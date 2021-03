Así fue la jornada de la Tercera División asturiana: crónicas, resultados y puntuaciones

Estas crónicas han sido elaboradas por: Jorge Valverde (Avilés), J. M. Requena (Gijón), C. San Miguel (Tuilla), Alejandro Cepedal (El Entrego), José Ignacio (Avilés), J. Suárez (Pola de Laviana), Javier Rodríguez (Posada de Llanes), Manu Menéndez (Valliniello, Avilés) y Diego J. (Grado)

Real Avilés, 4-Praviano, 1 Real Avilés: Davo Armengol (1); Pato (2), Prendes (2), Albuquerque (2), Sami El Anabi (1); Félix Sanz (1), Alagy (2); Mabwati (1), Napoleone (1), Joao Bravo (2); y Natalio (2). Cambios: Guille Vázquez (1) por Sami El Anabi, en el min. 62. Dani Benéitez (1) por Félix Sanz, en el min. 62. Rafa Silveira (1) por Napoleone, en el min. 62. Chechu Fernández (s.c.) por Mabwati, en el min. 82. Samu Pérez (s.c.) por Natalio, en el min. 88. Praviano: Agus Caserta (1); Pablo Menéndez (1), Mario Lorido (1), Merayo (1), Álex Menéndez (1); Rishi Desai (1); Marco Correa (2), Chus Ruiz (2), Nouri Ghenname (1), Guille Thompson (1); e Iván Conceiçao (1). Cambios: Diego Sánchez (1) por Correa, en el min. 77. Dylan Calvet (1) por Nouri Ghenname, en el min. 77. Miguel Alonso (s.c.) por Álex Menéndez, en el min. 88. Sergio González (s.c.) por Conceiçao, en el min. 88. Goles: 1-0, min. 6: Natalio, de penalti. 1-1, min. 33: Nouri Ghenname. 2-1, min. 58: Alagy Oliveira. 3-1, min. 72: Mario Lorido, en propia puerta. 4-1, min. 86: Guille Vázquez. Árbitro: Abella Navarro (Oviedo). Amonestó al local Albuquerque; y a Pablo Menéndez. Suárez Puerta: 300 espectadores.



Goleada con premio

La cómoda victoria del Real Avilés ante el Praviano lleva a los blanquiazules al grupo de los mejores para la segunda fase

Con más contundencia en el marcador que en lo expuesto sobre el mejorado césped del Suárez Puerta, el Real Avilés noqueó al Praviano y aseguró su clasificación para el grupo de los distinguidos de la segunda fase.

Sin ser digno para el recordatorio, el partido tuvo alicientes de toda índole, desde la presencia de público con ganas de aplaudir, que ya es de reseñar para los tiempos que corren, hasta lo mucho de variopinto que tuvieron los goles. Por un lado, hacía casi tres años que el luminoso del municipal no mostraba un 4-1 favorable a los blanquiazules (el Mosconia lo padeció en mayo de 2018), pero lo llamativo es que en la consecución se mezclaran el penalti, el autogol y otras dos modalidades, como el remate de cabeza y el golpe franco, que son rara avis en el equipo realavilesino. Y a todo ello habría que añadir la singularidad del gol pravianista, de córner directo.

Visto cómo empezaba la cosa, el Real Avilés parecía optar por la mal llamada vía del cloroformo. En menos de cinco minutos, Agus Caserta pudo cometer hasta dos penaltis sobre Natalio, de los cuales sólo uno era señalizado, el que suponía la apertura del marcador. Así de pronto se iniciaban los sinsabores que el guardameta bonaerense recordará de su debut en España. Poco duró la envalentonada salida local y el Praviano, que no mostraba más argumento ofensivo que la cabeza de Iván Conceiçao, se encontró con el empate, cuya consecución vamos a dividir entre el distinguido toque de Nouri Ghenname desde el banderín esquinero y el desliz de Davo Armengol.

En esa ocasión, la perseverancia del Real Avilés no encontró la recompensa en los últimos minutos, como ha ocurrido con la mitad de sus goles de la temporada, pues antes de cumplirse el primer cuarto de la reanudación, una triangulación entre Pato y Joao desembocaba en el testarazo que Alagy convertía en el segundo gol. Segundos después, una gran parada de Caserta impidió que Alagy pasara a ser el realavilesino más rápido en marcar dos goles consecutivos en su historia y, mientras el Praviano, con poco, provocaba alguna que otra incertidumbre en la zaga local, llegaba el tremendo fiasco de Caserta, atragantado con el balón que uno de sus escuderos, Mario Lorido, no quería enviar a la red.

Lo dicho, la matinal acabó trayendo hasta un gol de falta, algo que hacía mucho tiempo no se veía en un partido casero del Real Avilés. Casi ni se lo creía Guille Vázquez.

Tuilla, 4-Llanes, 4 Tuilla: Raúl (2); Leto (2), Prendes (3), Beni (2), Kike Fanjul (2), Álvaro Pozo (2), Nacho Méndez (2), Cris Alonso (2), Marcos Iglesias (2), Nacho Velardi (3) y Borja Noval (2). Cambios: Carlos Viesca (1), min. 73 por Cris Alonso. Álvaro Viña (1), min. 78 por Nacho Méndez. Marcos Novoa (s.c.), min. 86 por Marcos Iglesias. Llanes: Guillermo (2); Dosal (2), Pablo Álvarez (2), Moreno (2), Bruno (2), Richi (2), Pablo Prieto (3), Hugh (2), Gael (2), Ivanchu (2) y Ariel (3). Cambios: Laria (s.c.), min. 82 por Gael. Laine (s.c.), min. 87 por Richi. Arturín (s.c.), min. 90 por Pablo Prieto. Goles: 0-1, min. 2: Gael. 1-1, min. 14: Kike Fanjul. 1-2, min. 27: Ariel. 2-2, min. 34: Velardi. 3-2, min. 49: Cris Alonso. 3-3, min. 52. Ariel. 3-4, min. 54: Moreno. 4-4, min. 71: Álvaro Pozo. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó por parte local a Leto y Cris Alonso, y por parte visitante a Pablo Álvarez y al entrenador Luis Arturo. El Candín: 150 espectadores.

Lluvia de goles en un duelo clave por el tercer puesto

Tuilla y Llanes pusieron intensidad, ocho goles y buen juego a un partido en el que se jugaban buena parte de sus opciones de acabar entre los tres primeros y disputar la liguilla que otorgará dos plazas en la Segunda División de la Federación Española. Tras el empate, la pelea sigue abierta, con el Llanes ahora en la tercera posición, con un punto de ventaja sobre el Tuilla, que es cuarto. El Llanes marcó muy pronto, con un lanzamiento de Prieto que despejó Raúl y cuyo rechace aprovechó Gael para adelantar a los visitantes cuando solo habían transcurrido dos minutos. Respondió rápido el Tuilla con un gol de Kike Fanjul de volea desde fuera del área. Casi sin tiempo de reacción, Ariel volvió a adelantar al Llanes aprovechando un error de la zaga local y Velardi puso de nuevo las tablas en otro error, esta vez del meta visitante. El partido era una locura y lo siguió siendo en la segunda parte. Nada más comenzar, Velardi hizo una gran jugada y regaló el gol a Cris Alonso, que adelantó por primera vez al Tuilla. Tres minutos después, un disparo cruzado de Ariel puso de nuevo las tablas. Moreno, en una jugada similar, volvió a adelantar al Llanes y el último tanto, el del empate a cuatro, se produjo en una falta botada por Álvaro Pozo.

Navarro, 1-Llanera, 1 Navarro: Borja Piquero (2), San Eloy (s.c.), Berto Pedrosa (2), Santa (3), Manu Rionda (2), Mikel Busto (2), Jonás (3), Fredo (2), Christian Collazo (2), Polo (3) y Miguel Cuesta (2). Cambios: Guille (2) por San Eloy, min. 7. Labrado (2) por Manu Rionda. Nuño (2) por Polo, min. 68. José (s.c.) por Christian Collazo, y Álvaro (s.c.) por Miguel Cuesta, min. 86. Llanera: Raúl Paulino (2), Quero (2), Pantiga (1), Jorge (2), Marcos (3), Mundaka (2), Adri Berredo (2), Martín Pérez (2), Viti (2), Matías (1), y Omar Sampedro (2). Cambios: Fran Martín (2) por Berredo y Javi Sánchez (2) por Sampedro, min.59. Jukiya (2) por Mundaka, min. 71. Goles: 0-1, min. 35: Omar Sampedro, de penalti. 1-1, min. 39: Polo. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó a Jonás y al entrenador Héctor Suárez y a Pantiga. Expulsó al delegado del Navarro. Tabiella: Alrededor de 180 espectadores.

Justo empate en Tabiella

El Llanera se queda sin opciones de entrar en la liguilla que jugarán los tres primeros de cada grupo

Navarro y Llanera se repartieron los puntos en Tabiella en un partido igualado y en el que los dos equipos mostraron su mejor cara ofensiva en la primera mitad. El empate deja al Llanera sin opciones de acabar entre los tres primeros y disputar así la liguilla que otorgará dos plazas de ascenso. Se adelantaron los visitantes con un gol de Omar Sampedro, de penalti, y cuatro minutos después Polo logró el empate en un partido que también tuvo cierta polémica, ya que el Navarro llegó a reclamar hasta cuatro posibles penaltis.

Mosconia, 0-Gijón Industrial, 3 Mosconia: Sergio (2); Secades (2), Carús (1), Pastur (1), Richard (1), Isra (1), Cali (1), Fuentes (1), Dudi (1), Wilmer (2) y Camboya (2). Cambios: Tolu (s.c.), min. 46 por Richard. Mazo (2), min. 46 por Camboya. Vicente (1), min. 75 por Tolu, lesionado. Gijón Industrial: Jesús Lastra (1); Pablo (2), Hugo (2), Diego Suárez (2), Chopa (3), David (3), Iker Alegre (2), Álvaro (1), Pablo Ferreiro (2), Riki (2) y Navarro (2). Cambios: Bango (2), min. 56 por Pablo Ferreiro. Naya (1), min. 68 por Chopa. Borja (1), min. 77 por David. Goles: 0-1, min. 17: David. 0-2, min. 25: Chopa. 0-3, min. 39: Chopa. Árbitro: López Abelleira (Oviedo). Amonestó a los locales Sergio, Secades, Richard, Fuentes y Camboya, y al visitante Riki. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 200 espectadores.

Recital del Industrial ante un Mosconia en caída libre

Al Gijón Industrial le sobró con la primera parte para ganar a un Mosconia que encadena nueve partidos sin marcar, en los que han sumado solo cuatro puntos. Una racha que les tiene metidos en la zona de abajo mientras que el Industrial se consolida en la zona media. Los gijoneses dejaron, además, un golazo: el primer tanto del partido llegó en un disparo de volea de David desde unos 45 metros de distancia que se coló por la escuadra.

Urraca, 0-Colunga, 1 Urraca: José Luis (2); Poncho (2), Campillo (1), Agus (1), Expósito (2), Suero (2), Adrián (1), Mathe (2), Ramón (1), Meana (1) y Javi Alonso (1). Cambios: Luis Garavito (1), min. 72 por Adrián. Sandoval (1), min. 82 por Mathe. Colunga: Yago (3); José Antonio (2), Ablanedo (2), Fabián (2), Marcos (2), Zucu (3), Remuñán (3), Moreno (2), Santi (2), Corgo (2) y Pablo (2). Cambios: Montoto (1), min. 65 por Moreno. Julen (1), min. 75 por Santi. Menen (1), min. 85 por Remuñán. El gol: 0-1, min. 57: Zucu. Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Expulsó al local Agus con doble amarilla en el min. 79. Amonestó por parte local a Expósito, Suero y Ramón, y por parte visitante a Fabián, Marcos y Moreno. La Corredoria: 210 espectadores.

Zucu decide a favor del Colunga y complica la vida al Urraca

El Urraca se complica mucho la vida tras perder ayer ante el Colunga y ahora tiene más complicado escapar del grupo que va a luchar por la salvación. El Colunga, por contra, suma tes puntos importantes y conserva ciertas esperanzas de salir de esos puestos de abajo. La primera parte fue del Urraca, que tuvo ocasiones pero que se encontró con Yago. En la segunda, el Urraca se vino abajo y Zucu aprovechó la única del Colunga para ganar el partido.

Avilés Stadium, 0-Vallobín, 1 Avilés Stadium: Javi Menes (2); Ordóñez (3), Momparler (1), Barragán (1), Zapico (1),Babá (2), Ciarrocchi (1), Eric Fedda (1), Néstor Bustelo (3), Appiah (1) y Nahuel (2). Cambios: Ito (1), min. 54 por Ciarrocchi. Omar Barro (1), min. 76 por Appiah. Josu (1), min. 81 por Ito. Vallobín: Marcos de Castro (2); Fuertes (1), Dioni (2), Casaprima (1), Gayol (1), Keke (2), Pablo Álvarez (2), Gulín (1), Nacho García (2), Dani Suárez (2) y Tito (2). Cambios: Abel Piñón (3), min. 18 por Gayol. Yarati (1), min. 64 por Gulín. Forlano (1), min. 64 por Dani Suárez. Nacho Cabal (3), min. 68 por Keke. El gol: 0-1, min. 92: Nacho Cabal. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó a los locales Ordóñez, Ciarrocchi, Babá y Zapico, y a los visitanes Keké, Gulín, Pablo Álvarez y Abel Piñón. Muro de Zaro: 160 espectadores.

El Vallobín gana en el añadido

El partido lo dominó el Stadium, que llegó más pero sin mucho peligro. El Vallobín aguantó, esperando una contra, y lo consiguió en el añadido por medio de Nacho Cabal.

Titánico, 2-San Martín, 2 Titánico: Rafa Diego (2); Robles (2), Hugo (2), Isaac (3), Leyder (2), Garri (2), Barbón (3), Manu (2), Pibe (2), Mario (2) y Prida (3). Cambios: Rubén Riesgo (2), min. 71 por Prida. Matheus (1), min. 81 por Pibe. Dani Rivera (1), min. 89 por Hugo. San Martín: Álex (2); Sergio (2), Abou (2), Alonso (3), Camblor (2), Lele (3), Márquez (3), Dorian (3), Bamba (2), Viti (2) y Jordán (3). Cambios: Mathieu (2), min. 46 por Bamba. Mati (1), min. 57 por Abou. Ebea (1), min. 57 por Viti. Alberto (1), min. 81 por Alonso. Cristian (1), min. 81 por Márquez. Goles: 1-0, min. 7: Garri. 1-1, min. 27: Bamba. 1-2, min. 69: Dorian. 2-2, min. 72: Riesgo. Árbitro: Bergareche Solana (Occidente). Amonestó a Mario, y por parte visitante a Bamba y Sergio. Las Tolvas: 300 espectadores.

El San Martín está a punto

El empate de ayer en el derbi ante el Titánico deja al San Martín a un punto de clasificarse entre los tres mejores de su grupo y luchar así por subir de categoría.

L’Entregu, 2-Valdesoto, 1 L’Entregu: Alberto (2); Álex (2), Traoré (2), Nuño (2), Noé (2), Cisse (2), Imanol (1), Juan Menéndez (2), Javi Gutiérrez (2), Yosu Camporro (2) y Nacho Fernández (1). Cambios: Otero (1), min. 46 por Nacho Fernández. Javi Revuelta (1), min. 60 por Juan Menéndez. Pascual (1), min. 62 por Imanol. Carlos (1), min. 75 por Javi Gutiérrez. Manu (1), min. 75 por Yosu. Valdesoto: Quidi (1); Robert (1), Román (2), Álex Hornas (2), Carlos Peña (1), Aitor (1), Padrón (1), Riesgo (1), Manu Arbas (2), Iván Luengo (1) y Damián (1). Cambios: Ángel (1), min. 64 por Robert. Saso (1), min. 75 por Padrón. Illán (1), min. 75 por Aitor. Toti (2), min. 75 por Peña. Goles: 1-0, min. 18: Juan Menéndez, de penalti. 2-0, min. 71: Javi Gutiérrez. 2-1, min. 85: Toti. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó a Nuño, Menéndez y Camporro, y a Robert, Román, Peña, Riesgo y Luengo. Nuevo Nalón: 300 espectadores.

L’Entregu se asegura el primer puesto

L’Entregu se asegura acabar primero del subgrupo B de Tercera tras ganar al Valdesoto en un partido que dominó, pero que los visitantes estuvieron a punto de empatar. L’Entregu se adelantó al transformar Juan Menéndez un penalti a Yosu Camporro. Tras el descanso, Javi Gutiérrez hizo el segundo para L’Entregu tras una buena jugada de Cisse. El equipo local hizo el tercero, pero fue anulado por un protestado fuera de juego. Toti redujo distancias para el Valdesoto y tuvo el empate en un gol anulado por fuera de juego.

Ceares, 2-Lenense, 0 Ceares: Kike (1); Pelayo (1), Edu Cortina (2), David Blanco (1), Aitor Cañedo (2), Héctor Zuazua (1); Llerandi (2), Juan Carlos (1), Dani Vázquez (1); Juan Cueto (2), Madeira (2). Cambios: Nélson Cáceres (1) por Aitor Cañedo y Marcos Álvarez (1) por Dani Vázquez, min. 65. Mario Buelga (1) por Juan Cueto, min.75. Lenense: Javi Torres (2); Julio Vázquez (2), Nacho (1), Carlos (1), Rodri (1); Jose Santullano (2), Jairo (1), Pablo Sánchez (1), Luismi (1), Encina (1); Ousmane (1). Cambios: Berto (1) por Encina, min. 46. Carlos Blanco (1) por Ousmane, min. 62. Luis del Río (1) por Jairo e Izan (1) por Nacho, min. 73. Pelayo (1) por Luismi, min. 84- Goles: 1-0, min. 68: Juan Carlos, de penalti. 2-0, min. 84: Madeira. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó a los locales Dani Vázquez, David Blanco y Madeira y a los visitantes Luismi, Nacho, Ousmane y Jairo. Campo de La Cruz: 300 espectadores.

El Ceares, imparable, se asegura la liguilla

Con la victoria frente al Lenense por 2-0 el equipo teyero está ya clasificado para la lucha por jugar la próxima temporada en la Segunda División de la Federación

El Ceares se impuso ayer en La Cruz por un claro 2-0 al Lenense, con goles de Juan Carlos y Madeira. Un resultado que hace que los de Pablo Busto estén ya matemáticamente clasificados para la fase de ascenso a la Segunda División B, aún cuando restan dos jornadas de campeonato liguero, y que hace que los de Lena sigan inmersos en los puestos bajos de la clasificación. El encuentro estuvo dominado de principio a fin por los teyeros, que no obstante no lograron adelantarse en el marcador hasta la segunda parte. Y eso que en el primer tiempo dispusieron de buenas ocasiones. La más clara, un remate a puerta vacía, servido por Juan Carlos a Pelayo, que el carrilero no supo embocar a causa del mal estado del terreno de juego. Tampoco Madeira, en un uno contra uno con Javi Torres supo definir para adelantar al conjunto teyero. Los goles llegaron en la segunda parte, cuando Juan Cueto, uno de los mejores del encuentro, provocó un penalti que Juan Carlos supo transformar con un golpeo potente, cruzado, pasada la hora de juego. El Lenense intentó el empate, aunque con escasos argumentos ofensivos, más allá del balón parado. Finalmente, fue el Ceares el que consiguió sentenciar el encuentro. Madeira aprovechó un despeje de Hector Zuazua para plantarse frente a Javi Torres y, ahora sí, definir con un disparo raso. El atacante local ya había logrado, diez minutos antes, su gol, pero fue anulado por fuera de juego. Con el 2-0 en el marcador el Lenense se asomó más a la portería de Kike, pero sus intentos por acortar distancias fueron en vano. Con este resultado, el Ceares puede empezar a pensar en la fase de ascenso que disputará por méritos propios, mientras el Lenense luchará las jornadas que quedan por salir de la lucha por el descenso.