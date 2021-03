¿Qué está pasando en el piragüismo? Las claves de toda la polémica en Trasona

No se movió ayer una pala en el embalse de Trasona (Corvera), epicentro de la polémica que tiene patas arriba al piragüismo nacional tras las acusaciones de amaño para elegir a los cuatro palistas que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las pruebas están paralizadas, pero la polémica entre bambalinas continua y apunta directamente al expresidente de la Federación Española, Juan Román Mangas, cercano a los dos expalistas que se retiraron de la concentración. Fue el anterior máximo dirigente quien avivó la llama tras acusar de amaño a Craviotto, Cooper, Arévalo y Germade, sobre el papel el mejor equipo posible para competir en K-4. Unas acusaciones respaldadas por el piragüista Carlos Garrote, que junto a Cristian Toro abandonó el miércoles la concentración tras presentar ambos una baja médica por “la tensión acumulada” durante los últimos días.

El punto inicial de toda la polémica es que, debido al gran nivel del piragüismo nacional y al sistema de selección para los Juegos Olímpicos, existe un cupo para los palistas. No caben todos. En resumen: para el K-4 la Federación tiene que elegir a cuatro de seis piragüistas. Sobran dos. Un sistema que no es nuevo, del que se quejan numerosos piragüistas, que ha supuesto verdaderos quebraderos de cabeza en el pasado y por el que ahora ha levantado la voz el expresidente Juan Román Mangas, tildado como “irresponsable” por varias figuras destacadas del piragüismo asturiano. En la Federación también hay malestar por las insinuaciones del expresidente.

“El sistema existente está impuesto por el expresidente en su momento y apoyado por el presidente de ahora. Es todo un despropósito y ha servido para poner a unos piragüistas en contra de otros”, explica el palista olímpico asturiano Javier Hernanz, que se presentó a las elecciones de la Federación Española y perdió ante el gaditano Pedro Pablo Barios, actual presidente. “No me sorprende que Toro y Garrote se hayan ido, me sorprende la desfachatez que tiene el expresidente al acusar a los deportistas y colocar el foco sobre un sistema que él mismo puso en marcha. Está poniendo en la piqueta a los deportistas”, sostiene Hernanz, que manda un mensaje a la directiva de la Federación.

“Deberían cesar al expresidente, que es asesor de la directiva, y no darle ningún cargo en la Federación, algo que se viene comentando desde hace tiempo”, recalca.

El expiragüista asturiano Herminio Menéndez también critica la actuación del expresidente Juan Román Mangas. “Ha sido una metedura de pata absoluta. Además, él ya no es presidente y no se tiene que poner a juzgar lo que hace un palista. Esto se resuelve con el entrenador, que es un gran profesional y los ve entrenar todos los días”, dice Menéndez. “No me sorprendió que Garrote y Toro se han ido porque una vez abierta esa espita... Creo que los chavales han cometido un error, porque tenían que ser una piña y esto no beneficia a nadie”, finaliza el medallista olímpico asturiano.

Manuel Busto, expiragüista asturiano, pone el foco de todo el problema el sistema de selección para los Juegos, a su juicio completamente injusto para los intereses de los deportistas. “Nos están convirtiendo en un deporte residual. Las normas son muy injustas y las impulsa el Comité Olímpico y la Federación Internacional. El problema es que la Federación Española no tiene ningún peso institucional y los deportistas acaban siendo los perjudicados. ¿Cómo le explicas ahora a un chaval que está empezando que aunque seas el mejor te puedes quedar fuera de unos Juegos”, se pregunta Busto, que no obstante no entiende parte de la polémica una vez que Garrote no logró la clasificación para el K-1. Tras ese hecho, a Garrote solo le quedaba el K-4 para ir a Tokio. “Si mañana haces una encuesta al piragüismo nacional te dirán que los mejores para el K-4 son Craviotto, Cooper, Arévalo y Germade”.

La Federación Española volvió a tomar partido ayer en la polémica y su presidente, Pedro Pablo Barrios, reiteró su “apoyo incondicional” al seleccionador Miguel García y a los palistas. También añadió que la entidad federativa trabaja para “resolver a la mayor brevedad” las pruebas para la clasificación.

“Nuestro respaldo es total a todos y cada uno de nuestros deportistas, así como al equipo técnico”, señaló el máximo dirigente. Además, el máximo responsable de la Federación Española ratificó el apoyo “inequívoco” a Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Cristian Toro y Carlos Garrote.