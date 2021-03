El equipo Burgos BH confirmó el fichaje del asturiano Dani Navarro para esta temporada. Dani Navarro corrió en 2020 en el conjunto Israel StartUp Nation, pero para este 2021 no había cerrado ningún acuerdo. Sin embargo, ha mantenido una rutina de entrenamientos que le permiten volver al profesionalismo sin ningún contratiempo. Corrió en las filas del Katusha, estuvo 7 años en Cofidis y ha formado parte del Saxo Bank o el Astana, entre otros equipos. Con ellos ha conseguido un triunfo en La Vuelta 2014, la general de la Vuelta a Murcia o el 9º puesto final en el Tour de Francia 2013, como resultados destacados.

Navarro mostró su alegría por haber firmado con en el equipo castellano. “Estoy muy contento de sumarme al equipo. Me ilusiona el proyecto que están formando. Estoy muy contento de que confíen en mí, solo tengo palabras de agradecimiento por la oportunidad que me dan. Creo que tengo aún mucho ciclismo en las piernas y es lo que voy a demostrar. Las sensaciones son buenas en los entrenamientos, me estoy cuidando bien y seguro que voy a rendir a gran nivel” , dijo.