero para pagarle y habríamos tenido que cerrar. No hay más. La situación es muy difícil y por eso necesitamos la ayuda del Principado, pero no solo a nivel económico”. En ese sentido, destaca que “tenemos que volver a realizar las actividades extra escolares y meter de nuevo los bolos en los colegios. La labor de promoción es esencial en nuestro deporte y lo que no se puede es exigir que por dos horas de clase en los colegios los que las imparten tengan que hacerse autónomos, con todo lo que ello conlleva”.

Además, incide en que la labor de promoción es “básica. Si no somos capaces de meter los bolos en los colegios y conseguimos jugadores, los bolos desaparecen. La pandemia nos hizo perder dos años y la situación es muy complicada”. En ese sentido, Amable Poladura destaca que “es una situación que no es fácil y que nadie quería, pero creo que se podía haber gestionado de otra manera. Con solo prohibir no se arreglan las cosas. Repito que somos un deporte que cumple todas las condiciones para poder competir, distancia social y aforo reducido en las boleras”.