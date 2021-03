El futuro del ciclismo asturiano: Pelayo Sánchez y Mauro Rato, los dos nuevos corredores profesionales de la región, ilusionados con la nueva temporada

La cantera ciclista del Principado sigue produciendo. Este año dos nuevos asturianos engrosan el pelotón profesional, Pelayo Sánchez y Mauro Rato. Lo hacen en dos proyectos muy diferentes: el primero en el Burgos BH, con el que ya debutó en el Tour de los Alpes; el segundo, reclutado por el angoleño Bai Sicasal, con el que hará parte del calendario por África. Ambos derrochan ilusión en tiempos de pandemia.

“El plan a largo plazo del equipo es perfecto para mí”

“La Vuelta a Asturias sería lo máximo: correr por donde entreno con la gente que conozco”

A Mauro Rato Castrillo (Gijón, 22 de mayo de 1994) el ciclismo le corre por las venas: su abuelo fue el fundador de la Escuela de Las Mestas. Tras formarse en varias canteras asturianas y estar becado en la Universidad de Colorado Mesa, en Estados Unidos, regresó para enrolarse primero en el Kuota-Paulino y luego en el Colloto. Ahora le llega la gran oportunidad en el Bai Sicasal, avalado por el director deportivo del equipo angoleño, el sierense Gustavo Gutiérrez.

–¿Cómo se gestó su fichaje por el equipo de Angola?

–La temporada pasada, aunque se suspendieron muchas carreras, me fue bastante bien: tuve tres “top ten” y quedé cuarto en otra carrera. En agosto me contactó Gustavo y me dijo que me iba a seguir, y a finales de año se reunió conmigo y me ofreció un contrato de dos años.

–¿Qué le atrae de esta nueva etapa?

–Estoy muy contento porque llevo trabajando muchísimo para esta oportunidad, lo afronto con mucha ilusión. Estoy muy motivado para conocer nuevos lugares, nuevas carreras y nuevas culturas.

–¿Qué conoce del Bai Sicasal?

–Coincidí con él en varias carreras en Portugal, y desde fuera se veía como un equipo bien organizado y con un proyecto a largo plazo. Así que es el sitio perfecto para mí, tenemos el mismo objetivo.

–¿Ya tiene el calendario perfilado?

–Íbamos a empezar ahora en Portugal y Marruecos, pero se ha aplazado todo. En principio lo primero será la Clásica de Primavera por la zona de Aveiro y Oporto. Tengo muchas ganas de empezar, no puedo esperar más.

–Supongo que le haría especial ilusión correr la Vuelta a Asturias, pero su equipo no está en la lista de invitados.

–No estamos entre los 14 o 15 fijos, pero el equipo está en conversaciones para venir, supongo que se sabrá en las próximas semanas. Sería lo máximo, correr por las carreteras donde entreno y con la gente que conozco. Si finalmente no corro en Asturias, haría la Vuelta a Ruanda, que coincide en fechas.

–¿Cuál fue su ídolo infantil?

–Jan Ullrich, por su manera de sufrir, nunca se rendía. De los asturianos, Carlos Barredo, que además fue mi entrenador.

–¿Qué le parece el otro profesional nuevo en Asturias, Pelayo Sánchez?

–No hemos coincidido mucho, pero tiene mucho nivel, corrí con él el año pasado en amateur y andaba muchísimo.

–Dos nuevos corredores en el pelotón profesional es buena señal para el ciclismo de Asturias?

–Creo que lo mejor está por llegar. Hay algunos sub 23 que si no es el año que viene darán el salto el siguiente: Pablo Uría, Sinuhé Fernández...

“En el confinamiento me enamoré del Tarangu”

“El primer día en el Tour de los Alpes estaba nervioso, no sabía por dónde me caían”

El salto al profesionalismo pilló de improviso a Pelayo Sánchez Mayo (Tellego, Ribera de Arriba, 27 de marzo de 2000), tras una temporada cercenada por el virus y en la que solamente pudo disputar un puñado de carreras. Asentarse entre los profesionales es ahora el reto del ciclista asturiano, formado entre la Peña Manzanillo, el MMR y el Gomur cántabro.

–¿Cómo acabó en el Burgos BH?

–Fue algo muy gratificante pero inesperado, yo estaba en contacto con otros equipos sub 23 después de una temporada súper rara. No contaba con pasar a profesionales tras seis carreras. Fue después de una en el País Vasco, ataqué mucho y quedé segundo. Era un sábado y los del Burgos me dijeron que si podía ir hasta allí el lunes.

–¿Qué tal está saliendo el debut?

–Corrí el Tour de los Alpes y el primer día estaba muy nervioso y no sabía por dónde me caían. Después encontré mi sitio en carrera y me relajé.

–¿Qué es lo próximo?

–Marcho a entrenar al Sur quince días, pero para preparar no sabemos muy bien qué, Vuelta al País Vasco, Vuelta a Turquía... a mí me gustaría especialmente la Vuelta a Asturias, es la prueba que más ilusión me hace en esta primera parte de la temporada. El Burgos está confirmado entre los equipos invitados, lo que no está confirmado es que se celebre la Vuelta a Asturias.

–¿Cuál es su meta?

–Este año y el siguiente, los dos que tengo de contrato, intentar aprender lo máximo posible y coger ritmo. Después intentar consolidarme. A largo plazo, estar en un equipo World Tour.

–Presente al ciclista Pelayo Sánchez. ¿Qué características tiene?

–Escalador, sobre todo de alta montaña, aunque se me dan bastante bien las cronos y recupero bien, por eso me defiendo en las vueltas por etapas aunque no soy un rodador.

–¿En qué espejos se miraba de pequeño?

–Me tocó la época de Purito, Contador, Valverde y Samuel, los cuatro grandes corredores españoles recientes. Durante el confinamiento me enamoré del ciclismo antiguo, del Tarangu, me parecían fascinantes esos ataques de doscientos y pico kilómetros.

–¿Qué le parece el otro nuevo profesional asturiano, Mauro Rato?

–Por lo que pude ver es un corredor potente en el llano y en repechos. Tiene “punch”, como se dice en el argot.

–¿Qué futuro le espera al ciclismo asturiano?

–Está asegurado, va a dar un salto de calidad con los sub 23 Sinuhé, Pablo Díaz, Jorge Segurado, Ramón Fernández... Y a medio y largo plazo viene una generación muy buena de corredores de entre 2003 y 2005.