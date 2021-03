Una historia de superación: De la silla de ruedas al Mundial paralímpico de bádminton

El joven no sabe gran cosa de esa enfermedad, solo que fue una encefalomielitis vírica y que casi le deja en el sitio. “Los médicos me dijeron que era degenerativo. Empecé perdiendo movilidad en el brazo izquierdo, pero luego se trasladó a la pierna. Me decían que tenía que hacer rehabilitación y me pusieron un tratamiento”. Pero la rehabilitación no fue bien, y tampoco la medicación. “Seguía empeorando e ingresé en la UCI. Me cambiaron el tratamiento y fui a planta. A partir de ahí empecé a mejorar”. Eso fue en diciembre de 2012.

Han pasado nueve años y vaya si Serrano ha mejorado. Tanto, tanto, que es uno de los jugadores de parabádminton (deporte adaptado) más prometedores de Europa. Su club es el Astures de Gijón, aunque se entrena a diario en el Centro Internacional de Tecnificación Deportiva (CITD) de Oviedo, situado en El Cristo.

Actualmente, se prepara para acudir al campeonato del Mundo de Tokio en parabádminton y también quiere estar en las Paraolimpiadas de París de 2024; su carrera va en aumento. A finales de marzo, jugará un torneo en Dubái, luego otro en Murcia y finalmente, un tercero en Irlanda.

El gijonés también compite en bádminton regular en las competiciones nacionales. Su relato es de superación, porque cerca estuvo de no volver a caminar. “A veces me paro a pensar en la suerte que tuve. Si no me llegan a cambiar la medicación, quizá hoy no estaría andando”. La historia tuvo final feliz, pero costó: Serrano llegó a tener que utilizar una silla de ruedas. “Al principio no podía estabilizarme bien y la utilicé para el colegio. Mis amigos siempre me apoyaron”. Y sus padres también lo hicieron. Ellos le convencieron para que empezase con el bádminton: “Tenía once años y más o menos ya podía caminar bien. Mis padres no me dejaban jugar al fútbol, porque era reserva y llegaba a casa llorando”. Serrano se apuntó a bádminton en el colegio, marcando el inicio de algo grande. “Al empezar nunca pensé que daría para tanto. El bádminton es parte de mi vida y estoy muy ilusionado con las Paraolimpiadas”, explica.

Su discapacidad es mínima y casi no se nota a simple vista, aunque sí le afecta a la hora de equilibrarse, algo fundamental en el bádminton. “Mis amigos me dicen que no me lo notan, pero me cuesta tener equilibrio en esa zona porque tengo menos movilidad”, aclara. El gijonés se entrena todos los días de la semana salvo los domingos, va y viene de Gijón a Oviedo, y casi no tiene tiempo para nada. Estudia primero de Bachiller, en la rama científico-tecnológica, y después le gustaría graduarse en Ingeniería Aerodinámica. Le encantaría dedicarse al bádminton, pero es consciente de que en España es muy complicado vivir de ello. No obstante, no lo descarta porque dice que siempre fue “un rebelde”, y lo explica con un ejemplo: “Soy del Oviedo y vivo en Gijón, me va mucho la marcha”.