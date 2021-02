El Covadonga acaparó las distinciones en Tercera División. El entrenador del conjunto ovetense, Fermín Álvarez, fue elegido como mejor técnico de la categoría por sus compañeros, en una votación en la que sacó recibió siete votos, por los seis de José Luis Rodríguez, técnico del Llanera, que fue el que quedó en segundo lugar. Por su parte, el jugador Edu Font fue elegido el mejor de la categoría con 38 puntos, superando a su compañero de equipo, Jaime, que obtuvo 29.

El entrenador, Fermín Álvarez, manifestó que “el premio es la confirmación a la gran temporada que realizó todo el equipo. Conseguimos formar un grupo que llevaba muchos años juntos. Creo que eso fue la clave del éxito, Todos creímos en el proyecto y al final tuvimos la recompensa con el ascenso de categoría. El club supo tener paciencia y tranquilidad para formar un equipo de garantías y al final se pudo conseguir el objetivo”. Fermín Álvarez destacó que “el hecho de haber sido elegido por los compañeros de la categoría es un motivo más de orgullo. Todos los técnicos nos conocemos y tenemos una gran relación. Cuando las cosas salen bien es de agradecer que destaquen tu labor. Puedo decir que el nivel de los entrenadores en Asturias es muy alto, con mucha gente joven y muy preparada. Quiero agradecer la distinción a todos los compañeros que me han votado y a LA NUEVA ESPAÑA por el premio y el apoyo que presta al fútbol asturiano. Estoy muy contento de representar a los entrenadores asturianos que creo que tenemos un nivel muy alto”. Por su parte, Edu Font, elegido mejor jugador de Tercera División, dijo que “el premio es un reconocimiento a la gran temporada del equipo y agradezco a los entrenadores que me eligieron”.