Así fue la jornada de la Tercera División asturiana: crónicas, resultados y puntuaciones

Cambios: Damián (1) por Keko Hevia, min. 21. Cuello (1) por Caique, min. 65. Coutado (s. c.) por Pedrayes, y Ofon (s. c.) por Otia, min. 82.

Cambios: Borja (1) por Iker Alegre, y Naya (2) por Chopa, min. 66. Iván Suárez (s. c.) por Riki Navarro, min. 89.

Gijón Industrial y Caudal Deportivo firmaron ayer un vistoso encuentro, con hasta siete goles, que terminaron llevándose los locales, que suman tres puntos que les hacen rubricar su permanencia. Comenzaron en tromba los fabriles, que a los diecisiete minutos de juego ya iban ganando por 2-0, con tantos de Riki Navarro y Ferre, que firmó un gran partido.

El Caudal, no obstante, no se vino abajo y consiguió darle la vuelta al marcador antes de que finalizara la primera parte, en una meritoria remontada. Jandrín, Borja Navarro –que fue el mejor de los suyos y que llegó a estrellar otro balón en el larguero– y Cristian lograron poner el 2-3 antes del final de los primeros 45 minutos de encuentro.

La segunda parte comenzó de la mejor forma posible para los locales, que lograron un empate gracias a un penalti que transformó Iker Alegre.

Los fabriles culminaron la remontada en el minuto 78, con un gol de Naya de cabeza a centro de Riki. Así, el esfuerzo caudalista fue en vano y hace que los mierenses se jueguen sus opciones de luchar por el ascenso en la segunda fase en la última jornada liguera, frente al Llanera.

Llanes, 1-L’Entregu, 0

Llanes: Guillermo (2); Moreno (2), Bruno (2), Dosal (2), Pablo Álvarez (2); Hugh (1), Laine (1); Ariel (2), Gael (1), Pablo Prieto (3), e Ivanchu (2).

Cambios: Richi (s. c.) por Ivanchu, min. 82. Arturo (s. c.) por Gael, min. 87. Álvaro (s. c.) por Pablo Prieto, min. 91.

L’Entregu: Alberto (1); Álex (2), Traoré (3), Nuño (0), Santi Otero (1); Pascual (2), Yosu Camporro (2); Cisse (1), Noé (1), Imanol (1), y Javi Gutiérrez (1).

Cambios: Menéndez (2) por Imanol, min. 46. Riki Vaca (1) por Javi Gutiérrez, min. 72. Manu (s. c.) por Noé, y Javi (s. c.) por Yosu Camporro, min. 80. Jordi (s. c.) por Javi, lesionado, min. 85.

El gol: 1-0, min. 76: Pablo Prieto.

Árbitro: Agudo Daza (Oviedo). Amonestó a los locales Ivanchu, Pablo Prieto, Dosal, Pablo Álvarez, Bruno, Arturo y al entrenador Luis Arturo.

San José: 150 espectadores.