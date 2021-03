Flavia García llega a lo más alto: la gimnasta ovetense de 12 años ya es internacional

A Flavia le va saltar y brincar mientras suena la música, pero hablar ante los micrófonos tampoco se le da mal pese a su juventud. “La convocatoria con la selección fue algo que no me esperaba y es un honor y una responsabilidad. Le agradezco el apoyo a mis entrenadoras, porque sin ellas no hubiese llegado a este nivel”, asegura Flavia con desparpajo. Cerca de ella, siguiendo sus pasos, lleva varios años Eugenia Onopko, que es hija del exjugador del Oviedo e internacional ruso Viktor Onopko.

Onopko y Camino Mateos entrenan a la joven. “Es muy trabajadora y tiene condiciones de sobra. Mi consejo es que tenga paciencia y se esfuerce. Si no hay nada que le descoloque, tiene todo en su mano para triunfar”, dice Onopko, afincada en Oviedo, nacida en Rusia, pero con nacionalidad española, que puede presumir de haber representado a España en dos campeonatos de Europa y dos Copas del Mundo. El único aspecto negativo en la fulgurante carrera de Flavia es que el covid ha golpeado de lleno a la gimnasia rítmica y los futuros compromisos internacionales todavía no tienen fecha.

No es problema en ningún caso para la ovetense, que describe su día a día en una disciplina que destaca por exigente y sacrificada. Flavia entrena seis veces a la semana. Cuatro horas al día. Y todo con puntualidad británica. “Salgo del colegio a las 13.25 horas y voy directo para casa. Hago los deberes, como, me visto y me peino y vengo para aquí (al Palacio de los Deportes)”, dice la joven, que se lamenta de tener que entrenar con mascarilla, pero lo asume con naturalidad, “es complicado respirar con ella puesta, pero practicando se puede llevar bien”.

La de Flavia García es una historia singular. Sus padres son cubanos y tuvieron a su hija en Saronno (Italia). Al año y medio de nacer, la familia se trasladó a España por trabajo. El padre de Flavia es abogado y su madre médica. Primero se mudaron Badajoz. Luego a Santander. “Allí (en Santander) empecé con el kárate porque no paraba quieta en casa. Luego me apunté a gimnasia en un club y nos mudamos a Oviedo en 2016. Y aquí sigo”, explica la gimnasta, que pese a todos los saltos geográficos no duda si se le pregunta de dónde es. “Asturiana y ovetense”. Flavia quiere probar suerte en la gimnasia y su referente es la bielorrusa de 19 años Alina Harnasko. Mientras lo consigue, también quiere acabar los estudios, que compagina a la perfección con el deporte. Estudia primero de la ESO en el Leopoldo Alas Clarín de Oviedo y cuando acabe quiere estudiar Odontología o Estomatología.