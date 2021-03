La sangre de Abreu corre por el Avilés: la madre del lateral Pato Álvarez es prima del histórico delantero uruguayo

“En mi casa se come, se cena y se bebe fútbol”, explica el uruguayo Patricio Álvarez, más conocido como “Pato” Álvarez en el Real Avilés, club en el que cumple su segunda temporada tras llegar en el mercado de invierno de la pasada campaña. No es para menos. Su padre, Richard Álvarez, fue profesional y jugó, además de en los dos grandes equipos de su país, Peñarol y Nacional, en China, Israel, Bolivia, Chile, Perú y finalmente, ya a menor nivel, en España. De hecho, este lateral derecho que también puede jugar de central lleva en España desde los 9 años, cuando llegó a Reus (Tarragona).

Pero la familia futbolística de Pato Álvarez no acaba en su padre. Sebastián Abreu, histórico delantero de Uruguay, el jugador que ha militado en más clubes en la historia del fútbol y que recientemente, a los 44 años, ficho por el número 30, el brasileño Athletic Club, es primo hermano de su madre. “Hace mucho que no lo veo, pero hablamos de vez en cuando”, explica el futbolista del Avilés, quien habla de Abreu como “un futbolista con una carrera increíble”.

Él, a sus 24 años, se unió al proyecto del Avilés con el objetivo de seguir dando pasos adelante en su carrera, con la idea de ir creciendo con un club que se ha marcado metas muy ambiciosas. Al principio las cosas no le fueron del todo bien debido a algunos problemas físicos, pero en los últimos partidos ha ido creciendo y jugando cada vez a un nivel más alto. “La verdad es que estoy muy contento aquí, me encanta Asturias y me encuentro en un buen momento; al principio estuve tocado, con un problema físico, pero ya estoy mucho mejor y eso me sirve para sumar dentro del equipo”.

Su buen momento ha coincidido con el del equipo, que lleva seis victorias en los siete últimos partidos y que se ha clasificado para la liguilla que van a disputar los seis mejores de los dos subgrupos de Tercera. Los dos primeros de esa liguilla conseguirán una plaza en la Segunda División de la Federación Española, el gran objetivo del equipo para esta temporada. “Sería muy bonito conseguirlo”, reconoce. Para lograrlo sabe que a partir de ahora apenas se pueden permitir errores: “Estamos contentos, poco a poco se van viendo los frutos del trabajo de la temporada. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar todos los partidos para que no haya fallo y lo consigamos”, dice.

El Avilés tuvo un inicio de temporada un tanto irregular, que acabó con la renuncia de Abraham al puesto de entrenador. Tras la llegada de Luis Rueda al banquillo por fin han encontrado la regularidad y los resultados están acompañando: “El vestuario ya estaba unido antes, pero ahora se ha unido aún más, congeniamos muy bien todos, también con los entrenadores, y vamos a todos a una”, explica el jugador uruguayo.

En cuanto a su función en el campo, explica que, aunque le gusta “doblar, jugar un poco arriba y sacar centros”, lo primero tanto para él como para el entrenador es crecer a partir de la seguridad defensiva: “Lo primero es que no nos metan goles, al fin y al cabo cuantos menos goles te metan más posibilidades tienes de ganar”.