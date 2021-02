Cruce de rachas en el derbi de balonmano entre el Cafés Toscaf Atlética Avilesina y el Oca Hotels Villa de Luanco

Los objetivos eran diferentes desde el principio y tanto Cafés Toscaf Atlética como Oca Hotels-Villa de Luanco los están superando. El equipo de Avilés llega al derbi que se va a celebrar hoy (18 horas) en el avilesino polideportivo de La Magdalena en un momento dulce al encadenar tres victorias seguidas que les han colocado segundos, pero empatados a puntos con el primero, el Unión Financiera Oviedo. Mientras, los de Luanco encadenan cinco derrotas, aunque siguen sin ver la permanencia en peligro en la temporada de su debut en Primera Nacional.

Manuel Gutiérrez, entrenador del equipo de Luanco, se ríe al ser preguntado por las opciones de su equipo hoy ante el Cafés Toscaf y a continuación explica la dificultad de la empresa: “Ya dije que los cuatro equipos asturianos que ya estaban en la categoría son de los más fuertes y ahí están los cuatro arriba en la clasificación”. En cuanto al Cafés Toscaf, reconoce que “ya lo hicieron bien el año pasado y este curso, con una mezcla de gente joven y otros con experiencia en la categoría, lo están volviendo a hacer. Tienen a Aitor Rodríguez, para mi uno de los cinco mejores jugadores de la categoría”.

“Estamos bien y sin lesionados, pero para ganar tendremos que hacer un buen partido” Juan Muñiz - Entrenador del Cafés Toscaf

Por eso, ante el potencial del rival, el entrenador asegura que intentarán estar tranquilos en todo momento: “Nosotros vamos con tranquilidad, no es nuestra liga; todo esto nos viene bien para formarnos, que es lo que buscamos”. Y es que el técnico es consciente de que, con el abandono del Arroyo y la dificultad del Universidad de Valladolid para ganar partidos, “es difícil que bajemos”.

“Vamos tranquilos, esta no es nuestra liga; estos partidos nos vienen bien para formarnos” Manuel Gutiérrez - Entrenador del Oca-Hotels Villa de Luanco

El que no se fía nada de su rival de hoy es Juan Muñiz, entrenador de la Atlética, para quien todos los derbis “son difíciles”: “Estamos bien, no tenemos lesionados pero tenemos claro que si queremos ganar tenemos que hacer un buen partido”. Sí es consciente de que, por la posición en la que están en la clasificación y por jugar en casa, tienen que “intentar sacar el partido adelante”. En cuanto al favoritismo que le otorga su homólogo en el Villa de Luanco, asegura que “Manolo es un poco exagerado”. “Podemos perder contra cualquier equipo si no hacemos las cosas bien”, añade Muñiz.

El técnico del conjunto avilesino pone como ejemplo al actual líder del grupo, el Unión Financiera, al que considera el máximo favorito y que hace un par de jornadas cayó por 22-26 ante el Soria: “La victoria de Soria en Oviedo nos sorprendió a todos, más aún cuando Oviedo había ganado bien en Soria. Te puede pasar, pero la diferencia sorprende; queda mucha liga para todos”, concluye el técnico.