La crónica del Liberbank Oviedo Baloncesto: al OCB le crecen las alas

El partido que ganó ayer el Liberbank Oviedo al Leyma Coruña en Pumarín fue un regalo para los 300 espectadores que pudieron acudir al polideportivo carbayón. Un alarde de talento, esfuerzo y emoción en el que los dos actores dieron lo mejor de sí mismos para intentar ganar el partido y en el que el OCB, liderado por un fabuloso Speight, acabó llevándose el gato al agua tras remontar los 14 puntos de desventaja con los que se fue al descanso (33-47).

Y eso que el partido empezó bien para el equipo de Lezkano, al que le faltaba acierto pero al que se vio muy serio en defensa. El problema fue que la puntería que le faltaba al OCB le sobraba al Leyma Coruña, que castigaba sobre todo con Matulionis, una amenaza en el juego interior y con una mano privilegiada desde fuera. El segundo cuarto fue para el cuadro gallego, que empezó a desesperar a un Oviedo Baloncesto que luchaba por no desengancharse del partido antes de tiempo. Las canastas de los locales seguían sin entrar y en el lado visitante encontraban vías de anotación por todas partes, por fuera con Peña y por dentro con Nwogbo. La desventaja llegó a ser de quince puntos (23-38) a 3:36 del descanso y se quedó en catorce (33-47) cuando los equipos se fueron a los vestuarios.

Lo que sucedió cuando regresaron a la cancha quedará en la memoria de los aficionados que estuvieron presentes en Pumarín. Los locales metieron en diez minutos más puntos (35) que en los veinte primeros y lo hicieron ante un equipo que tiene la mejor defensa de la competición, un Coruña que destaca por la potencia física de sus jugadores y que ayer se vio superado por el talento descomunal sobre todo de Micah Speight. En un visto y no visto, con Oliver Arteaga –homenajeado por el club al término del choque por sus cien partidos con el OCB– destapando el tarro de las esencias y todo el mundo aportando su granito de arena para dar fluidez al juego, apretar en defensa y prácticamente sacar a Coruña del campo. Tardaron 5:30 minutos en empatar el partido (58-58) los de Lezkano.

A partir de ahí las cosas se equilibraron. Coruña, que llegaba con la baja de su base Augustas Peciukevicius y que ayer no pudo tener en el banquillo a su entrenador, Sergio García, por el fallecimiento de su suegro, apretó y volvió a meterse en un partido que se había decantado totalmente del lado local, con una afición entregada a lo que estaba viendo sobre la cancha. Pero entre Brown y Speight anotando y Norelia, Martí y Arteaga cogiendo rebotes en ataque, la tendencia seguía siendo favorable a un OCB que se fue dos arriba (68-66) al último parcial.

Natxo Lezkano quiso dar descanso a Speight y volvió a meter en el campo a Alonso Meana, que ayer debutó superando en la rotación a un Pablo Ferreiro que se quedó sin jugar. Meana formó pareja de bases, una de las grandes novedades que presentó ayer el técnico vasco, con Frey, que cuajó uno de sus mejores partidos con el Oviedo Baloncesto. Al base asturiano se le notó el año que lleva sin competir, aunque los minutos que jugó dejan claro que su entrenador tiene una enorme confianza en él. Los buenos minutos de Frey sirvieron para mantener el equilibrio en el marcador, y cuando regresó Speight a pista los locales se fueron con el cuchillo entre los dientes a ganar el partido. Una jugada maravillosa en la que el balón fue de lado a lado hasta acabar en las manos de Frey, que anotó de tres, dio una ventaja de cinco puntos (82-77) al OCB a 3:31 del final. Una ventaja que supieron conservar para llevarse un partidazo espectacular que les permite llegar a la segunda fase con tres victorias.

Natxo Lezkano, entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto: “Meterle 55 en la segunda parte al Coruña es una locura”

El entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto estaba más que satisfecho con el trabajo de su equipo ayer en la victoria ante el Leyma Coruña. El vasco reconoció que en la primera parte el dominio fue del rival: “Han encontrado las triangulaciones buenas para llevar el balón donde querían”. Las cosas cambiaron por completo en una segunda parte en la que, señalaba Lezkano, pusieron “el ritmo de partido que queríamos”. También fue importante, a diferencia del partido de ida, en el que perdieron una ventaja de siete puntos en 53 segundos, la templanza que demostraron cuando fueron por delante: “Esta vez no nos hemos puesto nerviosos y hemos sido capaces de conservar la ventaja”. Para Lezkano es difícil decir si el de ayer fue el mejor partido de su equipo en lo que va de temporada, pero sí que destacó lo que lograron en la segunda parte: “Hoy (por ayer) ha sido un partidazo la segunda mitad, hacerle 55 puntos a Coruña es una locura”. También valoró la ayuda de la afición –“es una gozada jugar delante de nuestros aficionados”– y lamentó la limitación de aforo: “Este es un equipo disfrutón, que cuando juega bien jugamos muy bien; iba a conectar mucho con la grada, cuando estamos bien se nota esa química”. A partir de ahora todos los partidos son ante los grandes, por lo que “vamos a ver a equipos buenísimos y este nivel al que tienes que jugar todos los días para ganar”. También adelantó que a partir de ahora hará coincidir a dos bases en la cancha: “Jugar con dos bases va a ser nuestra dinámica a partir de ahora , es algo que me gusta mucho, se va repetir, me gusta el formato y creo que nos va bien”.