“El Círculo tiene jugadores de mucha experiencia de los que espero aprender”, manifestó ayer Quarry Greenaway, el nuevo jugador del equipo gijonés que llega para reforzar un juego exterior que sufre numerosas bajas.

Una de ellas es el base Ángel Moro, que coincidió con Greenaway en Jaén. “Ángel me habló muy bien de la ciudad y del equipo. Tengo muchas ganas de poder debutar”, aseguró. Quarry se mostró “feliz de haber vuelto a España para jugar. La LEB Plata es un buen sitio para tratar de demostrar que puedo ser uno de los mejores jugadores de la categoría”. El escolta ya sabe lo que Nacho Galán quiere de él: “el entrenador me pidió que trabajase duro cada día. Individualmente me pongo una meta alta, ya que quiero demostrar que puedo jugar en Europa a un alto nivel”, aseguró. ambicioso.

Junto a Greenaway se encontraba Alo Marín, uno de los jugadores más destacados hasta el momento en las filas del Círculo Gijón y que hace un balance positivo de la marcha del equipo: “a pesar de la situación en la que estamos en la clasificación, creo que la marcha de la temporada está siendo positiva. Hemos tenido muchos problemas, con graves lesiones y parones por cuarentenas que nos afectaron en el aspecto físico, pero aun así estamos en condiciones de luchar por el play-off, que sigo creyendo que es un objetivo real”.

Para el escolta del equipo gijonés su buena temporada tiene mucho que ver con “el buen trabajo que está haciendo todo el equipo”. Marín se mostró “encantado” de haber fichado por el Círculo Gijón “tras una temporada en la que tuve poco protagonismo en el Granada”.

El siguiente partido no será hasta la semana que viene en la complicada cancha del Zornotza, en la que debutará Greenaway.