Así fue la jornada de Hockey sobre patines en Asturia

El equipo del Areces Ecopilas de la OK Liga femenina cayó en la cancha del Borbolla por 4-1, en un partido muy igualado que se decidió en el tramo final de la segunda mitad. Los locales consiguieron adelantarse pronto en el marcador, en el minuto 2, pero el equipo asturiano reaccionó y consiguió la igualada antes del descanso, con un tanto de Adriana García. Los dos equipos tuvieron en esta primera mitad claras ocasiones para haber llegado con ventaja al intermedio.

En la segunda mitad, persistió la igualdad, aunque el Borbolla consiguió adelantarse de nuevo en el marcador. Las asturianas no se rindieron y estuvieron a punto de igualar de nuevo el partido, se volcaron en ataque, pero en los minutos finales el Borbolla marcó el tercer en el rechace de un penalti y con otro penalti cerró el marcador con el 4-1 definitivo.

Dura derrota del Areces de la Ok Liga Plata masculina. El Areces Pavitek sufrió una abultada derrota, 13-4, ante el San Just en la Ok Liga Plata masculina. El equipo de Grado realizó un pésimo partido y fue encajando goles uno tras otro. La primera mitad finalizó con un claro 6-0 para el equipo local.

En la segunda, siguió la misma tónica. El San Just fue muy superior y no dio opciones a un equipo asturiano que estuvo muy por debajo de su nivel. El primer gol del equipo asturiano lo consiguió Roger Chavales para poner el 8-1 en el marcador, siendo el jugador que cerró el marcador con el 13-4 definitivo, a dos minutos del final del partido. El otro tanto del conjunto asturiano fue marcado por Pau Pellicer. En definitiva, partido para olvidar el Areces, tanto en defensa como en ataque, ante un rival que fue muy superior y que incluso pudo conseguir una victoria todavía más amplia.

Borbolla (4): Fernanda Tapia, Lara Yañez, Fernanda Muñoz, Beatriz Pereira y Lucía Yáñez- –cinco inicial-. También jugaron: Edén Avecilla, Antia Rivadas Maroño, Alba Díaz y Marta Vilas. Areces Ecopilas (1): María Fidalgo, Olga Giménez, Beatriz Cadrecha, Silvia Cadrecha y Adriana García. También jugaron: Victoria Novo, Judith Cobián, Alba Pampin, Iciar Montes y Sara Fernández. Goles: 1-0, min.2: Lucía Yáñez. 1-1, min. 18: Adriana García. 2-1, min. 28: Lucía Yáñez. 3-1, min. 43: Beatriz Pereira. 4-1, min. 46: Beatriz Pereira. Árbitro: Diego Garrido.

Victoria del Telecable Gijón (6-3)

El Telecable Gijón se impuso un rocoso Sant Cugat que ofreció más resistencia de lo que el marcador final reflejó (6-3)

Las gijonesas encarrilaron rápido el encuentro con dos goles de Marta Piquero, el segundo de penalti, y un tercero de Sara Lolo, antes del minuto 10, lo que permitió al equipo de Fernando Sierra jugar con tranquilidad a pesar de las dos exclusiones casi seguidas que sufrió y que el Sant Cugat aprovechó para marcar un gol.

En la segunda parte, el Telecable Gijón sentenció con un nuevo gol de Sara Lolo y dos de Natasha Lee que ratifican a las gijonesas en la tercera posición.

Telecable Gijón (6): Elena Lolo, Natasha Lee, Marta Piquero, Sara Lolo y Sara Roces. También jugaron María Sanjurjo, Vanessa Daribo, Nuria Obeso, Eva Mejido y Rebeca González. Sant Cugat (3): Irache Candal, Andrea Massons, Txell Gimeno, Alba Ambrós y Laia Paredes. También jugaron María Just, Cristina Elie y Anna Martín. Goles: 1-0, min. 2: Marta Piquero; 2-0, min.7: Marta Piquero; 3-0, min. 10: Sara Lolo; 3-1, min. 11: Alba Ambrós; 4-1, min.14: Sara Lolo; 5-1, min.24: Natasha Lee; 5-2, min.27: Alba Ambrós; 6-2, min.36: Natasha Lee y 6-3, min.50: Alba Ambrós . Árbitro: Pablo Fernández Rodríguez.

El Pavitek cae ante el San Just: 13-4 San Just: De Sousa, Borja, Macía, Pujalte, Brunet, Grima, Hinojal, Mudarra, Didac y Pau Vila. Areces Pavitek: Antonio, Alberto Cuervo, Pellicer, Ramos y Jorge Guadalupe. Arrieta, Monje, Abraham, Chavales y Adrián. Goles: 1-0, min. 9. Pujalte. 2-0, min.10: Macía. 3-0, min.15: Vila. 4-0, min. 19. Hinojal. 5-0, min. 20. Grima. 6-0, min. 23: Hinojal.7-0, min. 27: Vila. 8-0, min. 28: Macía. 8-1, min. 29: Chavales. 9-1, min. 32. Brunet. 10-1, min. 34. Pujalte. 11-1, min. 38: Macía. 11-2, min. 40. Alberto Cuervo. 12-2, min. 42: Mudarra. 12-3, min. 45. Pellicer. 13-3, min. 46: Hinojal. 13-4, min. 48: Chavales. Árbitros: Jordi Reverter y Xavier Valiente.

Sorteo de la Copa de Europa

Por otra parte, el Telecable Gijón se enfrentará al Caco de Lisboa en los cuartos de final de la Copa de Europa de clubes. Así lo deparó el sorteo celebrado en la tarde de ayer para emparejar a los ocho clubes inscritos en la especial edición de este año.

El sorteo era puro, esto es sin cabezas de serie, y el resto de equipos han quedado emparejados de la siguiente manera: Palau i Plegamans-Sturat Massamá; Benfica-Voltregá y Cerdanyola-Manlleu.

Si el Telecable Gijón supera al equipo portugués se medirá en semifinales al ganador del Palau-Stuart.

Fernando Sierra se mostró satisfecho del primer emparejamiento, aunque recordó que “cualquier equipo que esté en la Copa de Europa tiene un buen nivel”. El técnico gijonés prefiere medirse a un equipo portugués ya que supone un mayor aliciente y a priori el que le ha tocado no tiene el potencial, por ejemplo, del Benfica, que recordemos era el rival que le había tocado antes de que la pandemia obligara al cambio de formato y a realizar un nuevo sorteo.

Los cuartos de final están señalados para el 27 de mayo. La sede está por designar y Gijón aspira a ser el organizador.