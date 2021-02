Atletismo: El saltador Javier Cobián gana la plata para Asturias en el Campeonato de España de pista cubierta

El saltador verdinegro acudía con el tercer mejor registro invernal, pero bajo una lectura del ranking se escondía la amenaza latente de Eusebio Cáceres, que acudía con una marca discreta (7,45 metros) aunque candidato a todo, y no solo en España, si las lesiones lo respetan. Y así fue. El de Onil, que alcanzó los 7,91 metros, marcó territorio desde el primer salto, apuntando al oro. La lucha por la plata y el bronce era cosa de tres: Daniel Solís, mejor marca del año; Jean Marie Okutu, campeón de la edición pasada, y Cobián, el mejor al aire libre en 2020. El asturiano era ya segundo en la primera tanda de saltos con 7,52 metros, posición que no consolidaría hasta su tercer brinco (7,70 metros). Mientras, Okutu relegaba a la cuarta posición a Solís y se quedaba a dos centímetros del de la Universidad, que no se veía obligado a darlo todo en el último salto, a diferencia de pasados concursos.

El gijonés analizaba así su resultado una vez finalizada la prueba: “En los grandes campeonatos es cuando hay que rendir y dar lo máximo y quizá alguna vez no salga, pero trabajamos siempre para ello”. Sobre su marca del año no estaba del todo satisfecho: “Me sentía con algo más de fuerza para realizar un salto más largo, pero no me salió. En el último salto iba encendido. Iba perdido entrando a la tabla. Llevo con problemas con el talonamiento toda la temporada”.

Respecto a la victoria de Eusebio Cáceres, no le sorprendió: “No sabía cómo estaría de forma. Tiene mucha calidad y en cualquier momento puede dar un salto largo”. Su nueva medalla la interpreta como un agradecimiento al destino por darle una segunda oportunidad, después de un largo periodo sin competir a causa de graves lesiones. Por eso, subrayó, “estoy muy contento y disfrutando del atletismo. Ahora toca descansar para el verano”.

La otra gran alegría del Nacional la constituyó el segundo puesto la matinal del sábado de la ovetense con ficha madrileña Estela García en los 200 metros (23.87).

Un hecho llamativo es que tanto García como Cobián comparten patrocinador privado en la empresa asturiana Integra 3. Un mecenazgo que obedece a que Ramón Jeremías, un directivo de la empresa gijonesa, fue un destacado lanzador de peso. Cobián destacó que un patrocinador “es prácticamente clave para poder rendir. Si no lo tienes es prácticamente imposible alcanzar un nivel más alto o dedicarte profesionalmente a ello. Si yo he conseguido medallas es gracias a un equipo que te apoya”.

Por su parte, en la jornada de clausura, Talia Mara Pérez no lograba el pase a la final de 60 metros lisos, cayendo en las semifinales con su marca personal (7.52). La eliminación en la antesala de las finales fue una constante en la reducida expedición del Principado, puesto que fue la suerte que corrieron tanto Moha Bakkali (8:11.55) y Alejandro Onís (8:15.34) en 3.000 metros como Bárbara Camblor en 400 metros (54.90) y Lucía Juan (2:12.32) en 800 metros.

Polémica por un salto borrado por el rastrillo. Un salto largo, cercano al 6,50, cuya huella fue borrada por error antes de la medición en la final de longitud femenina, pudo privar del oro a María Vicente en beneficio de Fátima Diame, que ganó con 6.51. Tras esa incidencia, Vicente se desconcentró e hizo cuatro nulos, con una mejor marca de 6,24. “La cabeza me jugó una mala pasada, estaba enfadada y no supe manejar la situación”, confesó la perjudicada, que finalmente fue bronce y alabó a las dos clasificadas por delante.