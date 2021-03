Una promesa de oro: así es el corredor avilesino Pablo Coviella

El avilesino Pablo Rodríguez Coviella (Atlética-Bikila) logró el pasado domingo en Barcelona su éxito más sonado en el atletismo al conseguir el título nacional de pista cubierta en el campeonato de España sub-18. Coviella, que ya había demostrado buenas maneras esta temporada con una marca de 3:56 en los 1.500 metros, valedera para el Europeo de su categoría, dio la gran sorpresa del campeonato al imponerse en la final el récordman español David Cartiel (3:51).

En una final táctica, el pupilo de Carlos Alonso logró aguantar el brutal cambio de ritmo del aragonés en los últimos 400 metros para superarlo en los últimos 200 y lograr, con 4:05.65, un primer puesto y la medalla de oro que es el éxito más grande de su trayectoria y confirmando su gran momento de forma.

La de Pablo Rodríguez fue una de las tres medallas que consiguieron los atletas asturianos, con una plata para Mariam Benkert (Gijón Atletismo), en los 3.000 metros, mientras que el único lanzador del Principado presente en el Nacional, Jorge Prida Parajón (Atlética Nava), logró el bronce en peso merced a un tiro de 15,81 metros obtenido en su primer intento. Pablo Rodríguez Coviella, de 16 años y que cumplirá 17 el próximo mes de junio, asegura que la medalla de oro “es tan importante como inesperada.

No es fácil lograr un título nacional, pero las cosas me salieron bien. En la final, el principal rival era David Cartel, que es el que tiene el récord nacional. La carrera salió lenta, luego él intento cambiar el ritmo en los últimos 400 metros, lo aguanté bien y al final tuve fuerzas para superarle al final. Sabía que si llegaba a los últimos metros con él tenía opciones. Arriesgué y me salió bien”. Coviella se acercó al atletismo después de haber probado antes en el fútbol. “Yo jugaba en el Bosco, pero tras correr la San Silvestre de Avilés decidí probar en el atletismo. Luego, intenté compaginar los dos deportes, pero cuando el atletismo me exigió más dedicación dejé el fútbol”.

El atleta avilesino tiene la marca mínima para el Europeo de su categoría en los 800 metros, con 1:55:37, lo que logró a principios de este mes en el sexto control nacional disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo, marca que suma a la que estableció con anterioridad en los 1.500 metros, con 3:56. Las plazas se otorgarán en el campeonato de España que se disputará en julio en Huelva, pero Pablo no se obsesiona. “Queda mucho todavía y lo principal es seguir con una línea de trabajo en los entrenamientos que nos permita llegar a un buen nivel al Nacional”. Coviella compagina las tres pruebas: 3.000, 1.500 y 800. Asegura que no descarta ninguna, pero admite que “la que más me gusta es el 1.500” y “las carreras tácticas, si van lentas mejor, porque así puedo aprovechar que soy bastante rápido en los últimos metros”.

Buena parte de la “culpa” de los éxitos de Pablo Rodríguez Coviella la tiene su entrenador, el experimentado Carlos Alonso. El técnico, que lleva con el atleta cuatro años, desde su etapa de cadete, es consciente del potencial que tiene el atleta avilesino, pero advierte de que “todavía es muy joven. Está en pleno desarrollo y hay que ir despacio con él”.

El técnico señala que “tiene una gran calidad y unas buenas condiciones físicas” y asegura que “un campeonato de España no lo gana cualquiera”

En cuanto a la carrera que le dio el título, dice que “la hizo perfecta. Aguantó el ritmo del favorito, David Cartiel, que es el número uno de España en 800 y 1.500, y tiene la mejor marca mundial de 1.500 esta temporada en su categoría. Pablo supo leer la carrera, se mueve bien en la pista, es resistente para aguantar un ritmo alto que puso David Cartiel, y luego puso en práctica su final explosivo para superarlo en los últimos metros”.