Raúl Entrerríos: “Para nada me canso de jugar, quiero ser útil y aportar en mi última temporada”

–¿Qué supone para usted igualar el récord de Barrufet?

–Los números son los números. No engañan. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria en general y ver que la acompañas de récords así es muy especial. Me hace sentir muy orgulloso de toda la gente que me ha acompañado hasta aquí.

–Si se lo dicen hace 18 años...

–No es algo que se pudiese prever ni de cerca. La primera vez que te llama la selección española solo piensas en lo afortunado que eres por tener esa oportunidad. Cuando tienes continuidad te sientes un privilegiado y cuando llegas a cifras tan altas sientes orgullo.

–¿No se cansa del balonmano después de haber jugado tantos años?

–No, no me canso para nada. Aunque sí que es cierto que esta temporada es muy diferente porque es el punto y final.

–¿La afrontó de manera diferente por tener fecha de caducidad?

–No, me lo tomé con la misma filosofía de siempre, pero tenía claro que quería ser útil para el equipo y poder aportar. El maravilloso equipo que tenemos y el buen ambiente que hay lo hace todo más fácil.

–¿Le han felicitado mucho sus compañeros?

–Sí, he recibido muchos mensajes y mis compañeros me reconocen el trabajo de todos estos años. Con muchos con los que estoy ahora he compartido grandes momentos y saben que para mí es muy especial.

–¿Qué balance hace de la EHF Euro Cup?

–Un balance bueno, lo estamos afrontando con mucha intensidad. En el partido ante Eslovaquia estuvimos relativamente bien desde el inicio y es importante que mantengamos la solidez. Ahora nos toca jugar en casa contra Argentina un amistoso y será complicado.

–Usted superará el récord de Barrufet en ese partido.

–Ojalá, será un honor y una satisfacción.