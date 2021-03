A falta de una jornada para acabar el primer tramo de 2ª B y 3ª, crece la confusión sobre su desenlace y las nuevas categorías: galimatías en la segunda fase

Las disposiciones extraordinarias introducidas en las Bases de la Competición, a raíz de la pandemia, no han podido evitar un desconcierto que no solo ha calado en el gran público, sino en muchos medios de comunicación e incluso en agentes directos, como dirigentes, técnicos y jugadores. No en vano, en dichas Bases se citan frívolamente palabras como “coeficiente”, “ascenso” o “permanencia”, inconsecuentes con su verdadero significado. Es curioso ver cómo algunos equipos ya están celebrando el “ascenso”, sin percatarse de que, en el fondo, seguirán en el mismo nivel que tienen ahora.

Segunda División B

En el caso de 2ª División B, el Grupo 1, el que atañe a los asturianos, no se verá sometido en la segunda fase al ya famoso cociente, al englobar un número de equipos par. Sin embargo, su inexplicable aplicación sí será padecida por cántabros, vascos, navarros, riojanos y aragoneses, en el Grupo 2; y catalanes, valencianos y baleares, en el Grupo 3.

A falta de una jornada para concluir la 1ª Fase, ya sabemos que ninguno de los seis asturianos ascenderá a 2ª División. Matemáticamente hablando, el máximo al que pueden aspirar es a militar en 1ªRFEF, es decir, el mismo nivel que ahora ostentan: el tercero. Son los casos de Marino Luanco, Langreo y Lealtad, únicos que dependen de sí mismos para lograrlo. Los maliayeses, pese a ir por detrás del Oviedo B, mantienen la dependencia propia, ya que el domingo se enfrentan al Langreo, mientras que el filial oviedista ya depende de terceros. En estos momentos, nuestros representantes se enfrentarían a Deportivo, Compostela y Racing Ferrol, si bien los ferrolanos, con un partido pendiente, pueden dar lugar a que el otro rival de los astures sea Celta B o Unionistas Salamanca. Lo que también se atisba es que la mejor puntuación de los equipos gallegos minimiza la posibilidad de que algún asturiano entre en 1ªRFEF.

Por su parte, Sporting B y Covadonga ya solo pueden acceder a la mal llamada Fase por la Permanencia (así se denomina en las Bases de Competición), cuyo mayor premio será jugar la próxima temporada en 2ªRFEF. De este modo, Sporting B y Covadonga ya son conocedores de que, en el mejor de los casos, perderán un nivel. Si no concluyeran la siguiente fase entre los dos primeros, caerían a 3ªRFEF o, dicho de otra manera, perderían hasta dos categorías de golpe, circunstancia insólita.

Tercera División

En esta categoría, el proceso de competición se complica por un factor que tiene muy poco, o nada, de corrector. Hablamos del cociente (división entre puntos y partidos jugados) y no del coeficiente, término que también se utiliza de forma incorrecta en el reglamento. El cociente no puede sostener el principio de igualdad que exige la competición, pues no todos los equipos van a disputar el mismo número de partidos, con lo que eso significa. A la pregunta de quién sale más beneficiado / perjudicado, si el que juega más partidos o el que juega menos, será difícil encontrar consenso. Eso sí, disputar más partidos implica mayor desgaste y, por ejemplo, más posibilidades de acumular amonestaciones.

Lo que ha de quedar claro es que ningún equipo de 3ª División alcanzará el “ascenso”, en el sentido literal de la palabra. La subida de nivel no se producirá, dado que los mejores se mantendrán en el cuarto nivel del fútbol español. Sí se puede apostillar que será un cuarto nivel (2ªRFEF) de mayor nivel futbolístico que el que actual (3ª División), por el hecho de que mezclará equipos de diferentes autonomías, pero tampoco se debe olvidar que ya fue una competición de índole interautonómica, como la 3ª asturgalaica de finales de los años 70 o la asturcántabra de los 80.

Basta con un vi sionado a las clasificaciones virtuales para intuir las consecuencias del factor cociente. Por ejemplo, L’Entregu, aún con menos puntos que Real Avilés y Caudal, les superaría y sería equipo de 2ªRFEF. Asimismo, el Gijón Industrial descendería a 3ªRFEF, pese a tener un punto más que el Tuilla. Donde el cociente no causará estragos será en el grupo de los más débiles, puesto que los 9 equipos que lo compondrán sí disputarán el mismo número de partidos.

No se puede negar la emoción que viene suscitando esta liga troceada, que no da pie a la relajación ni a partidos sin nada en juego, como suele ocurrir con la liga convencional. Quizá no exista el sistema de competición perfecto, pero, en todo caso, el ideado para la ocasión batirá todos los récords de incomprensiones y polémicas.

Valdesoto y Siero se repartieron un punto en un partido emocionante, en el que el equipo local luchó por la victoria a pesar de quedarse con un jugador menos a los 36 minutos. Antes ya se había adelantado por medio de Álex Hornas, que se revolvió en el área pequeña y logró batir a Gabri. Poco después de la expulsión, Mateo González empataba para los visitantes.

Un peleón Valdesoto resiste con uno menos

Valdesoto, 1-Siero, 1 Valdesoto: Quidi (1); Miguel Peña (2), Rober (1), Román (1), Álex Hornas (2), Carlos Peña (2), Aitor (1), Álex Padrón (1), Manu Arbas (2), Iván Luengo (1) y Damián (1). Cambios: Riesgo (1) por Álex Hornas, min. 40. Illán (1) por Iván Luengo, min. 67. Barra (1) por Miguel Peña, min. 73. Siero: Gabri (1); Pablo Menéndez (1), Patón (2), Guille Cavia (1), Edu Llosa (2), Pablo González (1), Pelayo Salas (1), Álex Blanco (1), Nelson (1), Mateo González (2) y Juan Fernández (1). Cambios: Marcos Cifuentes (2) por Guille Cavia, min 21. Antón (1) por Pelayo Salas, min. 46. Jhon Alex (2) por Juan Fernández, min. 46. Iñigo Coto por Edu Llosa (1), min. 79. Goles: 1-0, min. 14: Álex Hornas. 1-1, min. 39: Mateo González. Árbitro: Bergareche Solana (Oviedo). Expulsó al local Román en el min. 36 por doble amarilla. Amonestó por los locales a Rober, Arbas, Iván Luengo, Damián y Barra, y a los visitantes Guille Cavia, Juan Fernández y Jhon Alex. Villarea: 250 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Colomina García, lavandera del Valdesoto durante muchos años, y de Constantino Santamarina, socio y colaborador del club. Se jugó con balón donado por Sidrería El Polesu, de Pola de Siero.

Valdesoto y Siero se repartieron un punto en un partido emocionante, en el que el equipo local luchó por la victoria a pesar de quedarse con un jugador menos a los 36 minutos. Antes ya se había adelantado por medio de Álex Hornas, que se revolvió en el área pequeña y logró batir a Gabri. Poco después de la expulsión, Mateo González empataba para los visitantes.