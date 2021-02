El Liberbank Gijón de balonmano busca una victoria para la tranquilidad

Al Liberbank Gijón le queda por medirse, además de a La Salud, al Elche y al Rocasa, dos de los equipos más fuertes y que son favoritos para la lucha por el título, mientras que las canarias tienen pendiente el encuentro ante el Elche y además ante el Morvedre y el Adesal Córdoba, los dos últimos clasificados.

“Para nosotras es una final, la primera de esta temporada”, manifestó la entrenadora Cristina Cabeza, que no obstante cree que “el equipo va a estar bien, es el momento de dar un paso adelante y luego poder estar tranquilas el resto de la temporada”.

La Salud no parece tener el potencial del inicio de liga, ya que varias jugadoras importantes, Cazanga, Oliveira, Tamires, Da Costa, Khmyrova y Bulatovic, ya no siguen en el club. No obstante, ha ganado recientemente en la cancha del Porriño, lo que significa que sigue siendo un buen equipo. En sus filas milita la pivote Leti Cobo, ex jugadora del Liberbank Gijón, que una vez recuperada de la lesión que sufrió la pasada temporada está ganando minutos y protagonismo. “Casi todas las extranjeras se han ido, pero se ha reforzado con otras. La pasada jornada ante el Granollers debutó una lituana de nombre impronunciable para mí (Audinga Kniubaite). También una chica que estaba en Plata en Zaragoza, pero no sé si ya la han hecho ficha. No me preocupa a quién hayan fichado ellas, son conscientes de que se juegan mucho pero nosotras les sacamos 6 puntos, muy mal tenemos que hacer las cosas”, considera la entrenadora, para quien “ellas tienen una buena portería y luego tienen a Rebeca López, que ejerce de líder y el equipo funciona como lo haga ella, son un equipo bastante irregular”.

Cabeza lo tiene muy claro: “nos vale cualquier empate, si es por menos de 26 goles mejor porque allí empatamos a 26. Lo que pasa, y ya se lo dije a las jugadoras, es que salir a empatar es salir a perder, así que saldremos a ganar y a matar el partido cuanto antes”.

Para Cristina Cabeza “ya hemos conseguido el objetivo de meternos en la fase final de la Copa de la Reina y el siguiente es quedarnos entre las cuatro primeras”. El sábado tienen la primera oportunidad de conseguirlo.