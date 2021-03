Las jugadoras de rugby de Asturias luchan por mantener lo conquistado antes de la pandemia y están listas para volver a empezar

Las jugadoras de rugby de Asturias están corroborando durante esta pandemia lo mucho que cuesta conquistar algo y con la rapidez que se puede perder todo lo alcanzado. El camino de las mujeres que un día se atrevieron a meter la cabeza en la melé ha sido duro y ha estado lleno de prejuicios. Y si no que se lo pregunten a la gijonesa Karina Bazán, que empezó a jugar hace quince años en categorías inferiores junto a los chicos y que, cuando fue creciendo, para no dejar de practicar un deporte al que se había enganchado, tuvo que “dar la tabarra” a todas las amigas que se le ponían por delante. Al final, ella y un par de compañeras juntaron a un número suficiente de mujeres como para formar un equipo. El siguiente problema era que apenas tenían con quién competir en la región. El Gijón Rugby era el único equipo femenino en Asturias y tuvo que empezar jugando en Castilla y León. “Quería que cada vez se uniera más gente a esta historia”, relata Bazán.

Las cosas mejoraron mucho desde entonces y la pasada temporada eran ya cinco los clubes que competían en la Liga Norte: el Real Oviedo, el Mayador All Rugby de Llanera, uno de los proyectos más recientes del rugby asturiano; el Cowper Universidad de Oviedo, el Belenos, que también ha entrado con fuerza en el mundo del rugby femenino, y el propio Gijón Rugby, segundo en la clasificación y primero de los asturianos hasta que se tuvo que dar por terminada la competición por el covid.

Y ahí se acabó casi todo. Sin liga en la que jugar, con la prohibición de tocarse en un deporte de puro contacto, sin noticias de cuándo podrán volver a sentir lo que es hacer un ensayo a una rival, mucho de lo logrado se ha ido perdiendo y bastantes de las mujeres que se engancharon lo han ido dejando. En un ejercicio de pura cabezonería, la mayoría de estos equipos han mantenido la actividad, entrenándose aunque fuera sin tocarse y con pocas jugadoras en el campo. El All Rugby de Llanera se puso de acuerdo con el Cowper ovetense para entrenarse juntas un día a la semana en La Morgal (Llanera). El Gijón, el Belenos y el Real Oviedo han logrado mantener la actividad del equipo femenino de rugby, entrenarse y estar lo más preparadas posible para volver a andar un camino que ya habían recorrido.

Uno de los lugares donde se lucha por que la llama siga encendida es en La Morgal. Allí se entrena el All Rugby los sábados y hasta allí se desplazan también algunas jugadoras del Cowper para unirse a las del club llanerense y tratar de hacer juntas un entrenamiento más completo. La prueba de que no hay marcha atrás está en gente como Marta Arnaiz Cuesta, de 49 años. La actual es su cuarta temporada como jugadora de rugby y lo hace en un equipo cuya capitana es Águeda Pis Arnaiz, su hija, de 17 años.

“Empezó mi hija y yo me uní después de que, con motivo del Día de la Mujer, se organizara un partidillo en el que participaron algunas madres; me quedé yo y unas cuantas más”, relata Marta Arnaiz sobre sus inicios. Y eso que a ella esto del rugby en un principio no le atraía nada: “Me costó dejar que mis hijos empezaran a jugar, si desconoces este deporte te puede parecer violento o peligroso. Y no lo es”. Marta siempre ha practicado algún deporte, atletismo, remo y otros, pero ahora lo único que lamenta es no haberse sumergido antes en mundo del balón oval: “Me da pena no haberlo conocido antes. Es divertido, un deporte de equipo, se genera un ambiente muy bueno, incluso entre equipos diferentes”.

La pandemia, todo el parón, ha sido un varapalo muy duro para el equipo de Llanera: “Están las restricciones y está el miedo de la gente. Es un poco penoso todo, la pasada temporada conseguimos jugar la liga, dimos un paso de gigante y estábamos súper contentas,, todo esto es una vuelta atrás, lo que habíamos logrado lo hemos perdido”. La unión con el Cowper fue por pura supervivencia: “La rivalidad queda en segundo plano, es mejor unirse que desaparecer”.

Si Marta, que juega de segunda línea, una delantera de las que tiene que empujar la melé, tenía sus reticencias cuando su hija comenzó en el rugby, lo mismo le sucedió a Águeda cuando su madre le dijo que iban a compartir equipo: “Ella empezó primero y al principio le costó que yo jugara, era como que le estaba comiendo el terreno”. Águeda lo reconoce: “Es un ámbito que quieres compartir con tus amigas”. Pero esas tiranteces son ya cosa del pasado: “Ya es una más del equipo”, dice la capitana.

Águeda se apuntó al rugby porque su hermano jugaba y comenzó entrenándose con los chicos: “Un día me atreví a probar y empecé jugando con chicos, a los 14 años seguía jugando con chicos y me tuve que ir al Cowper porque tenía equipo femenino. Hasta que en 2018 se formó un equipo de mujeres en el All Rugby y volví”. Ella juega de zaguero, siempre con las manos listas para recoger los balones que patea el rival. Una posición que exige temple, velocidad y mucho conocimiento del juego. Unas virtudes que también hacen falta para afrontar una situación como la actual: “La gente tiene miedo a venir, es un deporte de contacto y mucha gente no se atreve; este año con todo lo del covid hay falta de chicas y se está hablando de organizar aunque sea una Liga de Seven (modalidad de rugby en la que juegan siete contra siete en un campo de las mismas dimensiones que el de quince) porque lo más duro es no competir, tenemos que apoyarnos entre todas porque lo estamos pasando muy mal”. Coincide con su madre en que la pandemia ha sido “un paso atrás”. Ellas, además, tienen el problema de que aún existen ciertos prejuicios: “A las mujeres es más difícil traerlas al rugby, es un tema un poco tabú y no es un deporte violento para nada”.

Muchas de las mujeres que tiran del carro del rugby femenino en Asturias coinciden en la importancia que están teniendo los éxitos de la selección española femenina de rugby, actual campeona de Europa: “Nos da visibilidad y todas las chicas las conocen”, dice Águeda Pis. También Karina Bazán valora el ejemplo de las “Leonas”: “Este deporte se ha puesto de moda gracias a la selección y lo importante es que haya niñas jugando desde pequeñas y que quieran llegar a ser Leonas”. El Gijón Rugby del que es capitana suele congregar a unas 20 jugadoras a cada entrenamiento: “Hemos perdido a algunas, pero también ha venido gente nueva”, dice Karina.

También ella considera que la pandemia ha sido “un paso atrás”. Aunque, en su caso, todo este tiempo le ha servido para, a sus 30 años, tomar algunas decisiones importantes en su vida. Cocinera de profesión, Karina está en un ERTE, y tanto tiempo para pensar y metida en su casa le ha llevado a plantearse nuevas opciones para su vida, como la de intentar sacarse las oposiciones para ser bombera.

Para Yaiza García González, ovetense de 27 años, jugadora y secretaria de la directiva del Cowper, la situación que están viviendo es “frustrante”: “Hay gente que vive con sus padres o con sus abuelos y les da miedo, también hay gente en el equipo que trabaja y no quiere correr riesgos”. Y es que, por muchas normas que se pongan, el rugby es un deporte en el que “es inevitable el contacto”. Por eso, la opción del Seven, en la que se reduce bastante, también ha ido ganando enteros de cara a poder hacer algo en esta temporada marcada por la pandemia.

Y todo tras un periodo en el que también Yaiza considera que se había ganado bastante terreno entre las mujeres: “Se puso un poco de moda y estaba empezando a desaparecer ese tabú de que era un deporte masculino, a las chicas jóvenes les interesaba más; el volver a estar paradas es como empezar de cero”. También Yaiza habla de “prejuicios”: “Para nosotras siempre fue más complicado, hay ciertos prejuicios y hasta que no lo pruebas es difícil, pero cuando te pones las botas y das el paso te enganchas”. En el caso del Cowper, donde muchas de las jugadoras son estudiantes universitarias, entre gente que se les ha ido de Erasmus, las que lo han dejado por trabajo o estudios, se han quedado en unas diez o doce jugadoras. Yaiza espera que al menos tengan el premio a su persistencia disputando “una Liga de Seven”.

Si todos los equipos tienen que hacer un esfuerzo enorme para resistir y seguir adelante, el caso del Real Oviedo es especial por los graves problemas que están sufriendo con sus instalaciones. Necesitan con urgencia un campo de hierba artificial en El Naranco que les permita seguir adelante con toda su actividad. El entrenador del equipo femenino del “Quince del Oso” es Juan García Conde, que reconoce que, sin contacto y manteniendo la distancia de seguridad, preparar un entrenamiento “nos da bastantes quebraderos de cabeza”.

En su caso han pasado de tener la pasada temporada 33 licencias a tener entrenando a un grupo estable de 18 jugadoras. “La tendencia era para arriba, cada vez había más mujeres”, lamenta García Conde. Las cosas han cambiado ahora: “Una parte de las jugadoras que tienen una vida profesional de riesgo, médicas, gente que trabaja en el hospital, profesoras, han decidido no entrenarse”. Pero si algo echa en falta Juan para volver a encender la llama es “competición”: “Depende de la Federación de rugby de Asturias y de Cantabria, no entiendo que no haya al menos un calendario”, sentencia.

Un caso diferente está siendo el del Belenos, que esta misma semana retomó los entrenamientos y lo hizo con más jugadoras que la temporada pasada. Su entrenador, Israel Heres, explica que en su caso decidieron parar un tiempo “para no quemar a la gente” por la ausencia de competición. Cuentan con 24 jugadoras, entre las que hay chicas que acaban de empezar. “La mayoría son chicas de unos 20 años que vienen de deportes como balonmano, remo o baloncesto y que han venido al rugby por el boca a boca”. Y es que, por mucha pandemia que haya, el oval es cada vez más un deporte de mujeres.