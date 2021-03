Raúl Entrerríos, a otro nivel: todos los mensajes que recibió tras batir el récord de partidos con España

El regreso del público a los partidos de balonmano llegó justo a tiempo de presenciar los dos últimos hitos de Raúl Entrerríos. El primero, hace unas semanas, no es demasiada noticia: la conquista de su octava Copa del Rey, algo que se da por supuesto en un equipo del potencial del Barcelona, que se pasea por las competiciones domésticas. El otro tiene más calado: el jugador asturiano se ha convertido en el que más partidos ha disputado con la selección española, 281, superando al legendario portero David Barrufet. Tras el partido del récord, el amistoso ante Argentina, Raúl recibió el homenaje de la Federación Española, que empezó como algo serio y se transformó en un improvisado “manteo” a manos de sus compañeros del equipo nacional. Las risas de los protagonistas hablaban por sí solas.

Muy lejos queda ya 2003, el año de su debut con la selección, cuando pese a jugar a gran nivel seguía siendo el hermano pequeño de Alberto. Desde entonces, se ha ido consolidando como un pilar indiscutible de los Hispanos, y lo sigue siendo incluso ahora, con 40 años recién cumplidos. Su palmarés con España es abrumador: dos oros, una plata y un bronce europeos; un oro y dos bronces en campeonatos mundiales y un bronce en los Juegos de Pekín. Confirmada ya su retirada esta temporada, Raúl aspira al mejor colofón posible: una medalla en Tokio.

❤️🇪🇸 ¡@Raul_Entrerrios tuvo una sorpresa muy especial en su homenaje por los 2⃣8⃣1⃣ partidos en @WiZinkCenter!



👨‍🏫 ¡La felicitación de todos sus seleccionadores!



😍 ¡Y de otras dos leyendas! David Barrufet, antiguo poseedor del récord, y su hermano @A_Entrerrios



#⃣ #Hispanos pic.twitter.com/Ef6okzC0ad — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 14 de marzo de 2021

Como homenaje, la Federación le montó un vídeo con declaraciones de todos los seleccionadores de su carrera. El primero, César Argilés: “Me queda grabada su profunda mirada que abarcaba su alrededor, su capacidad de estar en silencio en el grupo, su inteligencia táctica que le permitía ser polivalente, el análisis como defensor avanzado del rival... todo ello desde la etapa de junior en que comenzó la convivencia”.

Juan Carlos Pastor fue más personal: “Quiero decirte que eres un jugador que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo, una gran persona, un gran compañero y un gran jugador de equipo”. Una línea en la que abundó Valero Rivera: “Enhorabuena, sobre todo, por cómo lo has conseguido, siendo un ejemplo como jugador, como compañero y como persona”. Manolo Cadenas le recordó que “lo que has conseguido lo has hecho disfrutando del balonmano, un gran recorrido con experiencias maravillosas y muchos amigos”. Finalmente, el actual preparador de los Hispanos, Jordi Ribera, subrayó que Entrerríos “siempre ha sido un referente fuera de la pista para muchos deportistas, para la gente joven”.

El vídeo contenía una sorpresa final, la aparición del propio David Barrufet y de su hermano. El primero confesó: “Es un placer y un orgullo que seas tú el que me quite este récord”. Alberto Entrerríos le dijo que había trabajado “como un campeón”. “Estoy muy orgulloso de ti, deseo que disfrutes de todos estos meses que te quedan para saborearlo el día de tu retirada”, concluyó.

Raúl, fiel a la discreción que le ha caracterizado, simplemente se mostró “privilegiado por disfrutar de una trayectoria tan larga en la selección española” y dio las gracias “a los entrenadores por la confianza, a los compañeros por las experiencias compartidas, a la Federación por el homenaje y a todos por las muestras de cariño”. Y, por si alguien tenía alguna duda, apuntó que los partidos internacionales “siempre los he vivido con intensidad, fueran el primero o el último. Es una etapa maravillosa de mi vida”. Todavía le quedan los retos de la Liga de Campeones y los Juegos de Tokio antes de los homenajes finales.