Una caída empañó el debut de Iván García Cortina con el Movistar, ayer en la Clásica de Almería. A raíz del incidente, sin consecuencias porque el ciclista gijonés no llegó a impactar con el suelo, Cortina perdió el contacto con el grupo principal y, pese a que pudo reanudar la marcha rápidamente, le fue imposible meterse en los primeros puestos. Acabó sexagésimo, a once segundos del grupo de cabeza. "Fue una caída en mal momento, pero las sensaciones eran buenas, me veía con opciones. Cayó uno delante y no lo pude evitar, aunque caí de pie y enseguida pude subirme otra vez", explicó Cortina a la finalización de la prueba. El italiano Giacomo Nizzolo, del equipo sudafricano Qhubeka Assos, fue el vencedor al esprint en la meta de Roquetas del Mar por delante del francés Florian Senechal y del estonio Martin Laas.