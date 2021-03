“Si conseguirmos entrar en el play-off la temporada sería de sobresaliente”

Alo Marín (San Fernando, 1988) llegó esta temporada al Círculo Gijón para ser un jugador importante y su juego está demostrando el acierto de su elección por parte de los responsables del club gijonés. El escolta gaditano está aportando puntos, dirección de juego y asumiendo la responsabilidad en los momentos delicados de los encuentros. El pasado domingo su actuación ante el Innova Chef de Zamora en el último cuarto fue determinante y suyos fueron los últimos cinco puntos en apenas medio minuto que dieron la primera victoria fuera de casa al conjunto gijonés (90-92).

–El Círculo Gijón llevaba desde febrero del pasado año sin hacerlo fuera de casa.

–La primera victoria fuera de casa era muy importante para nosotros. Y no solo por los puntos, sino también para coger un poco de moral. Además, ha servido para subir unos cuantos puestos en la clasificación. Se consiguió en Zamora con un final “in extremis”, pero la victoria cuenta igual.

–Perdieron hace poco un partido con un triple sobre la bocina y en esta jornada ganaron de manera parecida, ¿sabe mejor un triunfo de esta manera?

–Lo importante es la victoria, la forma de conseguirla al final no cambia nada. Es cierto que tuvimos una semana dura tras perder sobre la bocina con el Clavijo y luego en la prórroga en Marbella. La verdad es que sí que sabe bien llevarse un final igualado.

–¿A qué cree que se debe esa prolongada mala racha del equipo fuera del Palacio de los Deportes?

–Creo que pasa en todos los deportes y en todas las categorías. Jugar en casa tiene ventaja porque conoces la cancha, entrenas allí, sabes cómo son los aros, la pista y las aficiones también empujan. Nosotros estamos teniendo una temporada un tanto irregular porque en casa estamos sacando bien los partidos, pero fuera nos estaba costando trabajo. Tardó más de lo esperado, pero por fin llegó esa victoria fuera de casa.

–La temporada parece que se está estabilizando después de un comienzo con muchas interrupciones y graves lesiones ¿cómo valora la marcha del equipo?

–La verdad es que está siendo una temporada difícil con todas las dificultades que hemos tenido. Poder llegar a estas alturas con posibilidades de meternos en el play-off por el título es de valorar positivamente. Hemos tenido lesiones graves en jugadores importantes, contagios de covid-19... Las goteras del Palacio también nos afectaron en un partido y a pesar de todo eso hemos conseguido sobreponernos y llegar a los partidos que quedan con opciones incluso de entrar en el play-off. Si lo consiguiéramos sería una temporada de sobresaliente.

–¿Ve factible entrar en el play-off por el título?, ¿hicieron cuentas?

–No hice cuentas, pero creo que ganando cinco de los seis partidos que quedan podemos entrar, pero ya digo que cuentas no hice.

–¿Personalmente cómo se está viendo?

–Bien. Antes de fichar, el pasado verano cuando hablé con Nacho Galán me dijo que iba a tener un papel importante en el equipo y está cumpliendo su palabra porque me está dando minutos y confianza. Eso me hace sentirme cómodo y me permite estar dando lo mejor de mí. A ver si al final se ve reflejado en poder alcanzar los play-off, que es lo que más ilusión nos haría a todo el equipo.

–Ya lleva varios meses viviendo en Gijón. ¿Qué tal se ha adaptado al equipo y a la ciudad?

–Muy bien, Gijón es una ciudad maravillosa tiene de todo, playa, monte, se come bien y además está haciendo un año en que el tiempo también acompaña. En el equipo, no siempre pasa, nos hemos juntado un buen grupo de personas, buenos chavales. La verdad es que no tengo ninguna queja, todo lo contrario.

–De cara al ascenso ¿ve algún favorito?

–No conozco mucho los equipos del otro grupo más allá de mirar los resultados; no hemos jugado contra ellos. Sin embargo, se habla que uno de los favoritos en ese grupo es el Menorca y en el nuestro se ve claramente que Juaristi está por encima del resto.