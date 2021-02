El patín resiste en Asturias: la realidad del deporte en la región

Vivió tiempos mejores, pero ahí sigue. Las que van mejor son las chicas. En OK Liga Femenina, la máxima categoría nacional, hay tres equipos: Telecable Gijón, Cuencas Mineras y Areces Ecopilas Asturhockey. Acaba de empezar la segunda fase del campeonato. Este año el curso consistió en dos grupos de ocho equipos. Los cuatro últimos de cada grupo se jugarán el descenso (se salvan tres).

“Nosotros estamos bien, aunque la temporada es muy atípica por el formato y por los parones debido al covid. De momento, nos estamos adaptando bien y poco a poco nos acercamos al momento clave dentro de nuestro objetivo. Tenemos a Marta lesionada y a ver si la podemos recuperar”, dice Fernando Sierra, técnico del Telecable Gijón, que habla sobre el objetivo del equipo. “Queremos jugar cada vez mejor, pero estamos acostumbrados a ganar títulos. Ahora es el 25 aniversario del club y es un año muy guapo para poder levantar el título”, dice el gijonés, de 50 años.

El covid ha obligado a cambiar la planificación sobre la marcha. En hockey patines no se hacen test semanales como en el fútbol profesional y en cualquier momento puede detectarse un contagio que dé al traste con el calendario. “Es lo más complicado, pero lo peor es la ausencia de público. Nosotros llenábamos la pista y ahora se nota”, dice el preparador del Telecable, que no duda al emitir un diagnóstico sobre la salud del hockey patines en Asturias. “En el apartado femenino estamos en un buen momento, en OK Liga tenemos tres equipos y hay buen nivel. En el masculino es obvio que no estamos bien, pero creo que puede haber futuro”.

De Gijón, a las Cuencas. El Cuencas Mineras atraviesa ahora un pequeño bajón en la segunda fase del campeonato. El covid le frenó tras un gran inicio. “Empezamos muy fuerte y encadenamos diez puntos seguidos, pero tuvimos contagios y lo notamos. Si eso fuera poco, también atravesamos una plaga de lesiones y se nota. No obstante, seguimos en la pelea, queda mucho y podemos conseguir nuestro objetivo, que es la permanencia”, explica Carlos Villamil (Pola de Lena, 32 años), que es el entrenador. En su opinión, el covid afecta sobre todo al apartado motivacional. “No sabemos si vamos a jugar un partido o no, muchas veces puede haber aplazamientos a última hora y eso afecta al estado competitivo. A la hora de entrenar lo único positivo es que podemos elegir los días y los horarios para hacerlo porque el polideportivo siempre está vacío. Tenemos permiso para saltarnos el cierre perimetral para entrenar: yo siempre voy con el ‘papelín’ en el coche”, finaliza Villamil, que ve al hockey asturiano “en crecimiento y con una gran cantera, que es donde más se está avanzando”.

Álvaro Fernández es el entrenador del Areces Ecopilas Asturhockey, el otro equipo femenino de la OK Liga Femenina. “En lo deportivo estamos ahí, ahí: solo ganamos un partido. Ya tendríamos que haber empezado la segunda fase contra el Girona, pero se retrasó por las elecciones catalanas. El pabellón donde tendríamos que haber jugado se utilizó para votar”, explica el ovetense, de 32 años, que pone un ejemplo muy claro para explicar cómo afecta al covid al día a día de su deporte. “Hay que estar haciendo malabarismos todo el rato. Parones, aplazamientos, cambios de jornada... Es un rollo y hay que tener motivadas a las jugadoras para mantener la tensión”, finaliza Fernández, que destaca la buena salud del hockey asturiano, especialmente en la OK Liga.

En hockey patines masculino, el equipo asturiano más importante es el Areces Pavitek, que juega en OK Plata. Su técnico, David Miranda (42 años, Grado), pone el foco en una llamativa paradoja. Sus jugadores tienen permiso para saltarse el cierre perimetral por entrenamientos, pero no así con el toque de queda. “No tiene mucho sentido, pero así es. Muchas veces tenemos que modificar horarios para acabar antes y tenemos muchas dificultades. Lo ‘positivo’ es que como el deporte base está parado tenemos la pista para nosotros”, dice Miranda.

En el apartado deportivo, el técnico dice que “el objetivo es salvarse y en eso estamos”. De momento, han ganado tres partidos que tenían pendientes tras un mal inicio. Respecto a la salud del deporte en la región, Miranda no es muy positivo. “No estamos en nuestro mejor momento, ahora mismos nosotros somos los únicos en categoría nacional. Lo bueno es que se está trabajando bien la base”, finaliza el técnico del Areces Pavitek.

