Crónicas, puntuaciones e imágenes de la jornada de los asturianos de Segunda B

Un gol de Gabriel Zalazar en el tramo final decidió un partido muy igualado, que pudo decantarse para cualquiera de los dos equipos. Ambos pudieron adelantarse en el marcador con un penalti, en la primera mitad, pero Berto para los rojiblancos, y Sandoval para los locales, fallaron los lanzamientos. El Sporting B entró mejor en el partido, en especial en el primer tramo en el que dominó con claridad y dispuso de dos claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero con un disparo de Koné desde dentro del área, que despejó Bussman a córner, y acto seguido en un remate de Mateo Arellano que se marchó fuera por poco. A partir de ahí, el Lealtad igualó el dominio y avisó en un córner sacado por Mera que remató Saha alto.

Los rojiblancos tuvieron la ocasión de adelantarse en el marcador tras un penalti de Jordi Pola sobre Iván Elena que Berto envió al poste. Los locales reaccionaron y se hicieron con el balón. Cinco minutos después fue el Lealtad el que pudo ponerse por delante, tras un derribo en el área de Koné sobre Juan López, pero Joel detuvo el lanzamiento a Sandoval. Justo antes del descanso, Maissa avisó de nuevo para los locales con un disparo desde dentro del área que se fue fuera por muy poco.

En la segunda mitad, el Lealtad dominó más, en especial a partir de jugar con dos delanteros, Saha y Gabri Salazar, lo que obligó al Sporting a ceder terreno. Los locales consiguieron su premio en el minuto 72 al acertar Gabriel Salazar en un mano a mano con Joel tras un buen pase de René Pérez. A partir de ahí, el Lealtad se dedicó a conservar su ventaja, mientras que el Sporting B lo intentó, pero con más ganas que acierto ante un conjunto local que no concedió nada y además tuvo la ocasión de meter el segundo en un disparo de Maissa, ya en el tiempo de prolongación. Es la primera derrota de Sergio Sánchez desde que sustituyó a Samuel Baños en el banquillo del Sporting B.

El Langreo se llevó los tres puntos del Álvarez Rabanal en un flojo partido, trabado y con constantes faltas. Y lo hizo con Fermín Álvarez, entrenador de los locales, en la grada debido a que medita dejar el banquillo por un problema de salud.

El partido comenzó sin que ninguno de los dos equipos fuese un claro dominador, aunque el Langreo tenía más presencia en campo rival. El primero en avisar fue Jorge Hernández, con un disparo que se marchó por encima del larguero y poco después fue Alysson el que lo intentó, con la misma suerte.

El Covadonga tendría su oportunidad en una falta botada por Jaime desde la zona central a la que no llegó, por muy poco, Javi Martón. Con el juego muy parejo se llegó al tramo final de la primera mitad en el que ninguno de los dos equipos fue capaz de crear ocasiones claras de gol.

En la segunda mitad, el juego siguió con la misma tónica, aunque el Covadonga parecía que estaba más metido. Así, en el minuto 48, Manu Pozo envió al larguero un fuerte disparo desde la frontal del área. Sin embargo, poco después el que se adelantó en el marcador fue el Langreo al rematar Adrián Llano un centro desde la derecha de David Iglesias.

A partir de ahí, el Covadonga se volcó en busca del tanto del empate, pero la defensa langreana respondió con solvencia y apenas pasó apuros para defender su corta ventaja.

El segundo entrenador del Covadonga, Antonio Méndez, fue el que dirigió el partido ante el Langreo por la ausencia de Fermín, que presenció el partido desde la grada. El técnico ovetense señaló que “fue un partido clásico de Segunda B. En la primera mitad pudimos hacerles daño, pero no lo hicimos y en la segunda cometimos un error que nos penalizó: en esta categoría se pagan muy caros. Ahí se acabó el partido. Ellos defendieron bien su ventaja”.

Gran victoria del Marino frente a un líder de la categoría que llevaba nueve jornadas sin conocer la derrota. El equipo local, que lleva cuatro victorias en cinco partidos desde la llegada de Manel, se adelantó pronto en el marcador, en el minuto 10, tras una falta cometida sobre Iván Fernández, en el lateral del área. Guaya lanzó la falta y Borja Álvarez en el segundo palo remató a la red.

El gol no cambió el guión del partido, ya que el Burgos seguía con el control del juego. Sin embargo, en el minuto 20, los locales iban a conseguir ampliar su ventaja. Funcionó la pizarra de Manel. Guaya lanzó un córner y Lora, de impecable remate de cabeza batió a Barovero.

Al filo del descanso, los burgaleses dispusieron de dos claras ocasiones, la primera de ellas a cargo de Saúl Berjón, con un disparo que se fue rozando el poste, y la segunda con un disparo de Juanma que detuvo Chechu en una buena intervención.

En la segunda mitad continuó el dominio del Burgos ante un Marino bien plantado en defensa e intentando salir a la contra. En el minuto 49, un centro de Iván Fernández lo cortó Zabaco evitando el remate de Álex Arias. Poco después, el propio delantero realizó una gran jugada individual que fue desbaratada por Undabarrena. El técnico visitante realizó tres cambios para tratar de acortar distancias en el marcador y poco después un disparo de Robert Alarcón lo detuvo el meta Chechu, al igual que otro de Javi Gómez.

Ya en el tramo final, en el minuto 90, los tres cambios realizados por Manel fabricaron el tercer gol, en una jugada que inició Orviz, con pase a Chiqui y éste ante la salida del meta visitante le dio el balón a Chiqui para marcar el tanto que sentenciaba la clara y merecida victoria del Marino ante el poderoso líder de la categoría.

Manel: “Mantener la portería a cero fue clave para la victoria”

Manel Menéndez, entrenador del Marino, destacó que “logramos una victoria muy importante. El gol muy temprano de Borja Álvarez nos dio tranquilidad y luego el trabajo realizado por todo el equipo para mantener la portería a cero fue clave para conseguir los tres puntos”. El entrenador avilesino indicó que “con el apoyo del público de Miramar nos estamos haciendo fuertes en nuestro campo y eso es importante de cara al futuro”.

La de ayer fue la cuarta victoria en cinco partidos desde que el técnico se hizo cargo del equipo.

No obstante, Manel señaló que “tenemos que seguir peleando porque todavía no se ha conseguido el objetivo, pero creo que estamos recogiendo los frutos del gran trabajo que estamos realizando”. Por último, indicó que “estamos cómodos con la defensa de tres centrales. Pese a que el Burgos nos dominó en varias fases del partido no fueron capaces de generar claras ocasiones de gol”.