Así fue la jornada de la Tercera División asturiana: crónicas, resultados, imágenes y puntuaciones

El Ceares, más líder

Los teyeros vencen en el derbi gijonés, con dos goles de Madeira, a un buen Industrial que paga su falta de puntería

Gijón Industrial, 1-Ceares, 2 Gijón Industrial: Lastra (1); Riki (2), Pablo (1), Diego (1), Varo (1); Bango (2), Hugo (1); David (2), Riki Navarro (0), Ferreiro (2), Naya (2). Cambios: Iván Suárez (1) por Riki Navarro, min. 19. Chopa (1) por Varo, min. 63. Michi (1) por Ferreiro, min. 73. Ceares: Kike (2); Edu (1), Matteo (1), David (2), Nelson (1), Zuazua (1); Juan Carlos (2), Mario (1), Medori (2); Cueto (1), Madeira (3). Cambios: Óscar (1) por Cueto, min. 73. Efrén (1) por Matteo y Llerandi (1) por Mario, min. 79. Goles: 0-1: Madeira, min. 26. 0-2: Madeira, min. 44. 1-2: David, min. 63. Árbitro: Bergareche Solana (Oriente). Amonestó a los locales Riki, Ferreiro, Bango y David y a los visitantes Mario y David. Santa Cruz: Alrededor de 300 aficionados.

El Ceares venció ayer en el derbi gijonés de la Tercera División frente al Gijón Industrial, por un apretado 1-2 en un partido vistoso, en el que ambos equipos buscaron la victoria desde el principio. Comenzaron mejor los locales, con más balón y más intención, sabedores de que los puntos, por cuestiones clasificatorias, les hacían más falta que al Ceares, aupado en lo alto de la tabla. El domino fabril, sin embargo, no terminó de concretarse en ocasiones claras y, aquellas que sí lograba crear, terminaban por irse al limbo a causa de la falta de puntería de sus atacantes. Porque ahí estuvo, en gran medida, la clave del partido: en la efectividad. Los teyeros tuvieron únicamente dos ocasiones en la primera parte, pero Madeira supo convertir ambas. El delantero del Ceares, con media docena de goles en lo que va de curso, vale muchos puntos para el conjunto teyero.

Antes de la media hora de juego, el capitán visitante Juan Carlos filtró un balón a Cueto y, tras intervenir la defensa, el esférico le cayó, en la frontal del área a Madeira, que al primer toque, abriendo el interior de su pierna derecha, llevó el balón a la red. Un tiro, un gol.

Una estadística que logró engrosar en la última jugada antes del descanso. El espigado atacante hizo bueno un despeje de su defensa, ganando el esférico y plantándose solo frente al portero local, al que batió con elegancia, con un disparo raso. 100% de efectividad para Madeira y 0-2 al descanso para el Ceares, un resultado abultado para lo visto sobre el terreno de juego.

En la segunda parte, Miguel Ángel Martín cambió el esquema de los locales, incrustando a Bango entre los centrales y dando vuelo a los laterales, en forma de carrileros. Así, logró el Indus asomarse más al área de Kike, pero también quedó más desguarnecido atrás. Una circunstancia que aprovecharon Medori y Juan Carlos, en una bonita triangulación en la frontal del área local que dejó al capitán teyero solo frente a Lastra, acariciando la sentencia. Su disparo potente, de zurda, se fue al larguero.

El Indus reaccionó entonces. David logró sacar provecho a una falta en el costado izquierdo del ataque fabril, a la altura de la frontal del área. Su centro chut se envenenó y sorprendió a Kike, colándose por la escuadra y poniendo el 1-2 y la esperanza en las gargantas de Santa Cruz. En las dos siguientes acciones, espoleados por el gol, a punto estuvieron los locales de lograr el empate. Un segundo tanto que nunca llegó a subir al marcador, aunque las intentonas no cesaron. De hecho, estuvo más cerca el tercero cearista en dos ocasiones de Juan Carlos: un balón al palo y un gol de cabeza anulado por fuera de juego. Con esta victoria, el Ceares es más líder de su subgrupo de Tercera, más cerca aún de la promoción de ascenso.

San Martín y Colunga firman tablas

San Martín, 0-Colunga, 0 San Martín: Alejandro (2); Menen (1), Abu (1), Alonso (2), Sergio Camblor (1), Dorian (1), Monasterio (1), Ebea (1), Bamba (1), Mathieu (1) y Alberto (2). Cambios: Leonard (1), min. 55 por Ebea. Cristian (1), min. 68 por Mathieu. Lele (1), min. 68 por Monasterio. Colunga: Santiago (2); Pablo Ablanedo (2), Aldo (2), Marcos Blanco (2), Raúl Carballo (1), David Tuero (1), Eric Santín (1), Dani Corgo (1), Pablo Martínez (1), Kevin (2), Julen Escudero (1). Cambios: José Javier (1), min. 46 por Eric Santín. Álvaro Moreno (1), min. 60 por Carballo. David Alejandro (1), min. 60 por Marcos Blanco. Adrián Menéndez (s.c.), min. 86 por Kevin Castro. Pablo Iglesias (s.c.), min. 86 por Pablo Martínez. Árbitro: Gutiérrez Sánchez (Oviedo). Expulsó al local Sergio Camblor por doble amarilla en el min. 49. Amonestó a los locales Bamba y Mathieu, y a los visitantes David Tueron, Julen Escudero y Pablo Iglesias. El Florán: 150 espectadores.

El San Martín empató un partido que estuvo condicionado por la expulsión en el inicio del segundo tiempo de Sergio Camblor. Fue en la primera parte cuando más cerca estuvieron del gol los dos equipos. En la segunda, antes de la expulsión, el Colunga reclamó una posible mano dentro del área del propio Camblor, pero el árbitro consideró que el balón botó y le dio en la mano de forma involuntaria. Poco después llegó la expulsión, y a partir de ahí fue un partido anodino, sin ocasiones, salvo una última muy clara de Lele.

La falta de gol condena a un gran Mosconia

Mosconia, 0-Navarro, 0 Mosconia: Sergio (1); Álvaro (2), Secades (2), Pastur (2), Israel (2), Fuentes (3), Tolu (2), Cana (1), Wilmer (2), Bryan (2) y Mimi (2). Cambios: Pablo Mazo (1), min. 65 por Bryan. Vicente (1), min. 71 por Wilmer. Félix (1), min. 80 por Cana. Navarro: Santi (2); Mikel (1), Berto (1), Jonás (2), Guille (1), Polo (1), Miguel (1), Collazo (2), Santa (1), Labrado (1) y Fredo (2), Cambios: Josín (1), min. 60 por Cuesta. Nuño (1), min. 60 por Polo. Roscales (s.c.), min. 91 por Guille. Árbitro: Abella Navarro (Oviedo). Amonestó por parte local a Álvaro, Fuentes y Vicente, y por parte visitante a Guille y Nuño. Marqués de la Vega de Anzo: 150 espectadores.

El Mosconia se quedó sin victoria por su falta de puntería de cara a gol. Los de Grado dominaron al Navarro, sobre todo en la segunda parte. En la primera, el duelo estuvo más equilibrado, aunque hubo un gol anulado a Wilmer en el minuto 28 por un protestado fuera de juego. El resto, mucho juego en el centro del campo, pocas ocasiones y un excesivo control. En la segunda parte cambió por completo el dibujo y dominó el equipo de casa. En el minuto 60 tuvo una ocasión clara Israel, cuyo remate de cabeza detuvo Santi. Pero fue Wilmer el que tuvo la más clara, en un mano a mano con el portero que chutó contra el cuerpo del portero. Desde ese momento fueron llegadas constantes del Mosconia ante un Navarro que intentaba aprovechar alguna contra a través de balones largos, pero sin crear ningún peligro. El Mosconia tenía el dominio territorial del campo y el Navarro le paraba a base de faltas que eran botadas por el conjunto de Grado al área, pero sin acertar a rematar a gol en ninguna ocasión.

El Avilés remonta a lo grande

Los avilesinos fueron efectivos y golearon a un Llanera que no mereció un castigo tan severo

Llanera, 1-Avilés, 5 Llanera: Raúl Paulino (1), Berto González (1), Jorge García (3), Pablo Pantiga (2), Marcos Arango (1), Quero (1), Fran Martín (2), Viti (1), Luis Enrique (1), Javi Sánchez (1) y Matías (2). Cambios: Omar Sampedro (1) por Luis Enrique, Jukiya (1) por Berto González y Haruka (1) por Viti, min. 71. Adrián Berredo (s.c.) por Jorge García y Martín Pérez (s.c.) por Quero, min. 81. Avilés: Davo (2), Diego Pereira (2), Prendes (3), Alburquerque (3), Pato Álvarez (1), Félix Sanz (1), Cedric (2), Luca Napoleone (1), Edu Cruz (2), Natalio (2) y Vitolo (2). Cambios: Dani Beneitez (2) por Edu Cruz, min. 51. Joao Bravo (2) por Luca Napoleone, min. 59. Rafa Silveira (1) por Pato Álvarez, min. 89. Goles: 1-0, min. 4: Matías. 1-1, min. 12: Edu Cruz. 1-2, min. 60: Joao Bravo. 1-3, min. 75: Alburquerque. 1-4, min. 86: Natalio. 1-5, min.91: Rafa Silveira. Árbitro: Álvarez Rodríguez, de la delegación de Gijón. Amonestó al local Marcos Arango y al visitante Natalio. Pepe Quimarán: Alrededor de 220 espectadores.

El Avilés remontó a lo grande en Llanera. Los avilesinos lograron darle la vuelta a un partido que se les puso cuesta arriba en el minuto 4 con el gol de Matías y lo finalizaron con solvencia en el marcador, aunque el Llanera, por juego y ocasiones no mereció un castigo tan severo. Los locales entraron mejor en el partido y en el segundo remate a portería se adelantaron en el marcador. Los avilesinos reaccionaron poco después y lograron igualar por mediación de Edu Cruz, aunque la iniciativa y el control del partido eran para el Llanera, que incluso dispuso de varias ocasiones para adelantarse en el marcador, en especial una de Matías, en el minuto 29, y otro de Quero, en el 32. Los avilesinos intentaron estirarse, pero sin lograr generar claras ocasiones de peligro ante la portería de Raúl Paulino. En la segunda mitad, siguió mejor el Llanera, pero el partido dio un vuelco con los cambios introducidos por el entrenador avilesino, Luis Rueda. Joao Bravo, que hacía pocos minutos que había entrado en el terreno de juego, rompió la igualada en una jugada individual que culminó con un disparo raso. Quince minutos después, los avilesinos iban a encarrilar su victoria al rematar Alburquerque en el segundo palo un saque de esquina botado por Natalio. El gol fue un jarro de agua fría para el Llanera, que lo intentó, pero estuvo desafortunado en el remate. Ya en los minutos finales, Natalio amplió la diferencia tras una jugada de contraataque de Cedric. En la prolongación, Rafa Silveria establecía el resultado definitivo tras aprovechar un rebote en el área.

El líder L’Entregu frena su racha

Condal, 0-L’Entregu, 0 Condal: Mateo (1); Quintín (1), Joaquín Peña (1), Iván (2), Domínguez (1); Fidalgo (1), Borja Prieto (2), Álvaro (1), Cueva (1); Miguel (2) y Costel (1). Cambios: Juanín (1), min. 46 por Costel. Costales (1), min. 64 por Quintín. Omar (1), min. 78 por Miguel. L’Entregu: Alberto Benito (1); Álex (1), Traoré (1), Diego Nuño (2), Santi Otero (0); Imanol (1), Pascual (2), Noé (1), Steven (1); Manu Fernández (1) y Javi Gutiérrez (1). Cambios: Juan Menéndez (1), min. 59 por Manu Fernández. Carlos (1), min. 69 por Imanol. Cisse (1), min. 79 por Javi Gutiérrez. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Expulsó al visitante Santi Otero por doble amarilla en el min. 58. Amonestaron a los locales Borja Prieto y Domínguez. Alejandro Ortea: 120 espectadores.

Condal y L’Entregu empataron un partido en el que brillaron las defensas y en el que el líder, L’Entregu, se conformó con el empate tras quedarse con un jugador menos a media hora del final. L’Entregu firma así su primer empate en la Liga y rompe una racha de seis victorias consecutivas. En la segunda parte, en los primeros instantes, Álvaro pudo adelantar al Condal con un cabezazo que se le fue alto. En el minuto 58 llegó la expulsión de Santi Otero y a partir de ahí el técnico visitante cambió el equipo. En el 62 probó suerte Borja Prieto y desde entonces el Condal se mantuvo serio en defensa mientras L’Entregu trató de apretar. En una de las últimas acciones, Cisse tuvo una clara ocasión.

Un efectivo Tuilla, por la vía rápida

Tuilla, 3-Valdesoto, 1 Tuilla: Raúl (2); Leto (3), Jandro (2), Álvaro Pozo (2), Álvaro Viña (2), Marcos Novoa (2), Marcos Iglesias (2), Nico Arce (2), Viesca (2), Nacho Velardi (3) y Borja Noval (2). Cambios: Nacho Méndez (1), min. 58 por Noval. Kike Fanjul (1), min. 69 pr Arce. Cris Alonso (1), min. 69 por Marcos Iglesias. Jony (s.c.), min. 83 por Leto. David Pérez (s.c.), min. 83 por Viesca. Valdesoto: Quidi (1); Miguel Peña (1), Román (2), Álex Hornas (2), Aarón (1), Carlos Peña (2), Saso (1), Riego (1), Barra (1), Damián (2) y Toti Bárbaro (1). Cambios: Arbas (2), min. 46 por Toti Bárbaro. Iván Luengo (2), min. 46 por Aarón. Mario Peña (1), min. 49 por Miguel Peña, lesionado. Aitor (1), min. 54 por Barra. Andrés Díaz (1), min. 75 por Carlos Peña. Goles: 1-0, min. 6: Leto. 2-0, min. 50: Velardi. 3-0, min. 52: Velardi. 3-1, min. 67: Iván Luengo, de penalti. Árbitro: Álvarez Ordóñez (Gijón). Amonestó a los locales a Viña y Novoa, y al visitante Luengo. El Candín: 120 espectadores.

El Tuilla resolvió por la vía rápida el partido ante el Valdesoto tras marcar rápido por medio del defensa Leto. A partir de ahí, el Tuilla se hizo con el control con algún intento de Carlos Peña en el ataque del Valdesoto. Marcos Novoa y Nacho Velardi son los que pusieron el juego, con una mención especial a Jandro, que tuvo que hacer de central por las bajas acumuladas en el Tuilla. Tras el descanso, el equipo local sentenció por medio de Velardi en dos minutos. El Valdesoto trató de ir a la heroica y fue capaz, al menos, de recortar distancias.

El Vallobín se lleva una merecida victoria de Pravia

Praviano, 1-Vallobín, 3 Praviano: Ali (3), Álex Menéndez (2), Rishi (1), Rafa Felgueroso (2), Chus (1), Marcos (2), Conceiçao (1), Pablo (2), Nacho (s.c.), Bylan (2) y Nouri (2). Cambios: Sergio (2) por Nacho, min. 22. Mario Lorido (2) por Chus, min. 65. Miguel (s.c.) por Marco, min. 80. Vallobín: Marcos (2), Fuertes (2), Dioni (2), David (2), Trelles (3), Robi Toral (2), Gayol (2), Abel (3), Gulin (2), Clemente (2) y Nacho (2). Cambios: Dani Villanueva (2) por Robi Toral, min. 47. Nacho Cabal (2) por Abel, min. 54. Hugo (2) por Trelles y Forlano (2) por Gayol, min. 75. Goles: 0-1, min. 1: Abel. 0-2, min. 65: Gayol. 0-3, min. 90: Nacho Cabal. 1-3, min.91: Bylan Árbitro: Blanco Rodríguez, de la delegación de Gijón. Expulsó al visitante Clemente, por doble amarilla, en el minuto 80. Amonestó al local Chus, y a los visitantes Gulin, Nacho Cabal y Hugo. Santa Catalina: Un centenar de espectadores.

El Vallobín sorprendió al Praviano en Santa Catalina y se llevó una victoria merecida en un partido en el que fue superior en juego y ocasiones, ante un Praviano inofensivo que apenas le inquietó.

El Avilés Stadium asalta Mieres

Un gol en el descuento de Chini da a los avilesinos su histórica primera victoria en Tercera y mete en dificultades al Caudal

Caudal, 1-Avilés Stadium, 2 Caudal: Javi Porrón (1); Pelayo Pedrayes (2), Keko Hevia (1), Omar (1), Damián (1); Otía (1), Caique (2), Jandrín (1), Robert (2); Borja Navarro (1) y Cristian (2). Cambios: Ofón (1), min. 57 por Pelayo Pedrayes. Fernando Laserna (2), min. 60 por Otía. Coutado (1), min. 66, por Damián. Avilés Stadium: Javi Menes (2); Ordo (2), Barragán (1), Zapico (2), Wisi (1); Néstor (1), Omar (1), Gabriel (2), Nahuel (1); Fedda (2) e Ito (1). Cambios: Ciarrochi (1), min. 28 por Gabriel. Baba (2) y Samuel (1), min. 58 por Néstor e Ito. Adrián (1) y Chini (3), min. 75 por Wisi y Nahuel. Goles: 1-0, min. 32: Cristian. 1-1, min. 42: Fedda. 1-2, min. 90: Chini. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a Caique y Omar, y al visitante Adrián. Hermanos Antuña: Algo más de un centenar de espectadores.

Si el miércoles el Caudal se topaba con la cara de la moneda en el descuento, ayer tocó la cruz. Y si hace cuatro días quizá no mereció ganar, ayer desde luego que no mereció perder. Tras ponerse por delante, un error defensivo permitió empatar a los visitantes, que defendieron el punto como gato panza arriba durante toda la segunda parte. Y en el descuento, Chini lograba un gol a la contra que llevaba los tres puntos a la villa del Adelantado. Tardaron en entrar en calor los dos equipos. Un potente disparo de Gabriel en el 11, que repelió Javi Porrón a córner, fue lo más peligroso de la primera media hora. Y tras un par de tímidos avisos llegaría el 1-0. Una buena jugada de Damián y Robert por la izquierda culminó con un pase a Caique al interior del área. El brasileño, solo ante el meta, optó por dejarla atrás para que Cristian la enchufara. Pudo hacer el segundo el Caudal tras una buena acción de Cristian, que puso un centro lateral que Robert cabeceó potente, sacándola Javi Menes a bocajarro. Y dice la máxima que si perdonas lo acabas pagando. Un error entre Damián y Jandrín, que no se entendieron para despejar un balón largo, dejo solo a Fedda ante Javi Porrón, al que batía en el 42. Tras el paso por la caseta fue un monólogo caudalista. Chuchi metió todo lo que tenía en el banco y quitó a los laterales para ganar profundidad. Y lo logró. Jandrín, Ofón y hasta en tres ocasiones Cristian trataron de batir a Javi Menes. Borja Navarro también erró un mano a mano. Y los visitantes lo intentaban a la contra. A punto estuvo Chini a 10 del final de poner el 1-2, pero su disparo se fue por poco. La tuvo Laserna en el 85, pero su remate a la salida de un córner lo volvió a repeler Menes. El asedio final del Caudal no tuvo premio. Pero la resistencia del Stadium, sí. En una contra, Chini hacía el 1-2 para delirio avilesino, en la que es la primera victoria del conjunto avilesino en Tercera División. Los mierenses, aún con un partido menos por los aplazamientos por el covid, se alejan un poco más de la cabeza.

El Titánico gana al Siero de penalti

Titánico, 1-Siero, 0 Titánico: Rafa Diego (2); Robles (2), Isaac (3), Milú (1), Barbón (3), Mario Silva (2), Jairo (2), Manu (1), Hugo (2), Garri (1) y Pibe (2). Cambios: Rubén (1), min. 78 por Pibe. Siero: Gabriel (2); Luis (2), Pablo (2), Patón (2), Guillermo (2), Eduardo (2), Pablo González (2), Alejandro (2), Antonio (3), Íñigo (2) y Jorge (3). Cambios: Nelson (1), min. 60 por Íñigo. Iván (1), min. 70 por Jorge. El gol: 1-0, min.89: Jairo Santos, de penalti. Árbitro: Diego Menéndez Riestra (Gijón). Expulsó con roja directa a Milú en el min. 47. Amonestó al local Manu y a los visitantes Patón, Eduardo, Pablo González, Alejandro, Íñigo y Jorge. Las Tolvas: 170 espectadores.

El Titánico tuvo que esperar al final de un partido en el que se quedó con diez para vencer al Siero. El Titánico intentó tener el control, aunque sin crear ocasiones. El Siero, por su parte, tuvo una clara de Antonio. En la segunda parte llegó la expulsión de Milu y el Titánico se echó atrás. En el 73 los locales reclamaron un penalti y en el 89 llegó la acción del penalti de Patón sobre Mario, muy protestada, que ejecutó Jairo.

Meana decidió el derbi de Llanes

Urraca, 1-Llanes, 0 Urraca: José Luis (2), Javi Alonso (3), Suero (3), Fonso (2), Agus (2), Expósito (2), Adrián (3), Campillo (2), Ramón (3), Mathe (2) y Meana (3). Cambios: Didi (1) por Mathe, min. 77. Sandoval (1) por Adrián, min. 78 y Luis (s.c.) por Ramón, min.90. Llanes: Guillermo (2), Dosal (1), Moreno (2), Bruno (2), Richi (1), Pablo Prieto (2), Hugh (2), Ivanchu (2),Lainez (1), Ariel (2) y Genaro (1). Cambios: Jaime (1) por Lainez y Pablo Álvarez (1) por Genaro, min. 75. Arturín (1) por Pablo Prieto, min. 82. El gol: 1-0, min. 32. Meana. Árbitro: González Suárez, de Avilés. Amonestó a los locales Fonso, Agus, Adrián y Ramón, y a los visitantes Guillermo, Bruno, Richi, Pablo Prieto, Ivanchu y Jefrei, en el banquillo. La Corredoria: 275 espectadores.

Un gol de Meana en el tramo final de la primera mitad decidió el derbi del concejo de Llanes, en un partido en el que el Urraca fue mejor e incluso dispuso de ocasiones para haber conseguido un marcador más abultado ante un Llanes que decepcionó y apenas inquietó a los locales.