Balonmano: La Atlética cuenta con Aitor

El Cafés Toscaf Atlética recibe mañana (18 horas) al Tarazona, un rival de los más peligrosos que tienen aún en el calendario. El conjunto zaragozano está lejos del primer puesto que ahora ostenta el Unión Financiera Base Oviedo, empatado a 32 puntos con la Atlética, pero era uno de los que aspiraba a esa lucha por las dos plazas que clasifican para la fase de ascenso y cuenta con una plantilla pensada para lograrlo.

Un rival que preocupa a Juan Muñiz, entrenador del conjunto avilesino, que espera poder contar con Aitor Rodríguez, uno de los mejores de la plantilla. El goleador asturiano fue expulsado después de tres exclusiones de dos minutos en la derrota (27-20) de la Atlética en la cancha del Soria. Una vez expulsado le mostraron una tarjeta azul, algo que dejó la duda de si le acarrearía un partido de sanción. El comité de competición no determinó el miércoles ninguna sanción para Aitor y, a no ser que se reuniera hoy de nuevo tras recabar más información y comunicara al club la sanción, algo que parece poco probable, el jugador podrá estar mañana con su equipo. El que no estará debido a una lesión es Adrián Rey. También es duda Costoya, que vine arrastrando problemas físicos durante la semana.

Juan Muñiz, por su parte, advierte de lo que tienen por delante mañana los suyos: “Vienen de ganar por mucha diferencia al Finetwork Gijón, que está haciendo una gran temporada”, señala. Y es que para el entrenador asturiano la gran dificultad que tiene su equipo es que cualquier pequeño relajamiento les puede costar muy caro: “En esta categoría, como no estemos listos en cada partido nos puede ganar cualquiera, no tenemos el fondo de armario de otros equipos”, añade.

Para el técnico del Cafés Toscaf los dos grandes favoritos por presupuesto y dedicación de la plantilla son el Soria y el Unión Financiera Base Oviedo. Aun así, tanto el equipo de Avilés como el Finetwork Gijón se han conseguido colocar en una posición que les permite soñar con la fase de ascenso, con arrebatarle el puesto a uno de estos equipos que, insiste Muñiz, son prácticamente “profesionales”.

El entrenador tiene al menos el alivio de que mañana podrá contar con Aitor, el segundo máximo goleador de la categoría y uno de los grandes pilares del equipo.