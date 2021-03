Isabel Barreiro, asturiana bronce en Atletismo: “Sin competiciones tienes poco ritmo, pero puedes entrenar más”

–¿Salió la prueba como la había planeado?

–La verdad es que fui un poco sin saber cómo iba a ser la carrera porque no había competido nada. Bueno, ni yo ni las demás. Hubo algo de pista, pero crosses, no.

–Cada vuelta iba adelantando posiciones.

–Vi que tenía que salir con cabeza porque el circuito era muy duro. Creía que mi entrenador exageraba, pero había una cuesta brutal, de las de subir andando. Salí tranquila y fui de menos a más, remontando en cada vuelta varios puestos, y sobre todo en las dos últimas vueltas, las más duras, llegué a los puestos de medalla. En la última mantuve ese bronce.

–¿Cuándo vio claro que podía alcanzar la medalla?

–En la cuarta vuelta, cuando pillé a la que iba tercera. Entonces vi que tenía que apretar como fuera. Hasta ahí no tenía muy claro si iba a conseguir remontar porque venía de bastante atrás. Me vi muy bien en las últimas vueltas, que era lo que pretendía.

–Ha demostrado ser una atleta versátil, tan pronto destaca en media o larga distancia de pista como en cross. ¿Con qué prueba se queda?

–Pues no sé lo que prefiero, la verdad. El cross me gusta mucho. El del domingo era muy duro, pero me gustó. Hombre, si la cuesta hubiera sido un pelín menos dura no hubiera pasado nada. Pero por otro lado, el 5.000 y el 1.500 tienen su aliciente. No sabría decir con qué me quedo.

–Una medalla es un buen botín para el debut en categoría absoluta.

–Normalmente, en este campeonato las sub-23 y las absolutas corren juntas, pero este año, por las circunstancias, nos separaron para evitar grupos. El año pasado quedé cuarta en la absoluta, así que nos arriesgamos un poco y decidimos intentar ir con las absolutas. No queríamos ponernos una meta porque en diciembre estuve lesionada y llegamos bastante justos de tiempo a este cross. No es que en la categoría sub-23 no hubiera nivel, pero sí sabía que estaba fuerte y que podía hacerlo bien en la absoluta.

–¿Cuáles son sus próximos objetivos?

–A ver qué competiciones hay, porque de momento no hay gran cosa. Intentaré buscar algún cinco mil de pista, pensando en el verano. Me imagino que este año estará la cosa complicada. Me centaré en preparar el Europeo sub-23, que es en julio.

–¿Parte mucho el ritmo la situación actual?

–Por un lado, no tener competiciones te hace tener poco ritmo, pero, por otra parte, al tener pocas competiciones las puedes colocar mejor en tu calendario y entrenar más. Aprovecharé todas las carreras que pueda.

–¿Qué importancia ha tenido su grupo de entrenamiento en su progresión?

–Mi grupo me lo ha dado todo. Antes no entrenaba sola, pero era diferente, y el grupo de Rionda me acogió muy bien desde el principio, son todos supermajos y es como una familia. En los entrenamientos ya no es cosa de hacerlo todo yo, siempre nos estamos ayudando, es una pasada. El estar tan cómodo con ellos es lo que te permite entrenar a tope.

–¿Cómo le va en su club, el Valencia, del que es secretaria otra gijonesa, Martina de la Puente?

–Estoy encantada, de momento no tengo ninguna queja. Espero poder hacerlo muy bien este año representándoles.

–¿Pudo ver la carrera de Alejandro Onís, que le tomó el relevo con un bronce en la categoría sub- 23?

–Pude ver su final, y la verdad es que corrió muy bien. No solo él, la gente lo dio todo, porque el circuito, además, no te permitía otra cosa.