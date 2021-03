El Cuencas Mineras sigue confiando en la salvación

El eNe Oposiciones Cuencas Mineras regresó con un empate agridulce (1-1) de su visita a la pista del Vilanova. Un punto que podría resultar positivo, teniendo en cuenta que fueron las catalanas las que se adelantaron en el marcador, pero que no llevó la felicidad a la expedición de Pola de Lena porque pudieron ser los tres y, además, frente a un rival directo. En cualquier caso, quedan tres jornadas y las asturianas se ven con fuerzas para luchar por la salvación en la Ok Liga Femenina, para lo que deberán remontar el punto de ventaja que les saca el Vilanova. Además, el Cuencas Mineras sostiene que el gol que recibió ayer no llegó a entrar y la portera fue capaz de sujetar la bola antes de que traspasara la línea. Helena de Sivatte, la jugadora más en forma del equipo asturiano, que la temporada pasada jugaba en el Vilanova, logró el tanto del empate.