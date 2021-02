El Liberbank Oviedo Baloncesto se ha impuesto hoy al Tizona Burgos por 71-78 en un partido que comenzó mal pero que terminó muy bien. Los de Natxo Lezkano salieron algo dormidos al encuentro y lo pagaron con un parcial de 13-4 que obligó al técnico vasco del OCB a parar el partido. Tras el tiempo muerto, el entrenador cambió a todos los jugadores. El equipo captó el mensaje y a partir de ahí demostró su superioridad frente a un Burgos al que a tres minutos del final ganaban por 20 puntos (57-77).

Un partido que ha servido para que debutaran Gonzalo Huerta, jugador del filia, y Massine Fall, pívot procedente del Ourense con el que el OCB se ha reforzado para lo que resta de temporada. El que no pudo hacerlo fue Alonso Meana, ya que tránsfer no llegó a tiempo y por eso no se pudo inscribir. Su regreso al OCB tendrá que esperar un poco.

El partido no tiene ninguna trascendencia, puesto que el OCB ya está clasificado para la segunda fase de la LEB Oro como uno de los cinco equipos de su subgrupo que lucharán por un puesto en los play-off de ascenso a la ACB mientras que el Tizona Burgos estará en el otro grupo y buscará la permanencia. De cara a la segunda fase solo se conservan los resultados obtenidos ante los rivales de tu mismo grupo, por lo que ni Oviedo ni Burgos podían ganar nada en este duelo.

El ensayo servirá como puesta a punto de cara al partido del sábado (18 horas) en Pumarín ante el Leyma Coruña. Un encuentro con el que se cerrará la primera fase y que sí contará para la segunda, puesto que los dos equipos estarán entre los equipos que lucharán por el play-off de ascenso. Un partido en el que además el OCB tiene una deuda pendiente por la manera en la que se escapó en la primera vuelta el duelo ante los gallegos.