Kárate: Las elecciones a la Asturiana reciben luz verde entre polémica

Las elecciones a la Federación Asturiana de Kárate quedaron ayer desbloqueadas tras una larga polémica. La junta gestora de la Federación, encabezada por Lino Gómez Feito, recibió ayer el escrito de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que permite iniciar el proceso. En el escrito, el Principado desestima la reclamación de Gómez Feito sobre el recurso de la resolución del 15 de diciembre presentado por Rodolfo Suárez Alonso, uno de los candidatos a la presidencia, contra los acuerdos adoptados por la junta gestora de la Federación y en el que se ordena la retroacción del proceso electoral hasta el momento señalado por la Junta Electoral autonómica.

Lino Gómez Feito, presidente de la gestora, reconoció que “recibimos hoy (por ayer), por carta certificada, la desestimación de nuestro recurso y lo que hicimos fue trasladar al Gobierno del Principado que inicie los trámites oportunos para la convocatoria de las elecciones. Podíamos acudir a la vía del contencioso-administrativo, pero no lo vamos a hacer por el coste que tendría para la Federación a nivel económico y humano”.

Lino Gómez Feito aseguró que “la junta gestora no paralizó las elecciones. Solo me limité a cumplir todos los trámites administrativos. Solo busco lo mejor para el kárate asturiano. No puedo esconder que soy afín a la línea establecida por el anterior presidente, Benjamín Rodríguez Cabañas, pero no tengo ningún interés. Creo que hay una campaña personal contra mí y no sé las razones. Lo que lamento es que las primeras elecciones de la Federación Asturiana provoquen unos enfrentamientos que no son buenos para el kárate”.

Serán las primeras elecciones en la Federación Asturiana de Kárate tras la etapa de más de 25 años de Benjamín Rodríguez Cabañas al frente. Las dos candidaturas que se presentan son las de Rufo Antonio Fernández González y Javier González Zarabozo. Tienen visiones diferentes de la situación del kárate asturiano y parten de programas casi enfrentados. González Zarabozo ha planteado varios recursos al proceso electoral porque considera que se está incumpliendo el reglamento electoral. Recursos que fueron estimados parcialmente por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

González Zarabozo (Oviedo, 1973) es uno de los candidatos a la presidencia. Karateka desde los 14 años, cinturón negro 2.º dan y árbitro regional, González Zarabozo, indicó ayer que “ojalá se puedan convocar de una vez las elecciones. Hasta que no vea publicada la convocatoria no me creo que se vayan a celebrar”.

González Zarabozo dijo que “lo que interesa es desbloquear esta situación lo más rápido posible y llegar a las elecciones en igualdad de condiciones. Solo pido que sean limpias y claras” y añadió que “lo que no podemos hacer es votar un reglamento electoral y luego hacer un censo distinto al reglamento que se votó”. González Zarabozo acusa a la junta gestora de haber realizado funciones que no le correspondían, entre ellas las de nombramientos de cargos técnicos y celebración de campeonatos.

El otro candidato a la Federación es Rufo Antonio Fernández (Pola de Laviana, 1961). Es cinturón negro 8.º dan de kárate y 2.º dan de tai jitsu, además de entrenador nacional, juez del tribunal nacional de grados, seleccionador regional absoluto y árbitro regional.