El Oviedo Femenino logró ayer un triunfo clave en su lucha por clasificarse para la fase de ascenso a División de Honor. Tan solo les faltó para haber rematado la faena haber ganado por más de tres goles y así haber superado a su rival en el average particular.

A pesar de todo, las pupilas de Manolo Díaz ganaron 24-22, fueron capaces de acabar con la racha de trece victorias consecutivas con la que llegaba el conjunto leonés y se mantienen en la pelea.

En los últimos instantes, con el partido igualado, la portera Inés Suárez aportaba paradas importantes y la capitana Celia Rojo comandaba el ataque del conjunto ovetense, que con un gol de Estefanía Parapar se ponían tres tantos arriba (24-21) a menos de tres minutos para la conclusión. Con el triunfo ya prácticamente amarrado, les quedaba intentar ganar el average particular, para lo que las azules necesitaban vencer por cuatro goles. Tuvieron dos posesiones para conseguirlo, pero no las pudieron aprovechar y al final un gol de penalti de María Sancha ponía el definitivo 24-22 en unos últimos segundos, plagados de exclusiones y en los que Estefanía Parapar no pudo superar la barrera visitante en un golpe franco con el cronómetro a cero. Aun así, triunfo de mucho mérito del Oviedo Femenino, que está ahora a solo dos puntos del conjunto leonés.