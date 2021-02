Las competiciones de los escolares en Asturias: Los Juegos Deportivos se pondrán en marcha después de Semana Santa

La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias ha empezado a organizar los Juegos Deportivos, así como el resto de competiciones de ámbito regional de categorías inferiores. La intención es ponerlos en marcha tras la Semana Santa, es decir, a principios de abril, y tratar así de aprovechar el último trimestre de la temporada 2020-21 para sacar adelante las competiciones de la mejor manera posible, siempre y cuando la situación sanitaria no empeore.

Federaciones como la de baloncesto ya han pedido a los clubes que les proporcionen los datos de cuántos equipos van a sacar a competir y cuántos jugadores se van a inscribir para ir formándose una idea de la manera más práctica de organizar estas ligas en un curso condicionado por la pandemia del coronavirus. En Asturias, con la excepción del fútbol, las competiciones se organizan hasta la categoría cadete a través de los Juegos Deportivos del Principado. En las categorías infantil y cadete pueden participar los clubes, mientras que en las que están por debajo, prebenjamín, benjamín y alevín, solo los colegios tienen la posibilidad de presentar equipos. En estos casos, los clubes participan a través de su colaboración con los colegios.

Desde la Federación Asturiana de Patinaje, su presidente, José Antonio Polanco, explica que ya han elaborado un sistema de competición que han enviado a la Dirección General de Deportes para poner en marcha los Juegos Escolares de una manera diferente, intentando organizar la competición por zonas con la idea de que haya la menor movilidad posible.

La importancia de sacar adelante estas competiciones es enorme puesto que, como explican desde varios clubes, las subvenciones que les dan los diferentes ayuntamientos han de justificar en parte por las competiciones a las que se presentan, y en el caso de no celebrarse estiman algunos que podrían perder en torno al 70% de esas ayudas. La incidencia que tendrá la pandemia en cuanto al número de participantes en los Juegos Escolares está por ver. A clubes como el Balonmano Base Oviedo les preocupa más haber captado a menos niños en los colegios mientras que otros, como es el caso del Noega de baloncesto, han decidido renunciar a todas las competiciones.

Las competiciones regionales vuelven

Al margen de los Juegos Escolares, algunas competiciones de ámbito regional ya se están celebrando. Es el caso, por ejemplo, del hockey sobre patines. Las fases de clasificación para la OK Liga Bronce masculina y la OK Liga Plata femenina llevan en marcha desde el pasado 17 de enero. En cuanto al baloncesto, este fin de semana se inicia la Primera Nacional y en balonmano está previsto que el sábado 27 de este mes se pongan en marcha las competiciones de Segunda tanto masculina como femenina. La duda ahora está en cuándo volverá el fútbol regional. La Federación Asturiana ha comunicado a los clubes que se retomará esta misma temporada, pero aún no hay una fecha oficial.