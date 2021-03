Un misil que recorre toda España: la intrahistoria del gol del Covadonga

Estaba ayer Álvaro García explicando la hazaña del fin de semana cuando apareció por el túnel de vestuarios Antonio Muner, “Ñon”, segundo entrenador del Covadonga. “¡Protagonista de la semana!”, le dijo el técnico a su pupilo, que se tomó el piropo con humor. “Si es que haces un despeje y mira la que montas...”. Pero de despeje tuvo poco.

Lo que hizo Álvaro García (Oviedo, 1998) el domingo ante la Cultural en el J. A. Á. Rabanal fue lanzar un misil. Un auténtico golazo que en el minuto 38 supuso la victoria local. Un trallazo a unos 45 metros de distancia tras una volea con la zurda que entró en la portería de Zubiaurre tras tocar en el larguero. Sin duda el gol de la jornada en España. El mejor del Cova en su etapa en Segunda B. Fue viral. El autor es un espigado central que ayer cumplió 23 años.

“Casi me felicitaron más hoy (por ayer) por el gol que por el cumpleaños”, bromeaba ayer en el mismo lugar donde metió el tanto. Su gol tiene un significado especial más allá de lo espectacular que fue la jugada. Álvaro volvía a jugar dos meses después. Tuvo un esguince de tobillo que le había mantenido en el dique seco. “Mejor forma de volver, imposible”, recalca, antes de describir el tanto al detalle.

Cuando todos tus compañeros se llevan las manos a la cabeza sabes que la has liado



Ojito al gol del @CDCovadonga

“Fue completamente intencionado, pero también tuve la suerte necesaria para que entrase. Vi que me cayó para pegarle y no lo pensé. Es el mejor gol de mi vida y no creo que pueda igualarlo”, explica Álvaro sobre un gol que sigue siendo la comidilla en el club.

El fútbol le viene de familia a este ovetense que vive en Avilés, en el barrio del Quirinal. Es hijo de Segundo García, que fue lateral del Oviedo durante cuatro temporadas en Segunda División y jugó ocho temporadas en el Avilés, dos de ellas también en la categoría de plata. “Es un apoyo absoluto para mí. Es muy discreto y me anima siempre, aunque también me exige”, explica Álvaro.

La corta carrera de este central es curiosa. Empezó jugando en el Quirinal y en infantiles el Oviedo lo reclutó para su cantera. “Fue un gran momento porque soy muy oviedista. Pasé grandes años en El Requexón”. De allí no se movió hasta llegar a jugar en el Vetusta. Incluso hizo una temporada con el primer equipo a las órdenes de Juan Antonio Anquela. “Supuso cumplir un sueño”. Entre medias llegó a ser internacional sub-16. De la generación de Manu García y Dani Martín, Celades lo reclutó para varios entrenamientos en Las Rozas. Allí coincidió con futbolistas que ahora triunfan, como Cucurella, del Getafe. Su último año en el Oviedo fue complicado por una grave lesión de rodilla y acabó cedido en el Praviano. De ahí al Llanes de Luis Arturo. “Estuve muy bien en el Llanes y jugué todos los partidos. Fue una gran experiencia”. Eso fue hace dos campañas. La pasada apostó fuerte: dijo que sí al filial del Numancia, en Tercera División. Cambió de ciudad por primera vez en su vida. “Fue una experiencia distinta y me encontré con compañeros maravillosos. Jugamos el play-off de ascenso a Segunda B”.

La aventura solo duró un año. El Covadonga, recién ascendido, le llamó. Asier, íntimo amigo después de tantos años en El Requexón, estaba en la nave. Álvaro dijo sí al minuto. “El Covadonga es un gran club, familiar pero muy organizado. Me ayudaron mucho con mi lesión, especialmente los fisios Nacho Fernández y Gabriel Díaz y el doctor Rodas”, recalca.

Estudiante de ADE en Oviedo, Álvaro espera seguir con el fútbol y poder acabar la carrera. Está en segundo. “Todo se puede compaginar y la vida de un deportista es corta”. Su vida deportiva será corta, pero su golazo ya queda para siempre en la historia del Covadonga.