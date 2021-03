Los equipos de hockey sobre patines de la región quieren el ascenso: Los asturianos que quieren ser de Plata

Pedro Abal, entrenador del Telecable Gijón, reconoce que hubo momentos en los que pensó que esta temporada se quedaban sin competir. Un pensamiento que pasó por la cabeza de prácticamente todos los jugadores asturianos de hockey sobre patines que no competían en categoría nacional. La espera concluyó el pasado mes de enero, cuando dio comienzo la Liga sénior regional, paso previo a la OK Liga Bronce, a la que se han clasificado los tres mejores de la región, Oviedo Roller, Oviedo Booling y Telecable Gijón, que competirán desde el próximo fin de semana por una plaza en la OK Liga Plata. También la buscarán dos equipos gallegos, el Compostela y el Compañía de María; dos vascos, el Urdaneta y el Jolaseta; y un navarro, el Rochapea.

El campeón de Asturias fue el Oviedo Roller, que se impuso en la final por 9-1 al Oviedo Booling. El presidente del Roller, Fernando Fueyo, no oculta que tras este primer éxito lo siguiente es intentar ascender: “Esa es la idea, la directiva que estamos ahora cogimos el club hace siete años, con 35 niños y sin equipo en Primera (como se denominaba antes la OK Liga Plata), ahora tenemos 90 fichas, una base consolidada y mucha ilusión”. Tiene claro que su gran “capital” es la cantera, de donde salen la mayor de los jugadores de la primera plantilla. Con gente joven y con veteranos formaron un segundo equipo que alcanzó los cuartos de final de la Liga regional.

El presidente del Roller, equipo que juega sus partidos en Villafría, reconoce que para dar un paso más necesitarán buscar un patrocinador, una tarea que tendrán que hacer una vez que los resultados lleguen en la cancha: “La idea sería seguir con la gente de casa, pero ahora hay que ir paso a paso, luego necesitaríamos un patrocinador para materializar un posible ascenso”. El otro club de Oviedo, el Booling, decidió renunciar esta temporada a la OK Liga Plata por todos los problemas derivados de la pandemia, una decisión que Fueyo comparte: “Salir este año de pandemia era un poco atrevido, es verdad que ahora que la OK Liga Plata está dividida en dos son menos viajes, pero siete a Cataluña no te los quita nadie”.

El objetivo principal para Fueyo es “mantener encendida la llama del hockey sobre patines en Oviedo”. “Aunque haya ido cayendo queremos seguir manteniendo todo esto, era una alegría ir a ver esos partidos, con el polideportivo lleno a pesar de no tener el renombre de otras disciplinas”, añade.

Una lucha similar es la que tiene el Oviedo Booling, donde el coordinador de los equipos, Samuel Vallina, reconoce que están “muy contentos sobre todo por haber podido jugar”. “Este año está siendo tan raro que lo que toca ahora es disfrutar de jugar contra otros equipos, aun así, vamos a por todas y no renunciamos a nada”, explica. También en su caso sacaron a un segundo equipo con juveniles y júniors que llegó hasta cuartos de final, donde fueron derrotados por el primer equipo. Un Booling al que le tocó el mal trago de renunciar a la OK Liga Plata esta temporada: “Fue una decisión muy pensada y creo que correcta, gestionar viajes está siendo muy difícil, y más con gente que no es profesional”.

Un caso diferente es el del Telecable Gijón, equipo que consiguió la clasificación para la OK Liga Bronce tras ganar por 7-5 al Patín Mieres en el partido por el tercer y cuarto puesto. Se trata de un club conocido por los éxitos del equipo femenino y que, arrastrados por las chicas, ahora trata de crecer también con el masculino. “El nivel competitivo de ellas no tiene nada que ver, es un orgullo para nosotros”, dice el entrenador del equipo, Pedro Abal. Es la primera vez que van a competir en una categoría nacional y por eso no consideran que estén entre los favoritos: “El objetivo era clasificarse y una vez dentro nos toca disfrutar y llegar tan lejos como podamos. A largo plazo sí queremos subir a Plata”.