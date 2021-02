Espaldarazo al Escuela Fútbol Sala de Siero: el TAD avala su decisión de no jugar un partido sin medidas anticovid

El equipo sierense rechazó jugar el partido en el calentamiento, al observar que no se había tomado la temperatura a los jugadores ni se les había practicado pruebas para determinar si padecían covid-19. En el acta arbitral del encuentro, del pasado 14 de noviembre de 2020, consta la suspensión del partido en el minuto 0. El motivo, que el EFS Siero comunicó al arbitro su determinación de no competir por no cumplirse las medidas para prevenir contagios.

El Juez Único de Competición sancionó al club con la pérdida del partido por el resultado de 6-0, descontándole, además, 3 puntos de la clasificación y castigándole con una multa de 150 euros.

Tras el recurso presentado por el EFS Siero, el máximo tribunal deportivo nacional le ha dado la razón, argumentando que el Siero sí compareció y que el expediente abierto al Inter Yesos Castaño por no cumplir el protocolo avala la decisión de los asturianos de abandonar la cancha.