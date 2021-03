“Sé que estoy en la recta final de mi carrera, pero tengo ganas e ilusión”

El ciclista asturiano Dani Navarro, de 37 años, seguirá una temporada más en el pelotón profesional. El gijonés lo hará en el Burgos-BH, en el que cumplirá su decimoséptima temporada como profesional. Será su séptimo equipo desde que inició su andadura en la máxima categoría. Con anterioridad corrió en el Liberty Seguros-Würth (2005 y 2006), Astaná (2007 a 2010), Saxo Bank (2011 y 2012), Cofidis (2013 a 2018) Katusha Alpecin (2019) e Israel (2020). En su palmarés figuran victorias de etapa en el Dauphiné Liberé y en la Vuelta a España, así como el noveno puesto en la general final del Tour de Francia de 2013 y el décimo en la Vuelta a España de 2014. Dani Navarro reside desde hace cinco años en Andorra y esta semana tiene previsto trasladarse a Burgos para iniciar la concentración con su nuevo equipo.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con mucha ilusión. Antes de nada, quiero agradecer al Burgos BH la oportunidad que me da para seguir en activo. Me encuentro con muchas ganas, desde el pasado mes de octubre no dejé de entrenarme. Las sensaciones son buenas, me estoy cuidando bien y estoy convencido de que puedo rendir a un buen nivel.

–¿Cómo se gestó su fichaje?

–Tuve conversaciones con otros equipos, varios de ellos de Portugal, pero eran cosas que no me convencían, especialmente por el calendario. Tenía casi decidido no seguir, pero a finales de febrero me llamó Julio Izquierdo, el mánager del Burgos BH. Me dijo que había un hueco en el equipo y no me lo pensé. La Vuelta a España empieza en Burgos este año y es una temporada muy especial para el equipo. Me ilusiona el calendario que tenemos por delante y lo afronto con ambición.

–Será su 17.ª temporada como profesional. ¿No piensa en la retirada?

–Es pronto para decirlo. Todo dependerá de cómo me encuentre. Soy consciente de que no soy el corredor de cuando tenía 30 años, pero si soy competitivo no me importaría seguir un año más.

–En el Burgos coincidirá con otro ciclista asturiano, Pelayo Sánchez. ¿Lo conoce?

–No lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él.

–¿Qué puede aportar al equipo?

–Está claro que mis objetivos no son los mismos que cuando era líder. Sé que estoy en la recta final de mi carrera, pero puedo aportar experiencia y ayudar a los jóvenes: es lo que me han pedido desde la dirección del equipo.

–Los jóvenes están adquiriendo un gran protagonismo. Ahí están los casos de Pogacar, Bernal, Van Aert, Van der Poel...

–Desde el año pasado estamos asistiendo a un cambio y a la aparición de jóvenes corredores que con 20 o 21 años están a un gran nivel y con victorias en carreras importantes. Las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte.

–¿Tiene decidido el calendario de la temporada?

–No. De momento, correré en Estella, y luego el País Vasco y la Vuelta a Asturias.

–Será la primera vez que dispute la carrera asturiana.

–Sí. Nunca la corrí. Creo que es de las pocas pruebas en las que no participé y tengo ganas de hacerlo porque correr en Asturias siempre gusta.

–¿Echará de menos no hacerlo en el Tour o en el Giro?

No. El Burgos es un equipo continental que tiene un buen calendario y hay que centrarse en ello.

–¿Está todavía para ganar alguna carrera a sus 37 años?

–Nunca se sabe. Es difícil. La edad se nota, no tienes la misma explosividad que hace años y por detrás viene mucha gente joven con gran calidad. Será difícil, sobre todo al inicio, en abril, pero habrá que ir poco a poco.

–Lleva cinco años residiendo en Andorra. ¿Está ya acostumbrado?

–Sí. Los cinco años se han pasado rápido. Para entrenar es un sitio espectacular. Reúne todas las condiciones y además este invierno no hizo mucho frío. La verdad es que estoy muy a gusto.

–¿Cómo ha pasado el año que llevamos de pandemia?

–Como todos. Ha sido muy duro. Con muchas jornadas de rodillo y poca bicicleta. La verdad es que se hizo muy largo. Esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad y todo vuelva a ser como antes.