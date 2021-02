“El fútbol americano es inclusivo; hay equipos mixtos”

–¿Por qué se presentó a las elecciones?

–Tanto representantes de otros clubes como yo creíamos que debía haber un cambio en la Federación. Todo el mundo quería trabajar, pero nadie quería presentarse como candidato, así que me ofrecí porque tenía ganas de trabajar y de capitanear este proyecto.

–¿La suya fue una candidatura de consenso?

–Puede decirse que sí. Había ganas de cambio y cuando me ofrecí todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo soy la presidenta, pero en la junta directiva hay gente de todos los clubes de Asturias.

–¿Cómo está la Federación Asturiana?

–Estamos haciendo la transición. No tengo datos concretos, pero está claro que somos una federación muy pequeña, sino la que más, la segunda. De momento no tenemos ni sede porque tiene un coste que no podemos asumir. En las Casas del Deporte de Gijón no hay sitio y no podemos invertir dinero en tener una sede propia. Tenemos menos de 200 licencias y en estos momentos hay seis clubes, tres en Gijón, dos en Oviedo y uno en Llanera. Los de Gijón son: Gijón Norteños, Foxes-82 y Gijón Mariners; en Oviedo están los Madbulls y los Phoenix y en Llanera el Vipers.

–Por lo que dice la economía no es muy boyante.

–No. La última subvención que recibimos del Principado fue de 3.000 euros. Somos un deporte costoso porque el uniforme del tackle es caro, pero los clubes somos muy humildes. Y al ser un deporte de contacto el precio de las licencias es elevado, pasa como el rugby. Eso perjudica al flag, donde no hay contacto, pero nos meten a todos en el mismo saco.

–¿Qué porcentaje de licencias masculinas y femeninas hay en estos momentos?

–Pues debemos estar al cincuenta por ciento. Foxes-82, Vipers y Phoenix son equipos femeninos y Mariners tiene masculino y femenino. En este deporte también hay equipos mixtos de flag y cada vez hay más chicas jugando en equipos mixtos porque a lo mejor su club no tiene equipo femenino. En tackle hasta los 18 años puedes jugar con los chicos. Es un deporte muy inclusivo, es lo bueno de este deporte, sobre todo el flag.

–Me imagino que con la pandemia en el último año no hubo mucha actividad.

–Desgraciadamente así es. Sí se jugó la Liga de flag que empezó en septiembre del 2019 y acabó en enero del 2020 y comenzó la Liga Norte de tackle (contacto) senior, pero sólo se pudieron jugar unos pocos partidos. Fue una pena porque iba a ser una Liga potente con once asturianos y también de Galicia, País Vasco e incluso alguno de Cataluña. Tras año parados los clubes lo vamos a notar.

–Foxes-82 organiza todos los años torneos potentes que tampoco se pudieron celebrar

–No, tampoco pudimos hacer la Women Flag Bowl ni la Spring Bowl. Y dudo mucho que este año se puedan hacer.

–¿Qué objetivos se marca para su mandato?

–Tengo dos cosas en la cabeza. Es fundamental movernos por los colegios para dar a conocer este deporte y captar gente. E intentar sacar la formación técnica de entrenadores y monitores. También hacer algún evento de promoción para que los adultos también lo conozcan. Y, por supuesto, mantener las ligas regionales de flag y tackle.

–¿Ya tomó posesión del cargo?

–Sí, la comisión electoral ya me nombró presidenta y esta semana estamos haciendo el papeleo de la transición y nombrando la junta directiva pero oficialmente ya soy presidenta.